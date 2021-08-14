Игорь Шалимов: На победу «Урал» не наиграл, но мы могли не уступить «Спартаку»

- Мы ожидали, что «Спартак» будет играть в четыре защитника, но на разминке поняли, что хозяева будут играть в три защитника. К этому мы не были готовы, и за пять минут до игры рассказывали футболистам как надо действовать. Но проблем с перестроениями у ребят я не увидел. Первый тайм отыграли нормально. В конце был выход три в два, но мы его не использовали. Второй тайм был практически без моментов. У «Спартака» были удары по воротам, но не опасные. В концовке был удар у нас. Мы на победу не наиграли, но могли не проиграть. Мы играли несколько авантюрно в середине матча. Во втором тайме дали «Спартаку» свободу. Он раньше разрывал в таких матчах. Мы понимали, что «Спартак» злой, но находится не в лучшем состоянии.

- «Урал» кажется одной из слабейших команд лиги. Сколько времени даете себя, чтобы это поменять?

- У нас было две тренировки. Я не считаю, что «Урал» - одна из самых слабых команд. Понятно, что у нас только одно очко, и мы находимся внизу таблицы. Будем работать, для этого нужно время, а его не так много. Надо восстановиться, у нас скоро игра. Будем добавлять какие-то вещи. Это вопрос времени. Не знаю, сколько времени понадобится.

- Насколько реально за короткое время что-то привнести в команду нового?

- У нас была только восстановительная тренировка и предыгровое занятие. Мы двигали фишки, показывали ребятам видео. Это работа, которая прошла до игры со «Спартаком». Новые вещи, конечно, будут. Смена тренера - это всегда новые вещи. Они есть и будут. Одна страница для команды закрылась, другие открылись. Чтобы ребята поняли и перенесли на игру новые требования – нужно время. Это все понимают. У меня сегодня претензий к ребятам нет по самоотдаче. Могло сложится по-другому, но мы принимаем это поражение.

- Как вам работается на скамейке рядом с Григорием Ивановым? И как можете прокомментировать тот факт, что три наших клуба вылетели из ервокубков. Это катастрофа, на ваш взгляд?

- Иванов многие года находится на скамейке, но мне комфортно, проблем нет. А обсуждать другие команды, которые вылетели из еврокубков, мне не совсем корректно, как тренеру «Урала».