Ждем Смолова в основе сборной? Дубль нападающего принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»

Просто невероятно, как у форварда поперло в 2021 году – голы ему удаются на загляденье, даже не засчитанные, как из офсайда с нулевого угла «Зениту». Не зря Валерий Карпин вызвал его в сборную. Судя по всему, Смолов и будет играть против Хорватии. Своими ударами шансов вратарям он просто не оставляет – пять голов в пяти турах (но об этом чуть позже).

А у хозяев вернулся в центр обороны Станислав Магкеев, освободивший позицию в опорной зоне Дмитрию Баринову. Эта зона играет важнейшую роль в структуре команды Марко Николича, поскольку железнодорожники делают большую ставку на контратаки. Что и подтвердили уже на старте встречи, когда Рифат Жемалетдинов протащил мяч до чужой штрафной и выкатил под удар Федору Смолову, уложившему мяч от штанги в дальний угол.

Зато вернулись в состав Сергей Петров и Матвей Сафонов, сменивший в рамке пропустившего два мяча от «Арсенала» Станислава Агкацева. Кроме того, против своей бывшей команды вышел и экс-лидер «Локо» последних лет Гжегож Крыховяк.

«Краснодар» слабо стартовал в чемпионате, проиграв два матча из четырех, и к стартовому свистку в Черкизово располагался во второй половине турнирной таблицы. Да еще и атмосфера в команде неоднозначная, чему подтверждением тот факт, что Тони Вилена по-прежнему остался вне заявки.

«КРАСНОДАР» БЕЗ ИДЕЙ И ОБОРОНЫ

К середине первого тайма красно-зеленые могли бы вести уже в два мяча, но Виталий Лисакович (он впервые в сезоне вышел в основе), оказавшись на месте Жемалетдинова, пожадничал. Контратака вышла роскошной, хозяева в несколько быстрых передач убежали вперед тройкой Лисакович – Смолов – Франсуа Камано, и в последний нашел перед штрафной белоруса, а тот вместо того, чтобы продолжить на Смолова, решил взять игру на себя, но пробил слишком слабо. Меж тем отметим, что Федор вновь остался один в зоне ответственности Кристана Рамиреса, тотально не успевавшего возвращаться в оборону.

Неудивительно, что и второй мяч пришел именно из зоны эквадорца. На сей раз Жемалетдинов протащил мяч по краю (краснодарцы кошмарно обрезались, позволив троим соперникам выйти на одного защитника) и, рискуя получить травму, проткнул мяч в центр на одинокого Смолова. Форвард хладнокровно реализовал выход один на один аккуратным ударом низом в ближний угол. Невозможно не восхищаться диспетчерскими качествами Рифата и роскошной реализацией Федора!

Какой кошмар в обороне «Краснодара» 😳



Оставили Смолова совсем одного, он такие подарки оооочень любит. pic.twitter.com/ssrCcW1NFe — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 22, 2021

Ну, и «Краснодар» предстал классической командой Виктора Гончаренко позднего периода, так сказать. У команды есть некий план, и она его придерживается, даже если он не работает от слова совсем. К комбинационной игре гостей железнодорожники оказались готовы, а те ничего иного предложить не смогли и абсолютно наплевательски отнеслись к проблемам в собственной обороне. Рамирес не успевал, Крыховяк и Юрий Газинский оставляли опорную зону без присмотра и продолжали играть в своей манере, несмотря ни на что.

ГОНЧАРЕНКО ЧУТЬ НЕ ПЕРЕВЕРНУЛ ИГРУ

В перерыве Гончаренко заменил незаметного Алексея Ионова на Кайо и сменил расстановку на 3-4-2-1. Это позволило решить проблему с левым флангом обороны – зона перешла к Егору Сорокину, а Рамирес получил возможность увлекаться атакующей игрой. Игра «быков» стала более цельной, а их преимущество во владении – более акцентированным, тогда как контратаки у хозяев проходить перестали. Во всяком случае, столь опасно, как в первом тайме.

Контроль над игрой железнодорожники стали терять, а Николичу некем было усилить атаку, чему подтверждением выход на замену Александра Сильянова и Наира Тикнизяна (что же происходит с Антоном Миранчуком?). У краснодарцев же стали проходить розыгрыши после стандартов. Сначала Кайо после подачи углового головой пробил в перекладину, а затем быстрый вброс из аута завершился классным голом Джона Кордобы – получив от Виктора Классона передачу пяткой, форвард поставил спину Тину Едваю, развернул его и сильно пробил мимо Гилерме. Как же здорово колумбиец играет корпусом!

Кордобу не удержали уже в третьем матче подряд. Лихо разобрался форвард с обороной «Локо» 🔝 pic.twitter.com/jXhtRe5XVD — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 22, 2021

К слову, к тому моменту Гончаренко вернулся к схеме с двумя центральными защитниками – Александра Черникова заменил Эдуард Сперцян. В концовке «Краснодар» был ближе к голу (опасный удар Владимира Ильина заблокировал Магкеев, после удара Классона с лета мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной), однако футболисты «Локо» ценой немалых усилий выстояли. Два гола Смолова в первом тайме стали ключевыми в распределении очков по итогам этого матча, и «Локомотив» взял все три. Хочется теперь увидеть Федора в основе сборной. Должно быть интересно.

РПЛ

5-й тур

«Локомотив» - «Краснодар» - 2:1 (2:0)

Голы: Смолов, 7 – 1:0. Смолов, 33 – 2:0. Кордоба, 71 – 2:1.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Магкеев, Едвай, Рыбус, Жемалетдинов (Тикнизян, 69), Баринов, Куликов, Камано (Пабло, 88), Лисакович (Сильянов, 56), Смолов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Черников (Сперцян, 67), Сорокин, Рамирес, Газинский, Крыховяк, Ионов (Кайо, 46), Кабелла (Ильин, 84), Классон, Кордоба.

Предупреждения: Лисакович, 14. Жемалетдинов, 39. Черников, 61. Баринов, 76. Кабелла, 78. Куликов, 90+1. Газинский, 90+5.

Судья: Мешков (Дмитров).