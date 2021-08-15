Марко Николич: После матча увидел грустные лица игроков и мне это понравилось

- Вы сказали, что в раздевалке игроки грустили. Согласны с тем, что вы были ближе к победе?

- Хочу поблагодарить болельщиков за хорошую поддержку. Сегодня на стадионе была отличная атмосфера. Одна вещь мне понравилось после матча – в раздевалке я увидел грустные лица ребят. Все недовольны результатом. Такой менталитет мне подходит. Хотя можно было в такой сложной ситуации праздновать очко. В первом тайме мы контролировали игру. Лучший момент в этом тайме был у нас. Во втором тайме хорошо начали, но потом когда стали играть в большинстве, начали пропускать контратаки. Попробовали играть с фланга но там были плохие подачи. Ни одного хорошего паса с фланга не припомню. Пропускали много контратак. Может это и нормально, у нас много новичков. В линии обороны их два. У нас было терпение, но мы пропустили три - четыре очень опасные атаки, и «Зенит» получил пенальти в одной из них. Мы тоже заработали пенальти и это нормальный результат. Последние минуты показали, что мы готовы играть до последней секунды.

- Вы говорили, что команда постарается выиграть. Что не получилось?

- Мы по факту заработали одно очко. Мне понравилось, что ребята не были довольны ничьей. Надо всегда стремиться к победе.

- Как оцените судейство Карасева? Было одно удаления и два пенальти.

- Это один из лучших судей в России, если не лучший. Пару дней назад он судил Суперкубок и показал, что может хорошо справиться с такими матчами. Надо просмотреть моменты с пенальти. Гилерме фолил или нет. Это ВАР решил, без главного судьи. Считаю, Карасев отсудил неплохо.

- У вас семь желтых карточек. Согласны с этими нарушениями?

- Не считаю это важным вопросом. У нас, к сожалению, были две вынужденные замены. Мы заменили крайних защитников. Погода сыграла свою роль, потому что в последние дни был дождь, и ребята на это реагировали. У кого-то были ахилы, икроножные мышцы. Мы были вынуждены поменять Руыбуса, Живоглядова. Это влияло на пропущенные контратаки.

- Вы сказали про пропущенные контратаки во втором тайме из-за желтых карточек и новичков в составе. Может есть еще 4какая-то причина того, что у «Зенита» было слишком много моментов в меньшинстве.

- Замены, которые были ненужными из-за каточек. Высоко и широко поднялись наши крайние защитники. Рыбчинский, Тикнизян. Нам нужно время поработать вместе. Были ребята, которые пару дней с нами тренируются. Линия обороны заканчивала игру несыгранной, поэтому пропускали контратаки. Были тактические ошибки.

- Тикнизян в ЦСКА играл больше в полузащите, хотя раскрылся как защитник. Вы на него рассчитываете только как на игрока обороны?

- Да, только как на игрока линии обороны.