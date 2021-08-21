О чемпионских амбициях можно забыть. «Спартак» потерял очки в Туле

ЗАКАЕВ, ЛОМОВИЦКИЙ И ГУЛИЕВ ПРОТИВ БЫВШИХ

Перед началом сезона календарь красно-белых казался на старте казался довольно простым и, несмотря на поражение от «Нижнего Новгорода» таковым и является. Спартаковцы набрали шесть очков в четырех турах, хотя по ожидаемому количеству очков могли претендовать как минимум на девять. И в Туле требовалось доказать, что предыдущие осечки были случайностью.

Руй Витория выставил с первых минут привычный по последним играм состав с Романом Зобниным и Алексом Кралом в центре полузащиты и без Александра Соболева в нападении. А дополнительной интригой стал тот факт, что на флангах появились Зелимхан Бакаев и Александр Ломовицкий. Сенсации в этом никакой, зато болельщики «Арсенала» наверняка помнят, как эти парни разрывали за их команду (Николай Рассказов тоже был в их числе). Было любопытно, сработает ли так называемое «правило бывших». Квинси Промес и Виктор Мозес по-прежнему вне заявки.

Что до хозяев, Дмитрий Парфенов также понадеялся на мотивацию своего футболиста – под нападающим Евгением Марковым вышел недавний спартаковец Аяз Гулиев. В основе появились и новоиспеченные игроки молодежной сборной России Данил Степанов и Даниил Хлусевич.

УНЫЛОЕ …

Первый тайм произвел крайне жалкое впечатление, лучше всего характеризуемое фразой о том, что игра была равна… Москвичам сложно будет претендовать на чемпионство с таким качеством контроля мяча. Спартаковцы играли по схеме 4-4-2 и до штрафной добирались только в исключительных случаях, а конструктива не хватало фатально. Очень слабо в продвижении мяча работала пара центральных полузащитников (особенно Крал), катастрофический процент брака демонстрировал Зобнин (около 60%), совсем ничего не получалось на флангах.

Чуть более любопытное происходило на левом фланге атаки «Арсенала», где действовал Хлусевич. Он здорово разбегался по краю и не раз доставил неприятности Николаю Рассказову, которому не удавалось сдержать оппонента. И хотя отсюда до моментов дело почти не доходило, лучшая в первые 45 минут атака была создана именно здесь – заброс на дальнюю штангу проспал Айртон, но Сергей Ткачев дважды подряд проиграл Александру Максименко в ближнем бою. Хороший эпизод для вратаря, подтверждающий, что он по праву получил вызов в сборную.

Так что в первом тайме лучшим был барабанщик на фанатской трибуне, но вообще болельщиков было немного жаль, ведь они ради этого «шоу» заплатили деньги.

ПОНСЕ НЕ СПАС, РАССКАЗОВ ПОДСТАВИЛ

По степени уныния второй тайм не сильно уступал первому. Разве что за счет усталости обороняющиеся игроки позволяли атакующим больше. Очень мутный эпизод произошел в штрафной хозяев, когда Антон Коченков, нейтрализуя выход Эсекиэля Понсе, буквально впрыгнул в нападающего, едва не нанеся ему травму. Неудивительно, что и сам он в том эпизоде получил повреждение, после чего ему потребовалась помощь медиков.

На исходе часа игры Витория перешел на расстановку, которую правильнее всего будет трактовать, как 4-2-4, поскольку к Бакаеву, Ларссону и Понсе вышел Соболев. «Спартак» стал мощнее в атаке, стало больше осознанных передач в штрафную. Не сказать, что гости прижали соперника, но понимания и конкретики в атаке стало больше. И за это стоит похвалить Виторию – так называемый матч-менеджмент в его исполнении очень неплох.

Это давление за 15 минут до конца все-таки привело к голу. Степанов упустил на краю Бакаева, и тот точной подачей нашел в штрафной голову Понсе, чей точный удар не смог прервать Коченков. Однако туляки не сдались и после углового сравнял счет – лучший игрок своей команды Хлусевич воспользовался промахом Рассказова и поразил ближний угол ворот Максименко.

На этом описание происходящего стоит завершить. Игра была слабой с обеих сторон, а скорость происходящего – издевательством над зрителями. Спартаковцы пытались перевесить чашу в свою пользу и даже по продвинутой статистике, не исключено, наиграли на победу (впрочем, удар Ткачева в штангу компенсировал все эпизоды у своих ворот), но общие впечатления от игры лишь подтверждают, что нашим командам в еврокубках ничего не светит – слишком все бездарно, скучно, уныло и бессмысленно.

РПЛ. 5-й тур

«Арсенал» - «Спартак» - 1:1 (0:0)

Голы: Понсе, 76 – 0:1. Хлусевич, 82 – 1:1.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Костадинов, Чаушич (К. Кангва, 84), Хлусевич, Гулиев (Панченко, 75), Ткачев, Марков (Тудорие, 46).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Крал (Хендрикс, 60), З. Бакаев (Мирзов, 88), Ломовицкий (Соболев, 60), Ларссон, Понсе.

Предупреждения: Смольников, 16. Зобнин, 32. Марков, 37. Гулиев, 41. Новосельцев, 50. Хендрикс, 74. Ларссон, 86. Хлусевич, 90+2. Рассказов, 90+7.