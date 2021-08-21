Руй Витория: Я не считаю, что «Спартак» находится в кризисе

- Сначала у нас был период, когда все идеи удавалось воплотить в жизнь. Сегодня что-то не получилось. Такое бывает. Не все матчи проходят одинаково хорошо. Нам надо было сегодня более эффективно играть. Мы знали, что надо действовать агрессивно, строго, владеть преимуществом, играть без ошибок. Но соперник тоже готовился к матчу. Туляки бились девяносто минут. Поэтому изначально все знали, что игра будет непростая.

- Показалось, что «Спартак» плохо выглядел физически. Вы согласны с этим? С чем это связано, ведь команда вернулась в недельный цикл тренировок?

- Не согласен с вами. Не люблю рассматривать футбол отдельно, с точки зрения составляющих компонентов. Кроме физики всегда надо говорить о тактике и психологии футболистов. Бывает, что когда не получается в игре, кажется, что начинает не хватать физики. Но это не так. Нам сегодня, единственное, немного не хватило остроты действий в атаке, потому что оба наших опорных полузащитника находились под контролем соперника. Им не хватило текучести, живости игры на переднем крае. Необходимо разделять физическую, тактическую и психологическую подготовку. Если говорить об этих трех компонентах, то сегодня нам скорее не хватило психологии. Когда ведешь в счете в таком матче, нельзя пропускать.

- Может быть, команде нужен штатный психолог?

- Вы сначала спрашиваете про физику и тут же про психологию. Безусловно, когда постоянно побеждаешь – увереннее себя чувствуешь, когда работаешь на волне положительных результатов. Но мы все понимаем, что это профессиональный спорт. Здесь нет детей и я не детский тренер. Все взрослые люди, профессионалы. Сейчас главное – спокойно работать, и я уверен, что результаты будут.