«Барселона» против Бразилии. В Кубке Либертадорес наступает новая эра?

Кубок Либертадорес (Освободителей) в этом году будет разыгран в 62-й раз. После того, как европейцы в 1956 году разыграли свой первый Кубок Чемпионов, южноамериканцы ждали еще четыре года, чтобы определить сильнейшую клубную команду континента. Впрочем, это как посмотреть. Ведь в Южной Америки еще в 1948 году прошел клубный чемпионат, когда семь сильнейших клубов разных стран провели круговой турнир в Чили. Он завершился победой бразильского «Васко да Гама», опередившего на очко аргентинский «Ривер Плейт», и на два – уругвайский «Насьональ». Так что на другом конце Земли считают, что это Европа отстала от них на восемь лет.

Но история Кубка Либертадорес все же началась в 1960-м. Участников было столько же, сколько и в 1948-м – семь команд. Шесть чемпионов своих стран, и обладатель Кубка Бразилии «Байя», так как в то время национальный чемпионат в самой футбольной стране мира еще не проводился. На этот раз соревнования прошли по олимпийской системе и завершились победой уругвайского «Пеньяроля», обыгравшего в двухматчевом финале парагвайскую «Олимпию» - 1:0, 1:1.

За 61 год в этом турнире случалось всякое. Чаще всего побеждали гранды. Но случалось взобраться на вершину и выскочкам типа колумбийского «Онсе Кальдас» (в 2004 году) или эквадорского ЛДУ (в 2008-м). С 1998 по 2016 год в турнире участвовали и команды из Мексики, которые дважды доходили до финала.

Однако за все это время ни разу не было тотального превосходства команд из одной страны. Даже если в финал и выходили земляки, они добивались этого в противоборстве с соперниками из других государств, как в прошлом году, когда бразильские «Палмейрас» и «Сантос» в полуфинале взяли верх над аргентинскими клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

Кубок Либертадорес-2021 возможно, ознаменует начало новой, «бразильской» эры в истории южноамериканского клубного футбола. В четвертьфинал вышли сразу пять представителей этой страны. В противостоянии двух «паулиста» «Палмейрас» обыграл «Сан-Пауло» - 1:1, 3:0. «Фламенго» не оставил никаких шансов парагвайской «Олимпии» - 4:1, 5:1, а «Атлетико Минейро» всухую взял верх над «Ривер Плейт» - 1:0, 3:0.