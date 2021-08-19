В сборной России будет новый медицинский штаб и менеджер команды. И это нормальный процесс

За две недели до матча отборочного раунда чемпионата мира против Хорватии в сборной России продолжаются изменения. Сначала на смену тренерскому штабу Станислава Черчесова пришла команда Валерия Карпина, а в среду изменения коснулись и неспортивного блока – Российский футбольный союз покинули медики Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский, а также менеджер сборной Евгений Савин.

Особенно печально от ухода Безуглова. Он девять лет работал не только в сборной, но и в РФС, где проводил большой объем черновой работы – методической и прочего незаметного для посторонних глаз характера. С первого взгляда было видно, что он суперпрофессионал, великолепно знающий свое дело. Подтверждали это и результаты, и отзывы тех, кто с ним знаком – от коллег до футболистов. Безуглов отработал в сборной девять лет и, наверное, наизусть знал историю болезни каждого игрока. О том, как он поставил на ноги олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене, вы наверняка слышали уже не раз.

Вряд ли были какие-то претензии и к Савину, также почти целое десятилетие занимавшемуся хорошо знакомым ему делом, а именно организационными вопросами в жизни национальной команды от организации сборов и проживания до мелких на первый взгляд нюансов. У него опыт тоже колоссальный.

Если о причинах ухода Савина в прессе не сообщалось, то по Безуглову информация есть. Все дело в том, что он не сошелся взглядами с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, пришедшим в сборную вместе с Карпиным. Испанец очень рьяно взялся за дело и выстроил рабочий процесс таким образом, что медики оказывались у него в подчинении – он требовал отчетов по игрокам и давал рекомендации по их лечению и реабилитации. Безуглова такой подход не устроил, и они с Бутовским собрали вещи. Впрочем, медики, видимо, заранее прогнозировали такой исход, ведь еще 30 июля пресс-служба ЦСКА объявила о том, что Безуглов возглавил медицинский штаб клуба. Или это простое совпадение?

Тем не менее, сборная не останется в положении сироты. Предложение закрыть появившуюся вакансию поступило на имя врача «Зенита» Владимира Хайтина. Известно, что он работает в клубе с 2014 года и первые два года занимался медицинской реабилитацией футболистов. Зная о серьезном подходе к кадрам в питерском клубе, можно не сомневаться, что и Хайтин большой профессионал. Получив высшее образование еще в 2013-м, согласно справке сине-бело-голубых, он продолжал копить знания и, например, прошел обучение по спортивной медицине в медицинской школе Гарварда. Является кандидатом медицинских наук.