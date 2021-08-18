Газизову дадут газу. А на матч «Уфы» с «Зенитом» не все принимают ставки

В следующем туре РПЛ 21 августа «Уфа» примет дома «Зенит». Как теперь рассматривать эту встречу после новостей, что клубу из Башкортостана назначают спонсора в лице дочерней структуры «Газпрома»? В сети вовсю идут разговоры о появлении нового фарм-клуба питерской команды, а на сайте букмекерской компании «Лига Ставок» вечером среды игры, единственной из матчей тура, почему-то не оказалось в основной линии.

По правилам нельзя финансировать больше одной команды в лиге, но мы же знаем, что в России всегда могут сделать исключения. Прецеденты есть не только в нашем футболе, но и других видах спорта. И не только у нас функционеры всех мастей заступают за красные линии.

Кто только не задался вопросом о соблюдении правила фэйр-плей «ПСЖ» после перехода этим летом к парижанам нескольких звезд первой величины во главе с Месси. УЕФА закрыл глаза на все, запустив информацию, что с нового сезона заменит ФФП потолок зарплат с налогом за превышение. Возможно, и мы скоро узнаем, что «Газпрому», как национальному достоянию, позволено доставаться больше чем одной команде.

Об «Уфе» на днях заговорил глава Башкортостана Радий Хабиров, высказав публично претензии происходящему в клубе. В прошлом сезоне команда чудом сохранила прописку в РПЛ, а в этом также не слишком выразительно начала чемпионат. Четыре очка после четырех матчей и 11-е место. Наверное, у руководителя иные виды на футбол. Главная футбольная команда республики плетется в хвосте таблицы Российской премьер-лиги на фоне разговоров о ее деградации. Это не самое привлекательное и имиджевое дело.

Хабиров дал понять, что клубу добавят финансирования, но не через бюджет, а другими путями. Как это случается у нас, все прекрасно знают. Назначают ответственную за футбол в регионе компанию, а она выделяет деньги и запускает в клуб смотрящего функционера. Сначала речь шла о «Башнефте», но на уровне предположений. Однако теперь источники указывают на дочернюю компанию «Газпрома» - «Газпром нефтехим Салават». Говорится, что этот спонсор пополнит бюджет «Уфы» примерно на один миллиард рублей.