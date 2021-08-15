Андрей Червиченко: Ситуацию в «Спартаке» может исправить новый жесткий спортивный директор

– Начнем с матча «Спартак» – «Урал». Наконец, одержана победа, хотя и натужная.

– На мой взгляд, «Урал» сейчас самая слабая команда в чемпионате. Игроки не понимают, куда бежать, не понимают друг друга. Взаимопонимание в команде совершенно отсутствует. Но при этом «Уралу» удалась одна атака, которая едва не завершилась голом, когда мяч попал в перекладину.

«Спартак» имел четыре-пять моментов, но в итоге ни разу остро по воротам не пробил – все время либо во вратаря, либо рядом с воротами. В общем, игра «Спартака» продолжает огорчать. Это действительно была натужная победа над явным аутсайдером.

Кажется, Витория заигрался с оптимизацией состава, используя футболистов по максимуму, проводя ротацию. А тут еще ветераны пишут письмо, я имею виду первое письмо Ловчева, Титова и других, в котором они нападают на хозяина. И это вряд ли прибавляет желания Федуну приобретать новых игроков, укреплять состав.

– Потом было антиписьмо, так его назовем, ответ на первое письмо…