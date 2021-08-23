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Побоище на Лазурном берегу. Матч «Ницца» – «Марсель» закончился боями без правил
23 августа 13:32
автор: Степан Охотников

Побоище на Лазурном берегу. Матч «Ницца» – «Марсель» закончился боями без правил

Игра чемпионата Франции по футболу превратилась в массовую драку между футболистами и фанатами.

В третьем туре Лиги 1 в Ницце прошло дерби клубов с Лазурного берега – местной команды и «Марселя», имевших перед этой встречей по четыре очка. Матч уже подходил к концу, гости горели 0:1 и постоянно атаковали. На 74-й минуте «Марсель» получил право пробить угловой, который пошел подавать Димитри Пайет. Едва успел вингер сборной Франции повернуться спиной к трибуне, на которой сидели фанаты хозяев, как в него прилетела бутылка с водой. С этого все и началось.

Пайет, и так не самый флегматичный в мире человек, а тут еще его команда проигрывает принципиальному сопернику. Нервы футболиста не выдержали, и он психанул: схватил бутылку и бросил обратно на трибуну. Понятно, что шанс попасть в обидчика был минимальный, досталось кому-то другому. Этот «другой» бросился на поле сводить счеты с Пайетом, его поддержали другие болельщики. Группа поддержки поначалу была совсем небольшой и был шанс, что стюарды справятся с бузотерами. Однако они не справились, за Пайета вступились другие игроки «Марселя»: Гендузи, Гуйе, Жерсон и Камара. Фанатов же на поле оказалось уже несколько десятков. Началась драка.

Игроки «Ниццы» повели себя по-разному. Кто-то, как Данте, пытался успокоить фанатов, другие же выступили на стороне последних. Особенно отличился здоровенный защитник Тодибо, которого пришлось усмирять и стюардам, и партнерам по команде. Вскоре к футболистам основы присоединились запасные.

В ходе драки Пайет получил несколько ударов руками и ногами, сам тоже не остался в долгу. Особенно эффектно он пнул левой ногой в сторону трибун еще одну прилетевшую в него бутылку. Постепенно страсти начали утихать, судья сумел убедить игроков отправиться в раздевалки. Но тут в бой вдруг бросился тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли. Вроде бы покидавший поле Тодибо сказал ему что-то оскорбительное. Аргентинцу все-таки не позволили добраться до защитника «Ниццы», который ему годится во внуки. За тренера Тодибо настучали его футболисты: не дойдя до раздевалок, они вновь сошлись с противником стенка на стенку.

Когда порядок был все-таки установлен, футболисты «Ниццы» вернулись на поле, а вот «Марсель» отказался выходить из подтрибунных помещений. Хозяева пару минут подождали подачи того самого углового, после чего судья Бенуа Бастьен дал свисток о завершении матча. По правилам, гостям должно быть присуждено техническое поражение, однако «Марсель» собирается подать апелляцию, мотивировав отказ от выхода на поле угрозой здоровью футболистов.

источник: «Советский спорт»
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