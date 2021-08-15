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Сергей Семак: Обидный пенальти не позволил нам победить
15 августа 20:15
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Зенит"

Сергей Семак: Обидный пенальти не позволил нам победить

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1), ответил на вопросы журналистов.

- Как вам игра?

- Непростой, тягучий первый тайм. Второй тайм мы играли лучше, даже несмотря на удаление. Создали несколько хороших моментов, не забили, и обидный пенальти не позволил нам победить. Но ребята молодцы. Я доволен их игрой и самоотдачей.

- Сегодня Дзюба вышел в самом конце матча. Это связано с его физической неготовностью?

- По той схеме, по который мы вышли, Азмун и Ерохин играли в последнее время хорошо, поэтому выбор пал на них. Что касается поздних замен, нам пришлось много обороняться. А Мостовой и Дзюба - более атакующие игроки, поэтому они вышли так поздно.

- С чем связана замена Кругового и как оцениваете старт сезона для Ловрена?

- Не только Лорвен, но и наши другие ребята допускали ошибки. Игра не смотрелась надежно. Сегодня играли лучше, за исключением искусственного офсайда, который неудачно пытались сделать. Что касается Кругового, мы ждали результатов самочувствия Чистякова. Дима готов играть, поэтому мы вернулись в привычное расположение. Особо к Круговому претензий нет. Мы вернулись к схеме, которая должно быть, если все были бы здоровы.

- Не было ли мысли заменить Кузяева, когда у него была желтая карточка, особенно после эпизода с Живоглядовым?

- И в моменте с первой желтой карточкой, возможно, «горчичник» надо было давать в другою сторону. Но не будем о грустном. Эксперты разберут этот момент.

- По пенальти, который получил «Зенит», что думаете?

- Это не важно. Главное – какая позиция на этот счет у судьи. Он в Грозном с ВАР ошибочно поставил пенальти. Здесь тоже. Ерохин убирал голову, за секунду до этого был фол был на Венделе. Но не буду касаться этой темы.

- Малком был заменен. Это вызвано травмой?

- Да. У него сотрясение. Соперник попал ногой ему по голове. У него рассечение.

- Клаудиньо был вне заявки. Когда он сможет играть?

- Контракт подписан, он заявлен, но есть странная процедура, что ему надо покинуть страну, чтобы въехать по рабочей визе. Это от нас не зависит.

- Показалось, что все основные моменты ваша команда создала после удаления Кузяева. Согласны?

- Сложно создавать моменты против «Локомотива». Соперник тоже почти ничего не создал. «Локомотив» оборонялся большими силами. Мы не играли, как хотели. Поэтому голевых моментов было недостаточно для взятия ворот.

источник: «Советский спорт»
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