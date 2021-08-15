Андрей Червиченко: Ситуацию в «Спартаке» может исправить новый жесткий спортивный директор

– Начнем с матча «Спартак» – «Урал». Наконец, одержана победа, хотя и натужная.
– На мой взгляд, «Урал» сейчас самая слабая команда в чемпионате. Игроки не понимают, куда бежать, не понимают друг друга. Взаимопонимание в команде совершенно отсутствует. Но при этом «Уралу» удалась одна атака, которая едва не завершилась голом, когда мяч попал в перекладину.
«Спартак» имел четыре-пять моментов, но в итоге ни разу остро по воротам не пробил – все время либо во вратаря, либо рядом с воротами. В общем, игра «Спартака» продолжает огорчать. Это действительно была натужная победа над явным аутсайдером.
Кажется, Витория заигрался с оптимизацией состава, используя футболистов по максимуму, проводя ротацию. А тут еще ветераны пишут письмо, я имею виду первое письмо Ловчева, Титова и других, в котором они нападают на хозяина. И это вряд ли прибавляет желания Федуну приобретать новых игроков, укреплять состав.
– Потом было антиписьмо, так его назовем, ответ на первое письмо…
– Там тоже подписали люди с именами – Ярцев, Родионов, Дасаев, Шавло. Они дали отпор Ловчеву и К: мол, не смейте говорить от имени всех ветеранов. Такой веселый дурдом.
Сам посыл первого письма и обращение к Алекперову: мол, Федун глупый и ничего не понимает, а вы умный, не понятен. Руководит клубом Федун, деньги на команду тратит тоже он.
– Я и удивился, почему именно к Алекперову обращаются. В ЛУКОЙЛе он формально начальник Федуна, но в «Спартаке» Федун единственный начальник.
– Потому что многократные удары мячом по голове не добавляют интеллекта. А ветераны много раз получали мячом по голове в своей жизни. Вот и пишут челобитную, как им кажется, более высокому начальнику.
– Зарема ушла в тень, удалилась.
– Я видел их здесь, в Монако.
– Да, многие ставили в вину Федуну: у «Спартака» важнейшие матчи с «Бенфикой», а хозяин за границей отдыхает. Как будто он выходит на поле
– Война – войной, а обед по расписанию.
– Что нужно сейчас предпринять руководству «Спартака», чтобы нивелировать кризис?
– Думаю, нужно взять очень грамотного, жесткого спортивного директора. Это может исправить ситуацию. Не возьмут – продолжится развал.