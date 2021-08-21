Родился Захарян, Шумахер стал шестикратным. Каким был мир, когда Акинфеев дебютировал в премьер-лиге

Сегодняшний матч против «Ахмата» стал 490-м для Акинфеева в российской премьер-лиге. Игорь обошел экс-защитника армейцев Сергея Игнашевича, на счету которого 489 игр. Вот кто еще входит в Топ-10:
3. Сергей Семак – 456 матчей
4. Дмитрий Лоськов – 453
5. Игорь Семшов – 433
6. Василий Березуцкий – 402
7. Руслан Аджинджал – 397
8. Валерий Есипов – 390
9. Александр Самедов – 386
10. Игорь Денисов – 384
Из действующих футболистов ближайшим преследователем Акинфеева является Артем Дзюба, на счету которого 367 проведенных встреч.
Свой первый матч в премьер-лиге голкипер ЦСКА провел 31 мая 2003 года. Армейцы в тот день на выезде играли с «Крыльями Советов» и победили 2:0. Это было так давно, что я невольно задался вопросом: что еще случилось в том уже достаточно далеком году? Вот самое интересное:
За пять дней до того, как Игорь дебютировал в премьер-лиге там же в Самаре родился полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, а через три месяца в Москве на свет появилась фигуристка Алена Косторная. На Украине этот год был объявлен годом Российской Федерации. Сейчас такое представить невозможно. А вот в Туркменистане 2003-й стал годом Героя страны Гурбансолтан-едже – матери первого президента Сапармурата Ниязова.
В 2003-м в прокат вышли фильмы «Властелин колец: Возвращение короля» и «Матрица: Перезагрузка». Группа «Тату» заняла третье место на Евровидении, а еще увидели свет четвертые «Герои меча и магии».
20 марта войска международной коалиции во главе с США вторглись в Ирак. 9 апреля был взят Багдад и объявлено о свержения режима Саддама Хусейна.
22 июня в России прекратил вещание канал ТВС. На его частоте появился телеканал «Спорт», который впоследствии стал называться «Россия 2». В ноябре 2015 года он был переименован в «Матч ТВ».
11 августа НАТО приняла командование международными миротворческими силами в Афганистане. Свидетелями окончания этой истории мы сейчас являемся.
5 октября президентом Чеченской Республики был избран Ахмат Кадыров.
12 октября Михаэль Шумахер стал первым в истории шестикратным чемпионом мира «Формулы-1», побив рекорд аргентинца Хуана-Мануэля Фанхио, который держался с 1957 года.
25 октября глава компании «Юкос» Михаил Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Чуть позже, 19 ноября, состоялся еще один арест: Майкла Джексона вязли под стражу по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего.
Таким богатым на события получился 2003 год. Перечисляя эти факты из прошлого, так и хочется повторить вслед за классиком: одних уж нет, а те далече. Все течет, все меняется, а Акинфеев продолжает стоять в воротах ЦСКА. Точнее – играть. Стоят, как известно, слоны в зоопарке.