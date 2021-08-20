ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - М-лига 13:00 Рубин-мол. 1 Строгино-мол. 0
Россия - М-лига 13:00 Химки-мол. 0 Локомотив-мол. 0
Россия - М-лига 13:00 Арсенал-мол. 0 Сочи-мол. 0
Товарищеские матчи (клубы) 14:00 Нефтехимик 0 Куньлунь Ред С 0
Россия - М-лига 15:00 Нижний Новгоро 0 ЦСКА-мол. 0
Россия - М-лига 18:00 Краснодар-мол. 0 Зенит-мол. 0
Россия - М-лига 18:00 Ростов-мол. 0 Ахмат-мол. 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Хайденхайм 0
Испания - Сегунда 21:00 Вальядолид 0 Сарагоса 0
Италия - Серия B 21:30 Фрозиноне 0 Парма 0
Англия - Чемпионшип 21:45 Бристоль Сити 0 Суонси Сити 0
Франция - Лига 1 22:00 Брест 0 ПСЖ 0
Аргентина - Примера 22:45 Альдосиви 0 Колон 0
Испания - Сегунда 23:00 Альмерия 0 Овьедо 0
«Барселона» против Бразилии. В Кубке Либертадорес наступает новая эра?
20 августа 09:50
автор: Алексей Попов
автор фото: КОНМЕБОЛ

«Барселона» против Бразилии. В Кубке Либертадорес наступает новая эра?

Впервые в истории в полуфинал главного клубного турнира Южной Америки вышли сразу три команды из одной страны.

Кубок Либертадорес (Освободителей) в этом году будет разыгран в 62-й раз. После того, как европейцы в 1956 году разыграли свой первый Кубок Чемпионов, южноамериканцы ждали еще четыре года, чтобы определить сильнейшую клубную команду континента. Впрочем, это как посмотреть. Ведь в Южной Америки еще в 1948 году прошел клубный чемпионат, когда семь сильнейших клубов разных стран провели круговой турнир в Чили. Он завершился победой бразильского «Васко да Гама», опередившего на очко аргентинский «Ривер Плейт», и на два – уругвайский «Насьональ». Так что на другом конце Земли считают, что это Европа отстала от них на восемь лет.

Но история Кубка Либертадорес все же началась в 1960-м. Участников было столько же, сколько и в 1948-м – семь команд. Шесть чемпионов своих стран, и обладатель Кубка Бразилии «Байя», так как в то время национальный чемпионат в самой футбольной стране мира еще не проводился. На этот раз соревнования прошли по олимпийской системе и завершились победой уругвайского «Пеньяроля», обыгравшего в двухматчевом финале парагвайскую «Олимпию» - 1:0, 1:1.

За 61 год в этом турнире случалось всякое. Чаще всего побеждали гранды. Но случалось взобраться на вершину и выскочкам типа колумбийского «Онсе Кальдас» (в 2004 году) или эквадорского ЛДУ (в 2008-м). С 1998 по 2016 год в турнире участвовали и команды из Мексики, которые дважды доходили до финала.

Однако за все это время ни разу не было тотального превосходства команд из одной страны. Даже если в финал и выходили земляки, они добивались этого в противоборстве с соперниками из других государств, как в прошлом году, когда бразильские «Палмейрас» и «Сантос» в полуфинале взяли верх над аргентинскими клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

Кубок Либертадорес-2021 возможно, ознаменует начало новой, «бразильской» эры в истории южноамериканского клубного футбола. В четвертьфинал вышли сразу пять представителей этой страны. В противостоянии двух «паулиста» «Палмейрас» обыграл «Сан-Пауло» - 1:1, 3:0. «Фламенго» не оставил никаких шансов парагвайской «Олимпии» - 4:1, 5:1, а «Атлетико Минейро» всухую взял верх над «Ривер Плейт» - 1:0, 3:0.

Натиску бразильцев пытается противостоять только «Барселона». Но не та, откуда недавно ушел Лионель Месси, а та, в которой его никогда не было. Эквадорский тезка испанского суперклуба в первой встрече сыграл на выезде вничью с «Флуминенсе» - 2:2, а затем разошелся миром и дома – 1:1, позволив «Флу» сравнять счет с пенальти на восьмой добавленной минуте. Но это уже ничего не решало, так как в Южной Америке, в отличие от Европы, правило выездного гола еще действует.

В полуфинале «Барселоне» будет противостоять другой клуб из Рио-де-Жанейро, «Фламенго». Скальпы двух бразильских грандов в этом розыгрыше «Барса» уже собрала (в групповом турнире она дважды обыграла знаменитый «Сантос» - 3:1, 2:0). Может быть, и «Фламенго» окажется клубу из Гуаякиля по зубам? Правда, «черно-алые» выглядят в этом турнире очень мощно. Из 10 матчей они выиграли семь при трех ничьих, забив в них 24 мяча. В общем, будет интересно.

В другой паре померятся силами «Сан-Пауло» и «Атлетико Минейро». Полуфиналы пройдут в конце сентября, а финальный матч Кубка Либертадорес будет сыгран 27 ноября в Монтевидео.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Погрустили, и хватит: Дзюба озвучил свое решениеИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФ
«Правда» с кулаками. Поклонников единоборств ждет крутое зрелище олдскульного бокса
«Плеймейкер» представляет грандиозный турнир в традициях кулачных боев Pravda Fight Championship с участием лучших представителей этого зрелищного вида единоборств.
Каннонье — Гастелум и другие бои UFC Vegas 34. Расклад и лучшие ставки
22 августа в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Vegas 34, хедлайнерами которого станут средневесы из Топ-10 рейтинга Джаред Каннонье и Келвин Гастелум. «Плеймейкер» представляет их поединок и другие важные противостояния бойцовского вечера в штате Невада.
5-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
21 и 22 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о пятом туре.
Добили американцев за 13 секунд до конца овертайма! Как Россия стартовала на домашнем ЧМ по пляжному футболу
В своем первом матче на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Лужниках, наша сборная в дополнительное время победила США – 5:4.
Сбежавший от Карпина врач «чинит» Жиркова. Похоже, для ЦСКА
19 августа информационное пространство подогрели слухи о возможном возвращении в ЦСКА ветерана Юрия Жиркова.
«Когда наступают еврокубки, приходится болеть даже за «Спартак». Светлаков и Шац обсудили российский футбол
Известные российские шоумены Сергей Светлаков и Михаил Шац стали участниками организованного «Лигой Ставок» стрима во время матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит» (1:1). Приводим самые интересные фрагменты их беседы, в которой речь зашла, разумеется, не только о любимых командах Сергея и Михаила.
Когда Россия и Бразилия — главные фавориты в футболе! Расклады на чемпионат мира по «пляжке» в Москве
19 - 29 августа Москва примет мировое первенство по пляжному футболу. «Плеймейкер» рассказывает о предыстории этого турнира и оценивает шансы участников на победу.
«Безуглова и Бутовского заменить трудно». Бывший врач «Локо» об экстренных переменах в штабе сборной России
Экс-врач «Локомотива» Никита Карлицкий поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе из сборной России его коллег по цеху Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского.
Ну, началось: первый конфликт при Карпине! Как из сборной России ушел врач Безуглов, работавший еще у Капелло
Недолго оставалась безоблачной атмосфера в коллективе Валерия Карпина, несколько недель назад возглавившего сборную России по футболу.
Не в интенсивности дело. Почему рейтинг швейцарских ученых не объясняет провалов российского футбола в Европе
Швейцарская футбольная обсерватория CIES при содействии французской компании SkillCorner составила рейтинг интенсивности игры в 28 клубных чемпионатах. РПЛ заняла 19-е место, но доказывает ли это, что именно низкая интенсивность - главная причина неудач наших команд в еврокубках?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика