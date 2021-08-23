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Дмитрий Сенников: Смолов сейчас лучший нападающий РПЛ. Он может стать лидером сборной России
23 августа 12:17
автор: Юлия Григорьевская

Дмитрий Сенников: Смолов сейчас лучший нападающий РПЛ. Он может стать лидером сборной России

В текущем сезоне 31-летний форвард отыграл шесть матчей и забил пять голов.

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался после победы москвичей в матче пятого тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

– Как оцените игру «Локомотива»?
– Железнодорожники переиграли соперника тактически. Очень грамотно хозяева играли в обороне по линиям, очень плотно, и «Краснодару» было тяжело разыграть мяч и отправлять его в свободную зону. Как раз в первом тайме «Локомотив» этим и воспользовался – совершил быстрый отбор, убежал в контратаку, и забил в итоге два мяча. Смолов очень хладнокровно реализовывал выход один на один. Получилось как пенальти, без шансов для вратаря.

– Смолов способен стать лидером сборной сейчас, в отсутствие Дзюбы?
– Да. На мой взгляд, Федор сейчас лучший нападающий в РПЛ. Он находится в очень хорошей форме. Мне понравилось высказывание Карпина. Он вызывает в сборную тех, кто на данный момент сильнее. Многие задают вопросы про Тюкавина, Терехова. Но они сейчас лучшие. По этим футболистам у меня вообще нет вопросов. Вопросы должны быть к тем ребятам, кто находится не в очень хорошей форме и кого не вызвали.

– Если возвращаться к вчерашнему матчу, Марко Николич сказал, что на второй тайм команде не хватило сил.
– Это не удивительно. Просто сейчас такой период. И потом посмотрите, «Локомотив» все матчи проводит в одинаковом темпе. А по статистике и физиологии футболист из тридцати матчей чемпионата только в пяти находится в идеальной форме. Поэтому иногда приходится играть через не могу, терпеть, выполнять установку тренера. Понятно, что «Краснодар» – команда, которая комбинирует и хорошо разыгрывает мяч. Но «Локомотив» как сжатая пружина, всегда готов разжаться и выдать разящий удар. Второй тайм он играл уже по результату. Не было какой-то импровизации, ребята не бежали сломя голову вперед. Нужны были три очка, тем более «быки» – это прямой конкурент в борьбе за верхние места. Железнодорожники дотерпели и довели дело до победы. Плюс Николич сделал правильные замены, выпустил двух защитников в нужный момент. Это дало преимущество на флангах и в центре. И Пабло вышел хоть ненадолго, но успел раза четыре сыграть головой вверху. Все было сделано своевременно, и хозяева удержали победу.

– Как вам игра Крыховяка против бывшего клуба?
– Он старался, но видно, что немного волновался. Были даже необоснованные потери. Но он все равно сыграл на своем уровне, пытался что-то создать, отдать передачи. В целом он хорошо вписывается в новую команду. Но мне кажется, они с Газинским дублируют друг друга. Возможно, в какой-то момент тренеру придется задуматься, на кого сделать ставку.

– Как можете прокомментировать нашумевший пост «Локомотива», который клуб сделал после матча в адрес Крыховяка?
– Меня бы такой пост не обидел. Наоборот, подбодрил. Это для Крыховяка хороший стимул найти какую-то мотивацию в себе и играть за новый клуб с большей энергией и усердием. Показывать новый футбол на своем уровне. Это медийная история, чтобы привлечь внимание. Я в следующей игре постарался бы доказать, что сделал правильный выбор, уйдя в «Краснодар».

– Впереди у «Локомотива» игра с «Динамо», промежуточным лидером чемпионата. Какие ожидания?
– «Динамо» – интересная молодая команда, но у железнодорожников побольше опыта. Есть футболисты, которые вносят спокойствие и уверенность. Но сейчас выигрывают те, кто выполняет установку тренера и кто больше бегает. Мы помним прошлый год, когда «Динамо» победило (5:1), что было очень неожиданно. Но «Локомотив» вполне способен переиграть эту команду. На мой взгляд, фаворита здесь нет. Это две команды, которые с новым дыханием вошли в этот сезон. Команды молодые, быстрые, очень интересные. Там происходят какие-то перестроения. Любопытно, у кого быстрее закончится этот запал.

источник: «Советский спорт»
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