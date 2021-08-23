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Сергей Хусаинов: Хлусевич симулировал, на Понсе пенальти не было
23 августа 14:53
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Арсенал" (Тула)

Сергей Хусаинов: Хлусевич симулировал, на Понсе пенальти не было

Постоянный эксперт по судейству «Советского спорта» Сергей Хусаинов выражает удовлетворение безошибочной работой арбитров на матчах пятого тура РПЛ.

«Арсенал» - «Спартак» - 1:1

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

48-я минута – рука Смольникова в штрафной. Во-первых, даже после нескольких повторов сложно утверждать, было ли касание мяча рукой. Во-вторых, даже касание имело место быть, это был чисто игровой момент – защитник не выставлял руку сознательно, это мяч ее нашел. Все в духе игры. Пенальти не назначен верно. То же касается и эпизода на 65-й минуте.

60-я минута – падение Понсе после контакта с Коченковым. Абсолютно согласен с решением не назначать пенальти. Да, контакт был, но это было игровое столкновение, и Коченкову было просто некуда деваться.

65-я минута – рука Костадинова в штрафной. Смотри комментарий по эпизоду на 48-й минуте.

90+2-я минута – падение Хлусевича в штрафной. Я бы акцентировал внимание на превосходном восприятии игровой ситуации арбитра Москалева как в этом матче в целом, так и в данном моменте в частности. У него была очень четкая позиция, он все прекрасно видел. Защитники «Спартака» находились в опорном положении. Хлусевич пробросил мимо них мяч, а они-то стояли. Не было даже движения коленом или бедром зацепить нападающего, а он сам нашел контакт и театрально упал. Если бы Москалева не было рядом, наверняка он бы сразу назначил 11-метровый, но слава богу, что он оказался в идеальной позиции и проявил характер – не только не назначил пенальти, но и показал желтую карточку за симуляцию.

ЦСКА – «Ахмат» - 2:0

Судья: Сергей Карасев (Москва)

13-я и 23-я минуты – две желтые карточки Харину. Карасев сразу определил уровень допуска, и Харин прочувствовал это на себе, когда получил первое предупреждение. Он сам должен был сделать правильные выводы, но не сделал и снова грубо сыграл против Марио Фернандеса. Я понимаю, что он молодой парень, хочет показать в Москве характер и настрой, но так безрассудно играть… Это было бандитское нападение. Какая была необходимость трогать Фернандеса? Ты хочешь у него футболку попросить или автограф взять?

«Урал» - «Динамо» - 0:1

Судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург)

31-я и 32-я минуты – две желтых карточки Бикфалви. То же самое и по карточкам румынскому полузащитнику. Эмоции надо уметь контролировать. Вспоминаю, как в детстве читал большое интервью с нападающим «Монреаль Канадиенс» (НХЛ) Питом Маховличем. Его спрашивают: «Вас в каждом матче бьют. А нет желания ответить?» И он говорит: «Ну, я же понимаю, что если сразу отвечу, получу обоюдное удаление. Обидчик ведь этого и добивается. Потому и не отвечаю. Нам же еще как минимум шесть раз встречаться». Мудрейшее высказывание, эмоции надо уметь контролировать.

Мы же не знаем, в каком психологическом состоянии футболист выходит на поле. Хорошо ли поспал, не было ли проблем в семье. И тренеру ведь он не скажет, что не готов, а потом выходит в этом состоянии на поле. Володя Онищенко как-то рассказывал мне, что лучшим тренером-психологом в карьере считает Виктора Маслова: «В день игры мы построились на зарядку. Маслов говорит: «Сегодня играем с тбилисским «Динамо». Как настроение, молодые люди?» Подходит к вратарю Рудакову: «Женя, ты готов играть?» «Да, готов, Виктор Александрович». «Женя, - повышает голос, - я тебя спрашиваю. Ты готов играть?» «Да-да-да, готов Виктор Александрович». «Женя, я тебя же спрашиваю! Ты готов играть?!» И Рудаков уже громко: «Да, конечно, готов, Виктор Александрович!» «Вот теперь я вижу – ты готов играть».

Здесь то же самое, сейчас тренер еще в большей степени должен быть психологом. Видит, что парень загорелся – значит, лучше его заменить. Даже если идет первый тайм. Иначе получается, как с Бикфалви и Хариным.

«Локомотив» - «Краснодар» - 2:1

Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

33-я минута – грубый фол со стороны Черникова. Данный матч также обошелся без результативной ошибки, но я хотел бы обратить внимание на данный эпизод. Во второй голевой атаке «Локомотива» был момент, когда Черников двумя ногами прыгнул в Жемалетдинова, только что отпасовавшего мяч в центр Смолову. Понимаю, что для стороннего зрителя игровой эпизод был уже завершен, но для судьи это неприемлемо. Конечно, Мешков должен был показать краснодарцу карточку. А если бы защитник вынес сопернику колено? А если бы тот вообще закончил с футболом? Такие грязные подкаты нельзя оставлять без внимания, но Мешков… ох, не стоит развивать эту мысль.

источник: «Советский спорт»
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