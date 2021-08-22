Марко Николич: Нам надо удержать уровень самоотдачи и воевать в каждом матче

- Как вам игра?

- Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и поздравить команду с победой. Очень качественный первый тайм мы провели. Мы атаковали опасно и должны были забивать еще. Во втором тайме, к сожалению, не хватило сил. Мы начали решать проблемы импровизацией. Мы закрывали фланги, но самоотдача у нас были стопроцентная. Я доволен командой, у нас есть командный дух и желание. Надо именно так продолжать играть в каждом следующем матче. У нас важные три очка, и с таким настроем и боевым духом мы продолжаем идти дальше. Это был третий важнейший матч. График у нас очень сложный, но мы справляемся. Надо через четыре дня еще раз победить.

- Удивил выход Магкеева вместо Пабло на место центрального защитника. Почему сделали такой выбор? Линия обороны в очередной раз была в новом варианте.

- Магкеев старается получить вызов в сборную. Он добавит себе опыта через игры против разных соперников: высоких, как сегодня, а также маленьких и быстрых, которые бегают за спиной. Он может закрывать две позиции у нас. Я уверен, что он будет отдавать все силы, а сейчас это самое важное. А качество получается, когда-то лучше, когда-то хуже. Это пока не так важно. Важнее держать уровень самоотдачи и воевать в каждом матче.

- Обе желтые карточки игроки «Локомотива» получили на Крыховяке. Вы уделяли особое внимание на установке игре против этого футболиста?