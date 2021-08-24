Александр Дюков: Нам нужны мотивированные игроки, которые хотят добиваться высоких целей

- Три года назад наша сборная занимала 49-е место в рейтинге ФИФА, а сегодня мы 41-е, поэтому говорить о «падении» не слишком правильно. Да, мы неудачно выступили на чемпионате Европы, но если оглянуться на 30 лет назад и посчитать наши достижения в футболе, то, наверное, можем назвать победу над сборной Франции в 1999 году. Наш соперник был тогда чемпионом мира. Мы успешно выступили на чемпионате Европы в 2008 году. Было удачное выступление на чемпионате мира в 2018 году. По сути, можно говорить о каких-то вспышках. Но в течение продолжительного времени мы не можем регулярно демонстрировать успешные результаты выступлений. Это на данный момент закономерно.

Мы своевременно на это не отреагировали и поэтому сейчас имеем ситуацию, когда даже средний чемпионат в Европе уходит вперед. Нам необходимо догонять. Тут очень важна работа тренеров, спортивных директоров. Надо менять тренировочный процесс, смотреть на стиль игры наших клубов.

- Для боеспособности сборной большую роль играет то, в каком состоянии туда приезжают футболисты, насколько они готовы играть в современный футбол, в который играют в Европе. Здесь есть повод для озабоченности. Не могу сказать, что в российском футболе происходит деградация, просто мы сейчас остались в том состоянии, в котором были в нулевые годы. А европейский футбол уходит вперед. В футболе постоянно происходят какие-то изменения. Появились тренеры-новаторы. Футбол стал более агрессивным, вырос темп игры. Это изменило уровень европейского футбола в каждой фазе игры.

Когда мы выбирали тренера сборной, было несколько вариантов. У каждого из них были свои плюсы и свои минусы. Мы считаем, что Карпин соответствует основным критериям, которые были важны для нас. Его видение футбола совпадает с нашим. «Ростов» играл в современный футбол, а это было одним из критериев выбора. Но, помимо этого, до первого тура было немного времени, и было важно знание тренером чемпионата и футболистов. К тому же Валерий Георгиевич отличный мотиватор, который умеет работать с молодежью. Да, он не руководил сборной, но при этом знает, что такое защищать честь страны. Мы хотели выбрать тренера побыстрее, чтобы новый наставник начал работу раньше, и ему бы не пришлось в пожарном порядке просматривать матчи клубов игроков-кандидатов, и проводить работу по коммуникации с футболистами.

- Мы сотрудничаем по тому договору, который был подписан. Он будет автоматически продлен в декабре до марта, если сборная получит право принять участие в стыковых матчах. Если говорить о новом контракте, в декабре я встречусь с Карпиным, чтобы подвести итоги сотрудничества. Что касается отбора на чемпионат мира, это важная задача, но она не прописана в договоре отдельно.

Чтобы успешно выступать на протяжении продолжительного времени, мало быть лидерами только по стадионам. Мы должны еще входить в число лидеров по таким направлениям, как массовость футбола, количество и уровень подготовки тренеров, инфраструктура, поля и манежи, которые есть в распоряжении нашего детского и юношеского футбола, а система соревнований для юношей должна позволять детям прогрессировать. По этим показателям мы являемся середняками. Но задачи по выходу в число лидеров по этим направлениям стоят. Мы уже приступили к их реализации. Реализуется несколько стратегических программ, которые в ближайшее время смогут вывести нас в число лидеров по этим показателям. Тогда будут основания рассчитывать на стабильные и успешные выступления нашей сборной.

О реформировании российского футбола

- На прошлой неделе РФС направил в РПЛ свои предложения насчет изменений в российском футболе. Их цель - повысить конкурентоспособность нашего футбола. Если говорить о мерах, то их несколько, но там есть два основных предложения. Первое касается изменения структуры и формата проведения соревнований наших профессиональных лиг. Второе - изменения подхода к определению количественного состава легионеров. Тут можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе.

Если говорить об изменении формата, то эта инициатива направлена на увеличение количества игр, а также на то, чтобы не было проходных встреч. Еще ставится задача увеличить количество матчей между прямыми конкурентами. Это будет способствовать повышению доходов клубов. Если говорить о факторах, которые являются важными для повышения конкурентоспособности нашего футбола, то работа клубов, тренеров, спортивных директоров более важна. При этом формат и структура соревнований тоже важный элемент. Если есть возможность его улучшить, это надо делать. Уже идет обсуждение, поэтому это будет согласованное решение, которое примет не только РФС, но и лиги - ФНЛ и РПЛ.

О влиянии лимита на легионеров на сборную России

- Здесь надо оглянуться в прошлое. Мы увидим, что нет прямой зависимости между тем временем и нынешним. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2021, но наша сборная выступила лучше.

Лимит на легионеров может быть эффективен, но краткосрочно. Если у вас есть сильный чемпионат и футболисты, на которых вы рассчитываете в сборной, то можно дать им возможность получить игровую практику, чтобы через год-два они могли выступить на успешном турнире. Но если говорить о долгосрочной перспективе, то этот подход уступает открытой конкуренции. Немало примеров футболистов, которые, подписав крупные контракты, называемые бонусом за паспорт, просто теряли мотивацию. Если говорить о том, кто должен играть, РФС меньше всего заинтересован в легионерах. У нас в приоритете российские футболисты. Но нам нужны мотивированные игроки, которые хотят добиваться высоких целей. Поэтому, если говорить о нашем предложении, о новом подходе, то, наверное, возможен этот бонус за паспорт. Но было бы правильно, если бы этот бонус получал не какой-то футболист и терял мотивацию к развитию, а клуб, который бы делал ставку именно на российского футболиста. Что касается опасения, будто к нам будут приезжать некачественные легионеры, то предполагается ввести требования к их качеству.

О стратегии развития футбола до 2030 года

- Я считаю, что важная стратегия программы та, которая позволяет долгосрочно планировать свою деятельность. У нас есть долгосрочные программы по развитию детско-юношеского футбола, есть четырехсторонние соглашения с регионами, которые позволяют синхронизировать наши действия по развитию футбола в регионах. Эти соглашения действуют до 2024 года. Формат чемпионата уже давно не менялся, поэтому нельзя говорить, что мы постоянно проводим изменения. Если говорить о лимите на легионеров - то это так. Лимит у нас меняется часто, и последние изменения были всего полтора года назад. Я считаю, что из всех лимитов на легионеров нынешний наиболее оптимальный и эффективный, но в данном случае, когда мы применяли один и тот же подход, просто двигая джойстик на какой-то шкале, принципиально ничего не меняя. А сейчас мы предлагаем новый подход к регулированию присутствия легионеров в российском чемпионате.

О роли агентов

- Наш футбол такой же агентский, как и в Европе. Агенты - легитимные субъекты футбола. Нам хотелось бы, чтобы они в своей работе делали фокус на долгосрочное планирование и развитие карьеры футболиста и меньше действовали по принципу здесь и сейчас. Не могу сказать, что это реформы, но определенные изменения в регулировании агентской деятельности мы проводим. Был принят новый регламент, в рамках которого увеличиваем конкуренцию среди агентов. Обязательной становится сдача экзамена, вводятся обязательные требования к агентам. В рамках Академии РФС мы готовим программу, которая позволяла бы агентам повышать свою квалификацию. Очень важно знание правового поля для родителей молодых игроков. Им необходимо знать, каким образом общаться с агентами, и что является законным. Мы повысили возрастной ценз для молодых игроков, которые могут подписывать контракт с агентами, с 14 до 16 лет. В ближайшее время планируется ряд мероприятий, которые повысят прозрачность и качество действий агентов. Главная цель - создавать дополнительную стоимость футболистов, развивать их и способствовать их прогрессу.

О состоянии тренерской школы в России

- Я считаю, что тренерской школы у нас сейчас нет. Есть российские тренеры. Если говорить о школе как о неком институте – школа предполагает какое-то количество последователей тех или иных идей. Дальше идет процесс творческого развития ключевых принципов, идет конкуренция, и в результате это взаимодополняющее развитие приводит к новым идеям.

У нас много хороших тренеров, но я не вижу, чтобы они верили в какую-то одну философию. Можно говорить о немецкой школе тренеров, итальянской. В свое время была советская школа, и наши наставники влияли на развитие тренерской мысли по всему миру.

Нам нужна своя школа тренеров. Мы создали Академию Российского футбольного союза. В ее рамках разработаны десятки программ по подготовке специалистов, начиная от тренеров и заканчивая специалистами в других футбольных областях. После создания Академии, мы стали разрабатывать новые образовательные программы для тренеров. Сейчас эта работа, по сути, завершена. Это программы с новым контентом, который отражает современные тенденции в футболе. С сентября начнем преподавание для тренеров по этим программам. Начнем с лицензий Pro и A, потом добавим другие. Чтобы не терять время, в прошлом году для тренеров с лицензиями Pro и A мы проводили систему семинаров, классов для обмена мнениями с привлечением ведущих европейских специалистов.