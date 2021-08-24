Александр Дюков: Нам нужны мотивированные игроки, которые хотят добиваться высоких целей

О приглашении Карпина в сборную России
- Мы сотрудничаем по тому договору, который был подписан. Он будет автоматически продлен в декабре до марта, если сборная получит право принять участие в стыковых матчах. Если говорить о новом контракте, в декабре я встречусь с Карпиным, чтобы подвести итоги сотрудничества. Что касается отбора на чемпионат мира, это важная задача, но она не прописана в договоре отдельно.
Когда мы выбирали тренера сборной, было несколько вариантов. У каждого из них были свои плюсы и свои минусы. Мы считаем, что Карпин соответствует основным критериям, которые были важны для нас. Его видение футбола совпадает с нашим. «Ростов» играл в современный футбол, а это было одним из критериев выбора. Но, помимо этого, до первого тура было немного времени, и было важно знание тренером чемпионата и футболистов. К тому же Валерий Георгиевич отличный мотиватор, который умеет работать с молодежью. Да, он не руководил сборной, но при этом знает, что такое защищать честь страны. Мы хотели выбрать тренера побыстрее, чтобы новый наставник начал работу раньше, и ему бы не пришлось в пожарном порядке просматривать матчи клубов игроков-кандидатов, и проводить работу по коммуникации с футболистами.
О развитии российского футбола
- Для боеспособности сборной большую роль играет то, в каком состоянии туда приезжают футболисты, насколько они готовы играть в современный футбол, в который играют в Европе. Здесь есть повод для озабоченности. Не могу сказать, что в российском футболе происходит деградация, просто мы сейчас остались в том состоянии, в котором были в нулевые годы. А европейский футбол уходит вперед. В футболе постоянно происходят какие-то изменения. Появились тренеры-новаторы. Футбол стал более агрессивным, вырос темп игры. Это изменило уровень европейского футбола в каждой фазе игры.
Мы своевременно на это не отреагировали и поэтому сейчас имеем ситуацию, когда даже средний чемпионат в Европе уходит вперед. Нам необходимо догонять. Тут очень важна работа тренеров, спортивных директоров. Надо менять тренировочный процесс, смотреть на стиль игры наших клубов.
О том, когда можно рассчитывать на успешное выступление сборной
- Три года назад наша сборная занимала 49-е место в рейтинге ФИФА, а сегодня мы 41-е, поэтому говорить о «падении» не слишком правильно. Да, мы неудачно выступили на чемпионате Европы, но если оглянуться на 30 лет назад и посчитать наши достижения в футболе, то, наверное, можем назвать победу над сборной Франции в 1999 году. Наш соперник был тогда чемпионом мира. Мы успешно выступили на чемпионате Европы в 2008 году. Было удачное выступление на чемпионате мира в 2018 году. По сути, можно говорить о каких-то вспышках. Но в течение продолжительного времени мы не можем регулярно демонстрировать успешные результаты выступлений. Это на данный момент закономерно.
Чтобы успешно выступать на протяжении продолжительного времени, мало быть лидерами только по стадионам. Мы должны еще входить в число лидеров по таким направлениям, как массовость футбола, количество и уровень подготовки тренеров, инфраструктура, поля и манежи, которые есть в распоряжении нашего детского и юношеского футбола, а система соревнований для юношей должна позволять детям прогрессировать. По этим показателям мы являемся середняками. Но задачи по выходу в число лидеров по этим направлениям стоят. Мы уже приступили к их реализации. Реализуется несколько стратегических программ, которые в ближайшее время смогут вывести нас в число лидеров по этим показателям. Тогда будут основания рассчитывать на стабильные и успешные выступления нашей сборной.
О реформировании российского футбола
- На прошлой неделе РФС направил в РПЛ свои предложения насчет изменений в российском футболе. Их цель - повысить конкурентоспособность нашего футбола. Если говорить о мерах, то их несколько, но там есть два основных предложения. Первое касается изменения структуры и формата проведения соревнований наших профессиональных лиг. Второе - изменения подхода к определению количественного состава легионеров. Тут можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе.
Если говорить об изменении формата, то эта инициатива направлена на увеличение количества игр, а также на то, чтобы не было проходных встреч. Еще ставится задача увеличить количество матчей между прямыми конкурентами. Это будет способствовать повышению доходов клубов. Если говорить о факторах, которые являются важными для повышения конкурентоспособности нашего футбола, то работа клубов, тренеров, спортивных директоров более важна. При этом формат и структура соревнований тоже важный элемент. Если есть возможность его улучшить, это надо делать. Уже идет обсуждение, поэтому это будет согласованное решение, которое примет не только РФС, но и лиги - ФНЛ и РПЛ.
О влиянии лимита на легионеров на сборную России
- Здесь надо оглянуться в прошлое. Мы увидим, что нет прямой зависимости между тем временем и нынешним. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2021, но наша сборная выступила лучше.
Лимит на легионеров может быть эффективен, но краткосрочно. Если у вас есть сильный чемпионат и футболисты, на которых вы рассчитываете в сборной, то можно дать им возможность получить игровую практику, чтобы через год-два они могли выступить на успешном турнире. Но если говорить о долгосрочной перспективе, то этот подход уступает открытой конкуренции. Немало примеров футболистов, которые, подписав крупные контракты, называемые бонусом за паспорт, просто теряли мотивацию. Если говорить о том, кто должен играть, РФС меньше всего заинтересован в легионерах. У нас в приоритете российские футболисты. Но нам нужны мотивированные игроки, которые хотят добиваться высоких целей. Поэтому, если говорить о нашем предложении, о новом подходе, то, наверное, возможен этот бонус за паспорт. Но было бы правильно, если бы этот бонус получал не какой-то футболист и терял мотивацию к развитию, а клуб, который бы делал ставку именно на российского футболиста. Что касается опасения, будто к нам будут приезжать некачественные легионеры, то предполагается ввести требования к их качеству.
О стратегии развития футбола до 2030 года
- Я считаю, что важная стратегия программы та, которая позволяет долгосрочно планировать свою деятельность. У нас есть долгосрочные программы по развитию детско-юношеского футбола, есть четырехсторонние соглашения с регионами, которые позволяют синхронизировать наши действия по развитию футбола в регионах. Эти соглашения действуют до 2024 года. Формат чемпионата уже давно не менялся, поэтому нельзя говорить, что мы постоянно проводим изменения. Если говорить о лимите на легионеров - то это так. Лимит у нас меняется часто, и последние изменения были всего полтора года назад. Я считаю, что из всех лимитов на легионеров нынешний наиболее оптимальный и эффективный, но в данном случае, когда мы применяли один и тот же подход, просто двигая джойстик на какой-то шкале, принципиально ничего не меняя. А сейчас мы предлагаем новый подход к регулированию присутствия легионеров в российском чемпионате.
О роли агентов
- Наш футбол такой же агентский, как и в Европе. Агенты - легитимные субъекты футбола. Нам хотелось бы, чтобы они в своей работе делали фокус на долгосрочное планирование и развитие карьеры футболиста и меньше действовали по принципу здесь и сейчас. Не могу сказать, что это реформы, но определенные изменения в регулировании агентской деятельности мы проводим. Был принят новый регламент, в рамках которого увеличиваем конкуренцию среди агентов. Обязательной становится сдача экзамена, вводятся обязательные требования к агентам. В рамках Академии РФС мы готовим программу, которая позволяла бы агентам повышать свою квалификацию. Очень важно знание правового поля для родителей молодых игроков. Им необходимо знать, каким образом общаться с агентами, и что является законным. Мы повысили возрастной ценз для молодых игроков, которые могут подписывать контракт с агентами, с 14 до 16 лет. В ближайшее время планируется ряд мероприятий, которые повысят прозрачность и качество действий агентов. Главная цель - создавать дополнительную стоимость футболистов, развивать их и способствовать их прогрессу.
О состоянии тренерской школы в России
- Я считаю, что тренерской школы у нас сейчас нет. Есть российские тренеры. Если говорить о школе как о неком институте – школа предполагает какое-то количество последователей тех или иных идей. Дальше идет процесс творческого развития ключевых принципов, идет конкуренция, и в результате это взаимодополняющее развитие приводит к новым идеям.
У нас много хороших тренеров, но я не вижу, чтобы они верили в какую-то одну философию. Можно говорить о немецкой школе тренеров, итальянской. В свое время была советская школа, и наши наставники влияли на развитие тренерской мысли по всему миру.
Нам нужна своя школа тренеров. Мы создали Академию Российского футбольного союза. В ее рамках разработаны десятки программ по подготовке специалистов, начиная от тренеров и заканчивая специалистами в других футбольных областях. После создания Академии, мы стали разрабатывать новые образовательные программы для тренеров. Сейчас эта работа, по сути, завершена. Это программы с новым контентом, который отражает современные тенденции в футболе. С сентября начнем преподавание для тренеров по этим программам. Начнем с лицензий Pro и A, потом добавим другие. Чтобы не терять время, в прошлом году для тренеров с лицензиями Pro и A мы проводили систему семинаров, классов для обмена мнениями с привлечением ведущих европейских специалистов.