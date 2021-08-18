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Газизову дадут газу. А на матч «Уфы» с «Зенитом» не все принимают ставки
18 августа 21:43
автор: Иван Сергеев
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Газизову дадут газу. А на матч «Уфы» с «Зенитом» не все принимают ставки

«Уфе», судя по всему, нашли крутого спонсора. Источники сообщают, что это дочка «Газпрома».

В следующем туре РПЛ 21 августа «Уфа» примет дома «Зенит». Как теперь рассматривать эту встречу после новостей, что клубу из Башкортостана назначают спонсора в лице дочерней структуры «Газпрома»? В сети вовсю идут разговоры о появлении нового фарм-клуба питерской команды, а на сайте букмекерской компании «Лига Ставок» вечером среды игры, единственной из матчей тура, почему-то не оказалось в основной линии.

По правилам нельзя финансировать больше одной команды в лиге, но мы же знаем, что в России всегда могут сделать исключения. Прецеденты есть не только в нашем футболе, но и других видах спорта. И не только у нас функционеры всех мастей заступают за красные линии.

Кто только не задался вопросом о соблюдении правила фэйр-плей «ПСЖ» после перехода этим летом к парижанам нескольких звезд первой величины во главе с Месси. УЕФА закрыл глаза на все, запустив информацию, что с нового сезона заменит ФФП потолок зарплат с налогом за превышение. Возможно, и мы скоро узнаем, что «Газпрому», как национальному достоянию, позволено доставаться больше чем одной команде.

Об «Уфе» на днях заговорил глава Башкортостана Радий Хабиров, высказав публично претензии происходящему в клубе. В прошлом сезоне команда чудом сохранила прописку в РПЛ, а в этом также не слишком выразительно начала чемпионат. Четыре очка после четырех матчей и 11-е место. Наверное, у руководителя иные виды на футбол. Главная футбольная команда республики плетется в хвосте таблицы Российской премьер-лиги на фоне разговоров о ее деградации. Это не самое привлекательное и имиджевое дело.

Хабиров дал понять, что клубу добавят финансирования, но не через бюджет, а другими путями. Как это случается у нас, все прекрасно знают. Назначают ответственную за футбол в регионе компанию, а она выделяет деньги и запускает в клуб смотрящего функционера. Сначала речь шла о «Башнефте», но на уровне предположений. Однако теперь источники указывают на дочернюю компанию «Газпрома» - «Газпром нефтехим Салават». Говорится, что этот спонсор пополнит бюджет «Уфы» примерно на один миллиард рублей.

Нефтехимическая компания владеет одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки в городе Салават. Доля «Газпром переработка» в ее уставном капитале составляет 99,9 процентов. Единственным участником «Газпром переработка» является ПАО «Газпром». То есть все всем понятно, кто теперь будет стоять за «Уфой». И кто ею будет руководить, если спонсорство действительно состоится.

Что случится с ее нынешним гендиректором Шамилем Газизовым, который круто пропиарился за короткий срок работы в «Спартаке» прошлым летом и осенью, пока доподлинно неизвестно. На критические слова главы региона он отреагировал спокойно: отчитался, что постарается устранить недочеты, сказал, что понимает, насколько все не очень у его команды хорошо.

Год назад на должности гендира «Спартака» Шамиль бросал перчатку «Зениту», заявляя в тот момент, что смогут красно-белые соперничать с сине-бело-голубыми за чемпионство в России. Но вон как оно все оборачивается: Газизова в «Спартаке» давно уж нет, а питерские товарищи тем временем перчатку подобрали и зашвырнули в Уфу в качестве спонсорской помощи. То ли считают, что враг твоего врага твой друг, а Шамиль ведь судится с красно-белыми за золотой парашют и просто обижен на них. То ли нашли корни родства в фамилии футбольного функционера-бизнесмена. Так или иначе, но дали газу Шамилю.

Газизов на своем посту теперь будет отбиваться от расспросов про зенитовский фарм-клуб, уверять, что билась команда с чемпионом от ножа. Заранее отмечая предстоящие матчи в календаре, приплюсовывая единичку в графе поражения. Как это сегодня происходит с ФК «Сочи», еще одним питерским побратимом. И безусловно настраиваясь на «Спартак» с двойной мотивацией. Теперь не только по зову сердца, но и по приказу свыше.

P.S. Уже после опубликования материала матч «Уфа» - » Зенит» появился в линии » Лиги Ставок».

источник: «Советский спорт»
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