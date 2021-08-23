Дмитрий Сенников: Смолов сейчас лучший нападающий РПЛ. Он может стать лидером сборной России

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался после победы москвичей в матче пятого тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

– Как оцените игру «Локомотива»?

– Железнодорожники переиграли соперника тактически. Очень грамотно хозяева играли в обороне по линиям, очень плотно, и «Краснодару» было тяжело разыграть мяч и отправлять его в свободную зону. Как раз в первом тайме «Локомотив» этим и воспользовался – совершил быстрый отбор, убежал в контратаку, и забил в итоге два мяча. Смолов очень хладнокровно реализовывал выход один на один. Получилось как пенальти, без шансов для вратаря.

– Смолов способен стать лидером сборной сейчас, в отсутствие Дзюбы?

– Да. На мой взгляд, Федор сейчас лучший нападающий в РПЛ. Он находится в очень хорошей форме. Мне понравилось высказывание Карпина. Он вызывает в сборную тех, кто на данный момент сильнее. Многие задают вопросы про Тюкавина, Терехова. Но они сейчас лучшие. По этим футболистам у меня вообще нет вопросов. Вопросы должны быть к тем ребятам, кто находится не в очень хорошей форме и кого не вызвали.

– Если возвращаться к вчерашнему матчу, Марко Николич сказал, что на второй тайм команде не хватило сил.

– Это не удивительно. Просто сейчас такой период. И потом посмотрите, «Локомотив» все матчи проводит в одинаковом темпе. А по статистике и физиологии футболист из тридцати матчей чемпионата только в пяти находится в идеальной форме. Поэтому иногда приходится играть через не могу, терпеть, выполнять установку тренера. Понятно, что «Краснодар» – команда, которая комбинирует и хорошо разыгрывает мяч. Но «Локомотив» как сжатая пружина, всегда готов разжаться и выдать разящий удар. Второй тайм он играл уже по результату. Не было какой-то импровизации, ребята не бежали сломя голову вперед. Нужны были три очка, тем более «быки» – это прямой конкурент в борьбе за верхние места. Железнодорожники дотерпели и довели дело до победы. Плюс Николич сделал правильные замены, выпустил двух защитников в нужный момент. Это дало преимущество на флангах и в центре. И Пабло вышел хоть ненадолго, но успел раза четыре сыграть головой вверху. Все было сделано своевременно, и хозяева удержали победу.

– Как вам игра Крыховяка против бывшего клуба?

– Он старался, но видно, что немного волновался. Были даже необоснованные потери. Но он все равно сыграл на своем уровне, пытался что-то создать, отдать передачи. В целом он хорошо вписывается в новую команду. Но мне кажется, они с Газинским дублируют друг друга. Возможно, в какой-то момент тренеру придется задуматься, на кого сделать ставку.