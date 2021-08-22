Виктор Гончаренко: «Краснодар» должен решить проблемы в центре обороны

- Необходимо решить проблемы в центре обороны, там мы уязвимы при быстрых атаках. Но пока не можем выпустить оптимальное сочетание. Спаич нам мало помогал, Кайо тоже. Поэтому мы уязвимы в обороне. А атака на хорошем уровне, но побеждать при двух попущенных всегда сложно.

- В перерыве вы выпустили Кайо вместо Ионова. Это говорит о том, что вы ошиблись с определением стартового состава и сделали через чур сильный уклон в атаку?

- Когда проигрываешь, всегда можно говорить об ошибках тренера. Но когда футболист за две недели проводит только одну тренировку, ему сложно рассчитывать на игру в стартовом составе.

- В ваш клуб перешел Кривцов. Это покупка на перспективу или он готов помочь вашей команде уже в этом сезоне?

- То, что мы увидели на сборах в Австрии, и то, что видим сейчас – вопрос набора формы. Он качественно действует. Для игрока центра поля у него хорошее мышление и понимание игровых ситуаций. Как только он войдет в нужный для нас ритм, постараемся дать ему шанс.

- Как оцениваете игру Крыховяка против своего бывшего клуба?

- Его нужно не против «Локомотива» оценивать, а ситуацию в целом. С его приходом у нас стали более осмысленные атаки, подборы, стандарты. Для нас это большой плюс. Сегодня против «Локомотива» он хотел выиграть и сыграть как можно лучше. Он делал все для этого все возможное. Но таков футбол.

- Поражение с «Химками», «Зенитом» и сейчас с «Локомотивом» связаны с тем, что по-прежнему ждете игроков в обороне и пытаетесь ее наладить? Или плохо готовы к сезону?

- А в чем проявляется плохая подготовка к сезону?