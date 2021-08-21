Алексей Березуцкий: Нам стало легче только после забитого гола

- Он активно действует в атаке, участвует практически во всех эпизодах, хорошо уцепляется за мяч. Это типичный форвард. Надеюсь, с каждой неделей и месяцем он будет прогрессировать больше и больше. Вы это видели по игре. Тренерский штаб может ему спокойно доверять гораздо больше времени на поле.

- В любом случае матч был непростой. Простых в РПЛ не бывает. В первом тайме после удаления играли достаточно монотонно. Если моменты и были, то после стандартов, также, как и у «Ахмата». Во втором тайме начали действовать активнее, но легче стало после гола. «Ахмат» уже играл достаточно низко, и моменты создавались с трудом.

- Нет. У него все великолепно. Просто это его минута, когда замена и происходит во избежание дополнительных травм.

«ЦСКА победил объективно, потому что у нас были не вынужденные ошибки»

- Поделитесь впечатлениями от игры, - вопрос Талалаеву.

- Объективно ЦСКА обыграла нас по делу. Были ненужные ошибки. Даем бить с центральной зоны. Плюс Эджуке при вхождении обязательно должен страховаться полузащитниками, но ему дали пробить. Семьдесят минут ребят делали что могли, и это почти максимум наших возможностей на сегодня. Я поблагодарил ребят. Тем, кто играл в стартовом составе, сложно было играть более цельно, чем мы это делали вдесятером против одиннадцати футболистов.

- Расскажите, за счет чего семьдесят минут удавалось сдерживать ЦСКА и навязывать свою игру?

- Сейчас обороняться все умеют. Перестроились на схему 5-3-1. Бериша успевал играть в центре и на флангах перекрывать. Вопрос в том, что мы не играли с мячом. Оставшись вдесятером, мы также, как с «Рубином» произвели три удара по воротам, два из которых практически были один на один. А здесь вдесятером только была робкая попытка со стандарта, кода был Тимофеев из пределов вратарской и момент у Карапузова. Этого мало, чтобы добиваться положительного результата в таком матче. Надо обязательно уколоть, забить, это и в психологическом плане серьезно помогает. И сопернику создает дополнительное давление. Слишком вольготно мы дали играть ЦСКА во втором тайме. Если бы не вынужденная замена… Уциев, как вы знаете, совсем недавно вышел, поэтому я его должен был поменять. Канате получил микро травму в первом тайме, его тоже пришлось заменить. А игроки, которые выходят со скамейки, еще не готовы, потому что они тоже после микротравм. Плюс у них не тот уровень. Но объективности ради могу сказать, что у ЦСКА выходят на замену игроки сборной, а мы ждем когда восстановятся после травм наши четыре игрока. Плюс должны подъехать еще два игрока. Думаю, эти семьдесят минут мы должны превращать в девяносто в ближайшем будущем.