«Спартак»: хайп дороже футбола. У красно-белых идет война все против всех

Спартаковские фанаты оскорбляют на игре с «Уралом» босса клуба Федуна вместе с его супругой Заремой. Вешают на матче баннеры с критикой своих игроков. Забавно все это выглядит. Сами же возмущались сливами в телеграм-каналах, кричали что-то в защиту имиджа клуба, а на деле делают то же самое - марают этот имидж пуще прежнего. Занимаются тем же, чем ненавистная им госпожа Салихова. В итоге полное ощущение того, что «Спартак» и его болельщики заслуживает такой участи. И такого имиджа.

– Салихова не осталась в долгу и отвечает тем же;

– «Спартак» провалил оба матча с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов и покинул турнир, отправившись в Лигу Европы;

– «Спартак» провалил домашний матч чемпионата России против новичка РПЛ «Нижнего Новгорода», проиграв на своем поле — 0:2;

– Ветераны клуба Ловчев, Гаврилов, Кавазашвили, Аленичев, Титов, Шмаров, Павлюченко и другие написали гневное письмо главе «Лукойла» Вагиту Алекперову с жалобой на Федуна, полагая, что того надо каким-то образом изгонять из своего же клуба;

– Альтернативное письмо написала другая часть спартаковских ветеранов- за авторством бывших гендиректоров клуба (при Федуне) Родионова и Шавло, а также Дасаева и Ярцева. Они наехали на сочинителей письма с критикой хозяина красно-белых, заявив, что такие действия подливают масла в огонь, а также призвали болельщиков клуба поддержать команду в эти тяжелые времена.

Болельщики, как видим, в долгу не остались. Подлили бензинчику в полыхающий костер. Полное ощущение, что слеплены все действующие лица спартаковской трагикомедии из одного теста — начиная с босса клуба и его жены и заканчивая менеджерами, ветеранами, игроками и фанатами. Ребята, вы все серьезно поучаствовали в нехорошем шоу. Потому что никто из вас не готов нажать на тормоза, считает себя самым умным и не видит рамок приличия, не осознавая, что надо выносить на публику, а что нет.

Да, Федун не прав, что не реагирует на сливы компромата в интернет со стороны своей любимой женщины. А та не понимает, что делает плохие вещи, которые ударяют и по команде, и по ее супругу. Не говоря уже о ней самой. Спортдир не нашел в себе мужества уйти красиво, связавшись с женщиной в склоках и разборках. Одна часть ветеранов никак не может отойти от советского прошлого и пишет письма на деревню дедушки. Другая — в те или иные времена сидевшая у Федуна на зарплате — мочит своих бывших коллег, с которыми вместе ковала славу «Спартаку». Ну а фанаты… Эти парни давно доказали, что хайп для них важнее игры. Они на нее на трибунах-то мало смотрят. Им важнее внимание к себе любимым.

Приходишь к мнению, что вся эта замечательная тусовка иной жизни не заслужила. Это их совместное творчество — измаранный имидж «Спартака». Ведь смотришь на извечного противника — ЦСКА, там проблем и заморочек никак не меньше, но нет и близко того негатива, который есть у «народной» команды.

ЦСКА набрал ровно столько же очков, но никто не писал писем министру обороны по поводу того, что эти парни недостойны называться армейцами. И главу «ВЭБа» никто не призывает разобраться с куратором клуба Максимом Орешкиным и другим боссом Евгением Гинером. Хотя назначение в «Спартак» непонравившегося многим Руя Витории вызывает куда меньше вопросов, чем ставка красно-синих на совсем необстрелянных специалистов Олича, а затем Алексея Березуцкого.

Отец Николы Влашича накануне матча армейцев в Ростове-на-Дону дал интервью в зарубежной прессе, где заявил, что его сыну надо как можно быстрее валить из московского клуба. Реакции болельщиков на это — почти что ноль. Обсудили слегка в соцсетях, похейтили самую малость — и на этом все. Можно догадываться, что было бы в спартаковской песочнице, если бы такие речи выдали папы их легионеров. Мокрое место осталось бы и от папы, и от игрока. Не потому что те сильно неправы — потому что вы, ребята, спартаковские фанаты, такие.

Это вам нравится год из года не на футбол смотреть. Вы взрастили поколение болельщиков, для которого околофутбольные сплетни важнее самой игры. Даже единственное чемпионство «Спартака» в период царствования Леонида Федуна вы умудрились спустя полтора года превратить в пустышку.

Там же было все то же самое. Баннеры в адрес игроков, критика босса, недовольство тренером при малейших неудачах. И бесконечная постерваловка в соцсетях. Это и есть нынешний «Спартак». Не так ужасна сегодня команда, как фон вокруг нее.

«Бенфике» менее двух лет назад проигрывал «Зенит» Сергея Семака. То поражение лишило клуб из Петербурга евровесны. Не было однако ни писем, ни большого давления на тренера. Было просто разочарование и критический разбор питерской игры. Нормальный, взвешенный, с обозначением слабых мест. Бьюсь об заклад, но чемпион трех последних лет выводы из своих неудач в конце концов сделает. Что-то подсказывает, что этой осенью за «Зенит» и его тренера в еврокубках стыдно не будет.

А «Спартак» продолжит наступать на грабли. Устраивая истерики и занимаясь вечным поиском врагов и виновников проблем. Год назад таковыми были наши судьи. Можно подумать, что другие клубы от судейского беспредела в РПЛ на страдают. На днях прибили в Казани «Ахмат». Письмо руководства грозненцев мы после этого увидели. Но никто не грозился снять команду с чемпионата, как делал это в прошлом году Федун под одобрительные выкрики красно-белых болельщиков.

Они не готовы наступить на свое «я». Непоследовательны в оценках происходящего. Злобны и склочны. Потому и заслуживают тот «Спартак», который имеют.