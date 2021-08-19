Сандро Шварц: Наверняка Шунин разочарован невызовом в сборную, но мы уважаем решение Карпина

- Ждать ли от «Динамо» покупок до закрытия трансферного окна? Вы хотели усилить линию нападения, ведете ли работу в этом направлении?

- Наверняка Антон разочарован таким решением Валерия Карпина, но его принимал новый тренерский штаб, и мы уважаем его выбор. Реакция Антона профессиональная. Он полностью выкладывается на тренировках и готовится к матчу с «Уралом».

- На этой неделе был объявлен состав сборной России, и Антон Шунин туда не попал. Психологически это сильно повлияло на него, и какие у вас мысли о вратарской позиции на матч с «Уралом»?

- Нас ждет сложная игра. У соперника недавно сменился тренер, и игра с нами будет для «Урала» первой домашней. Соперник попытается показать себя с лучшей стороны. В последнем туре он играл против «Спартака» и сыграл качественно. В команде собраны добротные футболисты. Для нас будет важно в первую очередь сыграть надежно в обороне.

- Мы всегда ищем усиления. Те игроки, которые будут потенциальными новичками, должны усиливать нашу команду. Но мы не можем гарантировать, что позиция в атаке будет укреплена. Спортивный директор плотно занимается этим вопросом. Что касается тренерского штаба, наше дело – тренировать и развивать футболистов, чтобы те, кто у нас есть, стали сильнее. До сентября еще есть время, и вопрос пока открыт.

- У «Динамо» неплохая результативность, но нападающие забили всего один мяч. Это вас беспокоит?

- Все игроки должны создавать опасные моменты. Стоит отметить, что у нас линия атаки молодая, и пока ребята не могут отметиться стабильностью. Но мы доверяем им. Игроки, которые представляют группу атаки, не только создают моменты, но и изматывают соперника.

- В «Урале» играет Гагнидзе, арендованный у «Динамо». Зная историю с Карапузовым, который забил «Динамо», не боитесь повторения? Что скажете о прогрессе парня?

- Не напоминайте о тех, кто ушел в аренду. У нас был на прошлой неделе неприятный опыт с Карапузовым. Гагнидзе - это молодой и талантливый игрок. Все матчи он начинал как игрок запаса и имел не так много времени. Он будет прогрессировать. Нам не важно, кто будет на поле в субботу, важнее показать свой футбол.

- На этой неделе РПЛ попросил клубы сформировать позицию по лимиту на легионеров. По-вашему, его нужно отменять или оставить?

- Здесь нужно найти оптимальное решение, которое бы позволило сильным легионерам участвовать в матчах РПЛ. Но если будут приняты ограничительные меры, надо сделать так, чтобы российские молодые ребята тоже имели возможность играть и прогрессировать.

- Перед матчем с «Ахматом» наставник соперника Андрей Талалаев говорил, что его команда старается играть в футбол, но с «Динамо» они играли от обороны. Впереди такие матчи тоже будут. Вы говорили, что стараетесь играть от себя и развивать сильные стороны. Планируете ли попробовать сыграть от соперника, в зависимости от того, какой футбол предлагает он?

- Мы не только планируем, мы нацелены играть в прессинг. Важно знать, как играть при большом проценте владения мячом. Мы к этому стремимся. Мы занимались этим вопросом на неделе. Важно иметь терпение, ждать моменты. Но при большом проценте владения мячом стоит искать короткий путь к воротам. Более того, важно психологически перестроиться, потому что когда постоянно владеешь мячом, надо взламывать оборону, нужны рывки в штрафную и забегания. Не удивительно, что не всегда будут получаться хорошие атаки. При потере мяча надо сразу вступать в отбор, и сейчас мы как раз на этом работаем.

- Роман Евгеньев последнее время совсем не играет. Он один раз вышел на замену. В каком он сейчас находится состоянии, и если ли какая-то правда в разговорах о том, что он может перейти в ЦСКА?

- Что касается трансфера в ЦСКА или какой-то другой клуб, то у меня абсолютно не было мыслей на этот счет. Роман является нашим игроком, и он - важная часть нашей команды. Если говорить об игровом времени, которое у него не такое большое в этом сезоне, всему виной конкуренция. Это то, к чему мы стремимся. Он пока не попадает в состав из-за конкуренции. Последние две недели Роман полностью выкладывается на тренировках. Мы видим его серьезное отношение. Для нас позиция центральных защитников – это сложное решение, потому что она хорошо укомплектована, но рано или поздно он получит игровое время.

- Как сильно «Урал» успел поменяться при новом главном тренер? Что можно поменять за две недели?

- Наверняка можно поменять психологию и настроение. За две недели сложно что-то другое изменить. Но «Урал» при новом тренере играл качественно против «Спартака», создал много моментов. В центре смотрелся солидно. Сложно анализировать команду при новом тренере – была только одна встреча. Но мы видели игру команды Шалимова, когда он работал в «Ахмате». Мы все это учитываем в подготовке. Сказать, что нас ждет в исполнении соперника в субботу, сложно, но как можем, мы анализируем игру «Урала».

- «Ахмат» обыграл «Динамо» в прошлом туре еще и потому, что хотел реабилитироваться за два поражения в прошлом сезоне. Вы помните последнюю встречу с «Уралом», когда соперник вас обыграл и фактически лишил места в еврокубках? Есть ли реваншистские настроения в связи с этим?

- Мы не говорим о реванше. Сейчас для нас важна футбольная составляющая. За четыре игры на старте сезона мы взяли 9 очков. Если говорить о матче в субботу, для обеих команд это будет игра с чистого листа. Никто не будет думать о реванше за прошлый сезон. Будет принципиально быть лучшим в каждом компоненте игры, склонить чашу весов в свою сторону и вырвать победу.

- В прошлом туре было болезненное поражение от «Ахмата». Как команда пережила его и с каким настроем подходит к матчу с «Уралом»?

- Настроение после игры не было приподнятым. Мы расстроились, но на следующий день уже начали готовиться к «Уралу» Вчера и позавчера провели две тренировки. Говорили на теории, как вскрывать оборону, что надо играть быстро и агрессивно.

- В российскую сборную первый раз вызван Тюкавин. Моро вызван тоже первый раз в свою сборную. Вы как-то поздравляете ребят с вызовом в национальные команды?

- Да. Я поздравил всех ребят, в частности Тюкавина и Моро за первые приглашения в сборную. Это плод их работы, они это заслужили. Но свою состоятельность нужно доказывать еще на тренировках и предстоящих матчах.

- Не боитесь, что у Тюкавина от такого прогресса и вызова в сборную России может закружиться голова, и он сбавит требования к себе?

- Я не боюсь, что после приглашения в сборную он сбавит. Я ему доверяю. Мы проводим работу со всеми игроками, видим, как усердно Тюкавин работает. Мы проводим индивидуальные теории, чтобы игроки понимали, на что им делать акцент, чтобы еще больше развиваться.

- После игры с «Уфой» вас спрашивали, беспокоит ли, что «Динамо» пропустило два похожих мяча? За два следующих матча «Динамо» пропустило похожий мяч от ЦСКА и «Ахмата». Как вы работаете над этим?

- Не стоит говорить об этих двух голах. Природа этих мячей в том, что у нас были большие разрывы между игроками. Это привело к голевым ситуациям. Мы над этим работаем. Единовременно такие вопросы не решаются. Мы доводим эти моменты на тренировках до автоматизма и постоянно их повторяем.

- Макаров много действует индивидуально. Это ваши требования или импровизация?

- Ему необходимо время для адаптации, и для того, чтобы почувствовать стиль игры нашей команда, а также узнать наши требования. С «Ахматом» он много играл индивидуально, и не все это хорошо заканчивалось. Для вас важно вывести его на новый уровень, чтобы он комфортно чувствовал себя на своей позиции.