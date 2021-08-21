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Акинфеев побил рекорд Игнашевича, а у Березуцкого вторая победа подряд
21 августа 18:59
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ПФК ЦСКА

Акинфеев побил рекорд Игнашевича, а у Березуцкого вторая победа подряд

ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ на своем поле переиграл «Ахмат» - 2:0, продлив победную серию в играх с грозненцами до восьми игр

ЦСКА Алексея Березуцкого выиграл второй матч подряд с преимуществом в два мяча. Но поспешно говорить, что армейцы начинают выздоравливать. Трудно предсказать, чем завершился бы их матч с «Ахматом», если бы не безответственные действия грозненского игрока Харина.

На 23-й минуте он уже отправился в раздевалку за два предупреждения. Оба были по делу. Имея желтую, эстонский полузащитник побежал наперерез Фернандесу, явно не успевая к мячу, и въехал в ноги российскому бразильцу. Харин даже не спорил с Сергеем Карасевым, когда увидел перед собой красный цвет.

До этого момента гости смотрелись даже получше хозяев, хотя до опасных моментов дело не доходило. Их вообще в матче было кот наплакал, пока 19-летний нападающий ЦСКА Владислав Яковлев не записал свой дебютный мяч за клуб. Шла уже 71-я минута, а благодарить за этот гол он должен своих более старших товарищей. Влашич нанес хороший удар метров с двадцати, голкипер чеченской команды Шелия его отбил. Но на мяче был первым Чалов. Федор мастерски уложил соперника на паузе, а затем выдал ювелирную передачу на Яковлева через голову вратаря. Юному армейцу оставалось не промахнуться с метра.

После этого «Ахмат» поплыл и тут же получил второй гол. Чидера Эджуке был одним из немногих, кто заслуживает высокие оценки за эту встречу. Еще при счете 0:0 у него был хороший шанс открыть счет, который он сам себе и предоставил. Но в том эпизоде нигерийцу не хватило точности – мяч угодил в штангу, а Яковлев не успел замкнуть удар-прострел, опоздав на доли секунды на замыкание. Со второй попытки Эджуке попал в притирку со штангой - 2:0. Удар после смещения с фланга в центр был тяжелым для вратаря. Тут претензии к игрокам обороны, что дали с опасной точки армейцу пробить.

Сказалась усталость игроков «Ахмата». Почти час к этому моменту они отбегали в меньшинстве. Ну и психология, очевидно, сыграла свою роль. Перед этой встречей грозненцы уступили москвичам в семи матчах кряду с общим счетом 0:18. теперь справили своеобразный юбилей – 0:20. Словно соперники из разных лиг встречались, а не соседи по турнирной таблице. Накануне встречи у обоих команд было по шесть очков, ЦСКА шел восьмым («Ахмат» девятым) лишь по лучшей разнице мячей.

Настоящий юбилей был у самого преданного игрока Европы, если брать десятку лучших чемпионатов. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев, отыгравший за клуб уже более 18 лет, провел 490-й матч в чемпионатах России, опередив Сергея Игнашевича. Болельщики поздравляли своего кумира с рекордом оригинальным образом. 490 фанов взяли в руки таблички с указанием всех проведенных им в РПЛ игр.

А сам рекордсмен не подвел – сыграл на ноль, хотя работы у него почти не было. Акинфеев вряд ли был расстроен таким поворотом дела. Очки его команде нужны как воздух. Ей бы еще игру солидную обрести. С этим пока у ЦСКА большие проблемы.

Чемпионат России. 5-й тур

ЦСКА (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: Яковлев, 71 – 1:0. Эджуке, 75 – 2:0.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Дзагоев (Заболотный, 75), Влашич, Ахметов (Яковлев, 56), Мухин (Марадишвили, 46), Чалов (Кучаев, 75), Эджуке (Зайнутдинов, 88).

«Ахмат»: Шелия, Уциев (Полярус, 69), Семенов, Пуцко, Нижич, Харин, Тимофеев (Коновалов, 81), Уткин, Бериша (Садулаев, 81), Карапузов, Конате (Архипов, 69).

Предупреждения: Харин (13), Фернандес (18), Бериша (28), Мухин (28), Марадишвили (68).

Удаление: Харин (23).

Главный судья: Сергей Карасев.

21 августа. Москва. «ВЭБ Арена».

источник: «Советский спорт»
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