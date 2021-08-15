Внимание на Карасева! «Локомотив» в большинстве вырвал ничью у «Зенита»

Сергей Семак также приготовил оппоненту несколько сюрпризов. Так, на позиции получившего повреждение Ярослава Ракицкого вышел не Дмитрий Чистяков, а Дуглас Сантос, а на фланг вышел Данил Круговой. К перерыву Семак понял свою оплошность и бросил в бой экс-ростовчанина. Не оказалось в составе ни потерявшего голевые навыки Артема Дзюбы (он уступил место в старте раскочегарившемуся Александру Ерохину), ни новичка Клаудиньо (его не успели заявить). Плюс травмирован Магомед Оздоев. Зато вернулся новоиспеченный олимпийский чемпион Малком.

Подтверждали это и составы команд. Николич не смог выставить дисквалифицированного Дмитрия Баринова, а Антон Миранчук остался в запасе. Так что если атака хозяев (Федор Смолов и Зе Луиш в нападении, Франсуа Камано и Рифат Жемалетдинов на флангах) еще выглядела внушительно, то центр полузащиты оказался очень уж оборонительным – Даниил Куликов и Станислав Магкеев. Было понятно, что питерцы должны иметь преимущество во владении.

С другой стороны, москвичи не проигрывали чемпиону на своем поле на протяжении четырех последних игр – две победы по 1:0 и две ничьи (1:1 и 0:0). Данная статистика настраивала зрителей на то, что обилия голов ждать не приходится.

«Зенит» приехал в Черкизово без единого потерянного очка в РПЛ и на фоне хорошей статистики личных встреч – Марко Николич ни разу не обыгрывал Сергея Семака, а сами сине-бело-голубые в трех последних играх с железнодорожниками одержали три победы при двух ничьих. Причем два последних матча, прошедшие в Петербурге, завершились двумя разгромными победами хозяев с общим счетом 9:1.

КАРАСЕВ И ЗЕ ЛУИШ ПРОСТИЛИ «ЗЕНИТ»

Первый тайм подтвердил ожидания. Гости значительно больше владели мячом, но до голевых моментов дело у них не доходило. Напротив, уже в первой половине первого тайма Семак трижды облегченно выдохнул – когда попросившему помощь медиков Сердару Азмуну не потребовалась замена, когда был отменен гол Смолова (форвард фантастически пробил Михаила Кержакова чуть ли не с отрицательного угла, но в момент передачи оказался в офсайде) и когда Зе Луиш не сумел реализовать выход один на один, пробив точно во вратаря.

Лучший гол тура, который не состоялся. Вот КАК мяч туда пролез?! 😳 pic.twitter.com/3MVd7ShSwX — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2021

Вообще оборона питерцев заметно нервничала и совсем не отличалась надежностью. Железнодорожники первые 15 минут пристально присматривались к тому, что предложит соперник, после чего стали изредка ставить его в тупик быстрыми контратаками (их пик пришелся на середину тайма). Как-то слишком самоуверенно играл Кержаков, не только пропустивший мяч в ближний угол, но и проигравший верховое единоборство Зе Луишу. Если учесть, что питерцы ни разу в четырех турах РПЛ не смогли сохранить ворота в неприкосновенности, за их лигочемпионскую кампанию очень боязно.

Как не впечатляет «Зенит» и в атаке. Легко выходя со своей половины («Локо» редко поджимал соперника), питерцы упирались в стену еще в середине поля и почти не снабжали мячами нападающих. Совсем потерялся Ерохин, очень мало было Азмуна. Иранец за 45 минут касался мяча реже Смолова, хотя его команда имела полуторакратное преимущество во владении (60 на 40). Это подтверждает, настолько важен для команды Дзюба, без которого у сине-бело-голубых просто нет методов доставки мяча в штрафную. Жизнь в атаке сохранял только Малком, собравший для соперников несколько предупреждений. Иначе его было не остановить.

Для Семака к перерыву все могло быть и еще хуже, ведь проводивший первый матч в сезоне арбитр Сергей Карасев (единственный российский футбольный топ) откровенно простил имевшего предупреждение Далера Кузяева, грубо врезавшегося сзади в Дмитрия Живоглядова. Сложно поверить, чтобы такой крутой судья играл в какие-то закулисные игры, но как после такого спорить с теми, кто обвиняет арбитров в помощи клубу из Петербурга?

Кузяев жестко въехал в ноги Живоглядову. У Далера уже была желтая 💥



Карасев пожалел игрока и не пошел на удаление. А как ты считаешь, решение судейской бригады справедливо? 🤔 pic.twitter.com/sU1ySmOPJ3 — Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2021

Впрочем, рефери повезло – Далер полузащитник подарок не принял и сразу после перерыва наступил оппоненту на стопу, получив-таки свою законную красную.

КАРАСЕВ ПРОТИВ ВСЕХ

Нечасто такое увидишь, но в перерыве тренеры сделали по одной замене, выпустив по свежему левому защитнику. Николич убрал с поля имевшего предупреждение Рыбуса, которому предстояло противостоять быстроногому Малкому (вышел Наир Тикнизян), а Семак убрал с поля инертного Кругового, вернув на фланг Дугласа Сантоса. А стоило бы снять с игры и Кузяева. Тогда команде не пришлось бы более 40 минут проводить в меньшинстве.

Однако ж первые моменты после удаления Кузяева создали именно питерцы. «Локо» очень хотел воспользоваться численным преимуществом, но стал раскрываться и оставлять сзади много пространства, чем здорово пользовались гости. Реактивный Малком создал выход один на один для Азмуна (суперэффективный иранец неожиданно промазал), сам опасно пробил рядом с дальней штангой и посадил на желтую Пабло, вынужденного в прыжке срывать проход мчавшегося к воротам бразильца. Даже жаль, что он не смог доиграть до конца из-за повреждения, полученного в одном из столкновений.

Вообще после перерыва Семак тоже имел право возмущаться работой Карасева. Несколько быстрых прорывов питерцев были сорваны или с нарушением правил, или в результате фиксации фола, хотя несколько эпизодов вызвали сомнения в справедливости решений судьи. Игроки «отомстили» рефери, когда незадолго до конца Миранчук и Алексей Сутормин взяли Сергея в коробочку. Ответил он сурово, назначив пенальти за фол Гилерме (справедливо) и пропустив нарушение на Жемалетдинове (ошибку исправил VAR). Просто невероятно, насколько он хорош в Европе и как слаб в РПЛ.

«ЗЕНИТ» ОЧЕНЬ ХОРОШ В КОНТРАТАКАХ

Что же до самой игры, то «Локомотив» очень слаб в позиционной игре. Оказавшись в большинстве, железнодорожники вообще не представляли, что делать с мячом, и на чужой половине просто катали его вдоль и поперек (в основном второе). Среди полузащитников москвичей хорошим пасом обладает только Жемалетдинов, чем он воспользовался несколько раз и в этой игре, но его для стабильной атакующей игры слишком мало. Также отметим Куликова, но не за атакующие действия, а аж за шесть (!) отборов. Без мяча он действительно очень крут.

А «Зенит» куда интереснее действует в контратакующей игре, что очень кстати в контексте будущей Лиги чемпионов, где многие матчи придется играть от обороны. В концовке Азмун убежал один на один с Гилерме, обыграл вратаря и заработал пенальти, реализованный Суторминым.

Однако ж и на этом игра не закончилась. Всего через пару минут Жемалетдинов заработал 11-метровый, и хотя поначалу Карасев фол пропустил, вмешавшийся VAR помог Смолову сравнять счет. В результате команды разошлись результативной и вполне справедливой ничьей.

РПЛ. 4-й тур

«Локомотив» - «Зенит» - 1:1 (0:0)

Голы: Сутормин, 85 – с пенальти – 0:1. Смолов, 90 – с пенальти – 1:1.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов (Миранчук, 77), Едвай, Пабло, Рыбус (Тикнизян, 46), Жемалетдинов, Магкеев, Куликов (Лисакович, 86), Камано (Рыбчинский, 58), Зе Луиш, Смолов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой (Чистяков, 46), Малком (Сутормин, 74), Кузяев, Барриос, Вендел (Мостовой, 90+2), Ерохин, Азмун (Дзюба, 90+2).

Предупреждения: Едвай, 19. Кузяев, 19. Рыбус, 34. Куликов, 42. Камано, 48. Азмун, 52. Пабло, 55. Зе Луиш, 76.

Удаление: Кузяев, 50 (2 жк).

Судья: Карасев (Москва).