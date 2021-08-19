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Обидчик «Спартака» в шаге от Лиги чемпионов. «Бенфика» удержала победу над ПСВ
19 августа 00:28
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Бенфика"

Обидчик «Спартака» в шаге от Лиги чемпионов. «Бенфика» удержала победу над ПСВ

В первом матче заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» выиграла дома у ПСВ (2:1). Забив два мяча в первом тайме, во втором португальцы отбивались чуть ли не все 45 минут.

СНОВА ЯРЕМЧУК СДЕЛАЛ ГОЛ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Вылет «Спартака» из Лиги чемпионов от «Бенфики» в нынешнем еврокубковом сезоне является, пожалуй, самым оскорбительным (во всяком случае, пока) для российского футбола – уж больно легко и непринужденно португальцы разобрались со вторым клубом РПЛ по итогам прошлого чемпионата. И это при том, что на тот момент они только-только вышли с предсезонных сборов. Поэтому было очень любопытно, как сыграет команда с более серьезным соперником, ПСВ.

Лиссабонские «орлы» предстали в этой игре в знакомом нашим болельщикам составе. Бросалось в глаза лишь появление в старте украинского нападающего Романа Яремчука. Он уже в дебюте встречи записал на свой счет результативное действие, ассистировав Рафаэлу Силве. Вообще гол создал атакующий центральный треугольник хозяев. Пицци чуть протащил мяч, но как только не устоял на ногах, тут как тут к эпизоду успел Яремчук и сразу покатил мяч на ход Рафе, и тот аккуратно пробил мимо Йоэля Дроммеля в дальний нижний угол.

УБИЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Голландцы играли в атакующей схеме 4-3-3 и быстро сумели отодвинуть игру на чужую половину поля, выглядели скорее мотивированными, чем вразумительными. Впереди им заметно не хватало мысли, а отвечавший за нее Марио Гетце потерялся между линиями соперника. Лишь во второй половине тайма у гостей стало что-то клеиться, и произошло это за счет фланговой активности, где у выбравшего расстановку 3-4-3 соперника периодически не хватало игроков.

Особенно перспективно смотрелся правый край гостей, где Чуквунонсо Мадуэке при поддержке Филиппа Мвене просто затерроризировал Алекса Гримальдо. Однако последнего паса игрокам ПСВ не хватило, а лиссабонские «орлы» продемонстрировали инстинкт хищника и под занавес тайма использовали редкую возможность удвоить счет.

Все началось с дальнего удара центрального защитника Лукаса, приблизившегося к чужой штрафной. Дроммель отбил мяч на угловой, откуда и пришла голевая комбинация – Николас Отаменди на дальней штанге взмыл в воздух, на полкорпуса перепрыгнув оппонента, и сделал скидку в центр Яремчуку. Украинцу за мяч зацепиться не удалось, но тот отскочил к Юлиану Вайглю, с нескольких метров расстрелявшего беззащитный створ. Вот так обидчик «Спартака» отгрузил ПСВ два мяча за тайм. Впрочем, вторая половина встречи получилась совсем иной.

ГАКПО НЕ ВИДИТ НИ ПРЕГРАД, НИ СОПЕРНИКОВ

Подопечным Роджера Шмидта совсем не улыбалось возвращаться в Эйндховен, имея в пассиве 0:2, и с начала второго тайма они стали штурмовать ворота Одиссеаса Влаходимоса. Хозяева не остались в долгу, и началась открытая яркая игра, в которой удачливее оказались голландцы – вингер Коди Гакпо сместился с левого края в центр и прицельно пробил в нижний угол. Вратарь момент удара проспал и с удивлением обнаружил мяч в сетке.

Не то чтобы игра стала грубой, но стыков и жестких единоборств стало больше – обстановка накалялась, а ставка становилась все выше. Хозяева чувствовали, что упускают нити игры, и перестали церемониться с соперником. Команды получили три предупреждения за четыре минуты, из них две на счету хозяев (Отаменди и Рафы Силвы), а всего за тайм хозяева нахватали пять желтых. Почувствовал близость неприятностей и Жорже Жезуш, подряд бросивший в бой четверых игроков, включая защитника Андре Алмейду. Но кажется, стало только хуже, контригра совсем разладилась.

Особенно понравился после перерыва Гакпо. Не потому, что забил, а потому, что был неудержим, не видел на пути защитников, постоянно брал игру на себя и создавал остроту до последнего. Так что в целом, во втором тайме по игре ПСВ заслужил ничью, а «Бенфика», можно даже сказать, отскочила. Наверняка голландцы сейчас жалеют, что правило гостевого гола отменено. Тогда их положение было бы лучше. С другой стороны, если они дома не сбавят обороты, вполне могут португальцев додавить. В любом случае, голландцы показали, как надо было «Спартаку» играть с «Бенфикой», а ответная встреча обещает быть еще более яркой и страстной.

Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Первый матч

«Бенфика» - ПСВ – 2:1 (2:0)

Голы: Рафа Силва, 10 – 1:0. Вайгль, 42 – 2:0. Гакпо, 51 – 2:1.

«Бенфика»: Влаходимос, Лукас, Отаменди, Морато, Гонсалвеш (Мейте, 74), Вайгль (Эвертон, 71), Мариу (Таарабт, 86), Гримальдо, Пицци (Алмейда, 71), Рафа Силва, Яремчук (Рамуш, 71).

ПСВ: Дроммель, Мвене, Ромальо, Боскальи (Обиспо, 64), Макс (Тезе, 89), Ван Гинкель (Проппер, 65), Сангаре, Мадуэке (Брума, 74), Гетце, Гакпо, Захави (Вертессен, 89).

Предупреждения: ван Гинкель, 57. Отаменди, 58. Рафа Силва, 61. Алмейда, 75. Мейте, 86. Обиспо, 88. Рамуш, 90+2.

Судья: Брых (Германия).

источник: «Советский спорт»
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