Акинфеев побил рекорд Игнашевича, а у Березуцкого вторая победа подряд

ЦСКА Алексея Березуцкого выиграл второй матч подряд с преимуществом в два мяча. Но поспешно говорить, что армейцы начинают выздоравливать. Трудно предсказать, чем завершился бы их матч с «Ахматом», если бы не безответственные действия грозненского игрока Харина.

На 23-й минуте он уже отправился в раздевалку за два предупреждения. Оба были по делу. Имея желтую, эстонский полузащитник побежал наперерез Фернандесу, явно не успевая к мячу, и въехал в ноги российскому бразильцу. Харин даже не спорил с Сергеем Карасевым, когда увидел перед собой красный цвет.

До этого момента гости смотрелись даже получше хозяев, хотя до опасных моментов дело не доходило. Их вообще в матче было кот наплакал, пока 19-летний нападающий ЦСКА Владислав Яковлев не записал свой дебютный мяч за клуб. Шла уже 71-я минута, а благодарить за этот гол он должен своих более старших товарищей. Влашич нанес хороший удар метров с двадцати, голкипер чеченской команды Шелия его отбил. Но на мяче был первым Чалов. Федор мастерски уложил соперника на паузе, а затем выдал ювелирную передачу на Яковлева через голову вратаря. Юному армейцу оставалось не промахнуться с метра.

После этого «Ахмат» поплыл и тут же получил второй гол. Чидера Эджуке был одним из немногих, кто заслуживает высокие оценки за эту встречу. Еще при счете 0:0 у него был хороший шанс открыть счет, который он сам себе и предоставил. Но в том эпизоде нигерийцу не хватило точности – мяч угодил в штангу, а Яковлев не успел замкнуть удар-прострел, опоздав на доли секунды на замыкание. Со второй попытки Эджуке попал в притирку со штангой - 2:0. Удар после смещения с фланга в центр был тяжелым для вратаря. Тут претензии к игрокам обороны, что дали с опасной точки армейцу пробить.

Сказалась усталость игроков «Ахмата». Почти час к этому моменту они отбегали в меньшинстве. Ну и психология, очевидно, сыграла свою роль. Перед этой встречей грозненцы уступили москвичам в семи матчах кряду с общим счетом 0:18. теперь справили своеобразный юбилей – 0:20. Словно соперники из разных лиг встречались, а не соседи по турнирной таблице. Накануне встречи у обоих команд было по шесть очков, ЦСКА шел восьмым («Ахмат» девятым) лишь по лучшей разнице мячей.