«Спартак»: хайп дороже футбола. У красно-белых идет война все против всех

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) перерыв Спартак 1 Торпедо 2
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 70' Фаренсе 1 Риу Аве 1
Франция - Лига 1 1-й тайм, 39' Анже 1 Лион 0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 6' Дармштадт 98 0 Ингольштадт 04 0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 9' Хайденхайм 0 Ганза Р 0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 6' Вердер 0 Падерборн 07 0
Англия - Премьер-лига 16:00 Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0
Франция - Лига 1 16:00 Нант 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ренн 0
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Монпелье 0
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Бенфика Б 0
Франция - Лига 1 16:00 Клермон 0 Труа 0
Россия - Премьер-Лига 17:30 Локомотив М 0 Зенит 0
Португалия - Сегунда 17:30 Насьонал 0 Вилафранкензе 0
Франция - Лига 1 18:00 Ланс 0 Сент-Этьен 0
Испания - Сегунда 18:00 Спортинг Хихон 0 Бургос 0
Англия - Премьер-лига 18:30 Тоттенхэм Хотс 0 Манчестер Сити 0
Кубок Италии 18:45 Эмполи 0 Виченца 0
Кубок Италии 19:00 Парма 0 Лечче 0
Аргентина - Примера 19:30 Патронато 0 Сентраль Кордо 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Краснодар 0 Арсенал 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Рубин 0 Крылья Советов 0
Испания - Сегунда 20:30 Овьедо 0 Луго 0
Португалия - Сегунда 21:30 Ковильян 0 Академику 0
Кубок Италии 21:45 Венеция 0 Фрозиноне 0
Аргентина - Примера 21:45 Платенсе 0 Арсенал Саранд 0
Франция - Лига 1 21:45 Марсель 0 Бордо 0
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Спорт Ресифи 0
Кубок Италии 22:00 Торино 0 Кремонезе 0
Бразилия - Серия А 22:00 Коринтианс 0 Сеара 0
«Спартак»: хайп дороже футбола. У красно-белых идет война все против всех
15 августа 13:02
автор: Иван Сергеев
автор фото: ФК «Спартак»

«Спартак»: хайп дороже футбола. У красно-белых идет война все против всех

Спартаковская игра, похоже, уже никому не интересна. Разборкам вокруг клуба нет конца

Спартаковские фанаты оскорбляют на игре с «Уралом» босса клуба Федуна вместе с его супругой Заремой. Вешают на матче баннеры с критикой своих игроков. Забавно все это выглядит. Сами же возмущались сливами в телеграм-каналах, кричали что-то в защиту имиджа клуба, а на деле делают то же самое - марают этот имидж пуще прежнего. Занимаются тем же, чем ненавистная им госпожа Салихова. В итоге полное ощущение того, что «Спартак» и его болельщики заслуживает такой участи. И такого имиджа.

Вот события последних дней, произошедшие в клубе. Одно другого «краше»:

 Из-за непрекращающейся травли в телеграм-канале Zarema покинул свой пост глава медиа департамента Антон Фетисов;

 По той же причине на фоне отсутствия реакции на выходки Заремы со стороны Леонида Федуна ушел в отставку спортивный директор Дмитрий Попов;

– Уже в ранге экс-спордира Попов завел свою «телегу», вылив компромат на Салихову;

 Салихова не осталась в долгу и отвечает тем же;

 «Спартак» провалил оба матча с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов и покинул турнир, отправившись в Лигу Европы;

 «Спартак» провалил домашний матч чемпионата России против новичка РПЛ «Нижнего Новгорода», проиграв на своем поле — 0:2;

 Ветераны клуба Ловчев, Гаврилов, Кавазашвили, Аленичев, Титов, Шмаров, Павлюченко и другие написали гневное письмо главе «Лукойла» Вагиту Алекперову с жалобой на Федуна, полагая, что того надо каким-то образом изгонять из своего же клуба;

– Альтернативное письмо написала другая часть спартаковских ветеранов- за авторством бывших гендиректоров клуба (при Федуне) Родионова и Шавло, а также Дасаева и Ярцева. Они наехали на сочинителей письма с критикой хозяина красно-белых, заявив, что такие действия подливают масла в огонь, а также призвали болельщиков клуба поддержать команду в эти тяжелые времена.

Болельщики, как видим, в долгу не остались. Подлили бензинчику в полыхающий костер. Полное ощущение, что слеплены все действующие лица спартаковской трагикомедии из одного теста — начиная с босса клуба и его жены и заканчивая менеджерами, ветеранами, игроками и фанатами. Ребята, вы все серьезно поучаствовали в нехорошем шоу. Потому что никто из вас не готов нажать на тормоза, считает себя самым умным и не видит рамок приличия, не осознавая, что надо выносить на публику, а что нет.

Да, Федун не прав, что не реагирует на сливы компромата в интернет со стороны своей любимой женщины. А та не понимает, что делает плохие вещи, которые ударяют и по команде, и по ее супругу. Не говоря уже о ней самой. Спортдир не нашел в себе мужества уйти красиво, связавшись с женщиной в склоках и разборках. Одна часть ветеранов никак не может отойти от советского прошлого и пишет письма на деревню дедушки. Другая — в те или иные времена сидевшая у Федуна на зарплате — мочит своих бывших коллег, с которыми вместе ковала славу «Спартаку». Ну а фанаты… Эти парни давно доказали, что хайп для них важнее игры. Они на нее на трибунах-то мало смотрят. Им важнее внимание к себе любимым.

Приходишь к мнению, что вся эта замечательная тусовка иной жизни не заслужила. Это их совместное творчество — измаранный имидж «Спартака». Ведь смотришь на извечного противника — ЦСКА, там проблем и заморочек никак не меньше, но нет и близко того негатива, который есть у «народной» команды.

ЦСКА набрал ровно столько же очков, но никто не писал писем министру обороны по поводу того, что эти парни недостойны называться армейцами. И главу «ВЭБа» никто не призывает разобраться с куратором клуба Максимом Орешкиным и другим боссом Евгением Гинером. Хотя назначение в «Спартак» непонравившегося многим Руя Витории вызывает куда меньше вопросов, чем ставка красно-синих на совсем необстрелянных специалистов Олича, а затем Алексея Березуцкого.

Отец Николы Влашича накануне матча армейцев в Ростове-на-Дону дал интервью в зарубежной прессе, где заявил, что его сыну надо как можно быстрее валить из московского клуба. Реакции болельщиков на это — почти что ноль. Обсудили слегка в соцсетях, похейтили самую малость — и на этом все. Можно догадываться, что было бы в спартаковской песочнице, если бы такие речи выдали папы их легионеров. Мокрое место осталось бы и от папы, и от игрока. Не потому что те сильно неправы — потому что вы, ребята, спартаковские фанаты, такие.

Это вам нравится год из года не на футбол смотреть. Вы взрастили поколение болельщиков, для которого околофутбольные сплетни важнее самой игры. Даже единственное чемпионство «Спартака» в период царствования Леонида Федуна вы умудрились спустя полтора года превратить в пустышку.

Там же было все то же самое. Баннеры в адрес игроков, критика босса, недовольство тренером при малейших неудачах. И бесконечная постерваловка в соцсетях. Это и есть нынешний «Спартак». Не так ужасна сегодня команда, как фон вокруг нее.

«Бенфике» менее двух лет назад проигрывал «Зенит» Сергея Семака. То поражение лишило клуб из Петербурга евровесны. Не было однако ни писем, ни большого давления на тренера. Было просто разочарование и критический разбор питерской игры. Нормальный, взвешенный, с обозначением слабых мест. Бьюсь об заклад, но чемпион трех последних лет выводы из своих неудач в конце концов сделает. Что-то подсказывает, что этой осенью за «Зенит» и его тренера в еврокубках стыдно не будет.

А «Спартак» продолжит наступать на грабли. Устраивая истерики и занимаясь вечным поиском врагов и виновников проблем. Год назад таковыми были наши судьи. Можно подумать, что другие клубы от судейского беспредела в РПЛ на страдают. На днях прибили в Казани «Ахмат». Письмо руководства грозненцев мы после этого увидели. Но никто не грозился снять команду с чемпионата, как делал это в прошлом году Федун под одобрительные выкрики красно-белых болельщиков.

Они не готовы наступить на свое «я». Непоследовательны в оценках происходящего. Злобны и склочны. Потому и заслуживают тот «Спартак», который имеют.

 

 

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Спартак" продлил контракт с Георгием ДжикиейВалерий Карпин не исключил возвращения в "Ростов"Gif-обзор: Chevrolet Corvette C7 получил горячую версию от Hennessey PerformanceДзюба назвал Карпина «клоуном» в ответ на предложение о встрече?Черчесов нашел себе теплое местечко?Орлов обрушился с руганью на Ирину Винер
«Локо» мотивирован разгромами от «Зенита» — теперь будет 1:1 или 2:2». Ловчев — о главном матче тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» оценил шансы в центральном матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».
«Ростов» спасает тренеров ЦСКА. В декабре проиграл дома подвисшему Гончаренко, теперь — Березуцкому
В матче 4-го тура РПЛ красно-синие одержали выездную победу над «Ростовом» (3:1).
Романцев увидел поражение Шалимова от «Спартака». Как красно-белые добыли такие нужные им три очка
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» на своем поле одолел «Урал» (1:0) благодаря голу Романа Зобнина.
РФС наверняка продавит отмену лимита в РПЛ. Но нашему футболу это как мертвому припарка
РФС решил наконец-то отменить лимит на легионеров, по которому не один год идут жаркие споры. Однако шаг этот вряд ли приведет к кардинальным переменам в лучшую сторону.
«Семин уже больше недели в «Ростове» — должен обыграть раскладной ЦСКА». Прогноз Ловчева
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, которое он высказал «Плеймейкеру», «Ростов» с Юрием Семиным в домашнем матче 4-го тура РПЛ победит московских армейцев.
«Шалимов «Урал» не спасет — «Спартак» победит красиво и результативно». Ловчев — о матче 4-го тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на исход матча между «Спартаком» и «Уралом» в 4-м туре РПЛ.
Олимпийские пряники. Россия подарит героям Токио по 4 миллиона, но это ничто в сравнении с филиппинкой Диас
Правительство назвало суммы выплат премиальных российским медалистам Олимпиады-2020 в Токио.
Расклады на Бундеслигу-2021/22: кто возьмет титул, попадет в еврокубки, выиграет гонку бомбардиров
«Плеймейкер» анонсирует стартующий сезон в немецкой Бундеслиге - одном из ведущих национальных футбольных чемпионатов, лидеры которого летом повально меняли главных тренеров.
«Если у человека нет мозгов…» Чем грозит России допинг триатлониста Полянского, которого уже призывают подвести под статью
Похоже, что главный антигерой Олимпиады в Токио среди российских спортсменов рождается на наших глазах. Происходит это уже после окончания Игр.
Расклады на АПЛ-2021/22: кто возьмет титул, попадет в еврокубки, выиграет гонку бомбардиров
«Плеймейкер» анонсирует стартующий сезон в английской Премьер-Лиге - ведущем национальном футбольном чемпионате, который летом стал еще сильнее.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика