Обидчик «Спартака» в шаге от Лиги чемпионов. «Бенфика» удержала победу над ПСВ

СНОВА ЯРЕМЧУК СДЕЛАЛ ГОЛ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Вылет «Спартака» из Лиги чемпионов от «Бенфики» в нынешнем еврокубковом сезоне является, пожалуй, самым оскорбительным (во всяком случае, пока) для российского футбола – уж больно легко и непринужденно португальцы разобрались со вторым клубом РПЛ по итогам прошлого чемпионата. И это при том, что на тот момент они только-только вышли с предсезонных сборов. Поэтому было очень любопытно, как сыграет команда с более серьезным соперником, ПСВ.

Лиссабонские «орлы» предстали в этой игре в знакомом нашим болельщикам составе. Бросалось в глаза лишь появление в старте украинского нападающего Романа Яремчука. Он уже в дебюте встречи записал на свой счет результативное действие, ассистировав Рафаэлу Силве. Вообще гол создал атакующий центральный треугольник хозяев. Пицци чуть протащил мяч, но как только не устоял на ногах, тут как тут к эпизоду успел Яремчук и сразу покатил мяч на ход Рафе, и тот аккуратно пробил мимо Йоэля Дроммеля в дальний нижний угол.

УБИЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Голландцы играли в атакующей схеме 4-3-3 и быстро сумели отодвинуть игру на чужую половину поля, выглядели скорее мотивированными, чем вразумительными. Впереди им заметно не хватало мысли, а отвечавший за нее Марио Гетце потерялся между линиями соперника. Лишь во второй половине тайма у гостей стало что-то клеиться, и произошло это за счет фланговой активности, где у выбравшего расстановку 3-4-3 соперника периодически не хватало игроков.

Особенно перспективно смотрелся правый край гостей, где Чуквунонсо Мадуэке при поддержке Филиппа Мвене просто затерроризировал Алекса Гримальдо. Однако последнего паса игрокам ПСВ не хватило, а лиссабонские «орлы» продемонстрировали инстинкт хищника и под занавес тайма использовали редкую возможность удвоить счет.

Все началось с дальнего удара центрального защитника Лукаса, приблизившегося к чужой штрафной. Дроммель отбил мяч на угловой, откуда и пришла голевая комбинация – Николас Отаменди на дальней штанге взмыл в воздух, на полкорпуса перепрыгнув оппонента, и сделал скидку в центр Яремчуку. Украинцу за мяч зацепиться не удалось, но тот отскочил к Юлиану Вайглю, с нескольких метров расстрелявшего беззащитный створ. Вот так обидчик «Спартака» отгрузил ПСВ два мяча за тайм. Впрочем, вторая половина встречи получилась совсем иной.