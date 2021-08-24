Господин Семак, на свои деньги жить не пробовали? Как это делает большинство россиян при капитализме

Потому отношусь к Сергею Семаку с большим уважением. Тем удивительнее и больнее было услышать это:

Познакомился я с нынешним наставником петербуржцев лет двадцать назад. «Советский спорт» организовал выездную бригаду из популярных спортсменов и тренеров, чтобы навестить в госпитале под Балашихой наших воинов, тяжело раненных на чеченской войне. Поддержать морально, вручить подарки. Откликнулись среди прочих Виктор Тихонов, синхронистки Марина Киселева и Ольга Брусникина, футболисты Сергей Юран и Сергей Семак. Никакой обязаловки. Приехал тот, кто посчитал это нужным. Лично ему. От хоккеистов, кстати, кроме Тихонова, к страдающим двадцатилетним пацанам не прибыл никто.

Другое дело – тренеры. Вроде бы фанатики своего дела, для которых деньги - приложение к смыслу жизни. Если хотите, призванию. Вот потому меня жутко огорчило вчерашнее интервью Сергея Семака. Ведь и футболистом был достойным, и в тренера вырос видного, и человек чрезвычайно приятный.

Но что толку бодаться с теми, кто кровно заинтересован в нынешней безумной системе? Ну правда – какой смысл с волком говорить о вегетарианстве, если весь смысл существования эффективных менеджеров и прилипшей к ней стаи агентов в распиле бюджетов всех уровней и категорий?!

Вчера футбольный официальный люд продолжил мутную возню вокруг будущего чемпионатов РФ и самой бессмысленной новеллы – отказа от лимита на иноземцев. На чем почему-то сильнее всех настаивает президент РФС Александр Дюков. Хотя, казалось бы, он в интересах сборной должен был действовать с точностью до наоборот. Как это сделал президент ФХР Владислав Третьяк после фиаско на сочинской Олимпиаде. Сработав по советской методике, наши хоккеисты спустя четыре года в Пхенчхане золото Игр стране вернули – первое после развала СССР. С тех пор в командных олимпийских дисциплинах россияне не побеждали – в Токио давеча все пролетели. Футболисты про Олимпиады вовсе забыли: уже почти 35 лет отобраться на Игры - кишка тонка.

- О лимите я говорю давно, но за последние десять лет ничего не изменилось. Уровень наших клубов падает;

- Без государственных денег и средств госкорпораций наш футбол будет совсем на другом уровне. У нас всего несколько клубов, бюджет которых полностью формируют частные лица. Остальные команды без какой-либо поддержки не проживут;

- Способны ли наши клубы существовать на то, что сами заработают? В это верится с большим трудом. Пока ничего не меняется ни по лимиту, ни в плане коммерческой привлекательности чемпионата;

- Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплаты в РПЛ завышены в соотношении с качеством игрока. Абсолютно! Россияне зачастую зарабатывают гораздо больше из-за наличия паспорта;

- Я против потолка зарплат. Его сложно контролировать. Всегда найдется вариант, как в той или иной степени его обойти;

- Почему телеправа на наш чемпионат стоят гораздо меньше, чем даже в Турции? Такова покупательная способность зрителей, готовых платить деньги за просмотр матчей РПЛ.

Ну как вам? Остолбенели, выпали в осадок, лишились дара речи и понимания, что вообще происходит?! Осознали, в каких совершенно недоступных разумению простого гражданина реалиях функционирует российский недофутбол?

Денег нет, но вы держитесь? Ха! Но почему государство легко вываливает миллиарды рублей налогоплательщиков на этих убогих пинателей мяча?! Игрища которых, как показывает цена телеправ, интересуют статистическую погрешность населения.

Клубы РПЛ с миллиардными бюджетами не выживут без господдержки, потому что сами ни черта заработать не в состоянии? А как же вся остальная Россия выживает на нищенские пенсии в 200 долларов и среднюю по стране зарплату в районе 55 тысяч деревянных? Жутко смешную для королей РПЛ, которые с какого-то перепуга в час получают больше, чем пенсионеры за месяц.

Потолок зарплат – фигня? А как же НХЛ и НБА?! Там уже десятки лет все прекрасно работает – доллар к доллару, копеечка к копеечке. Все под жесточайшим контролем!

Даже КХЛ смогла обуздать финансовые аппетиты переоцененных во много раз пролетариев шайбы именно потолком зарплат в 900 млн рублей. Вы об это в курсе, господин Семак? Всего-то и надо, что в рамках лиги открыть все контракты игроков и строго контролировать выплаты, при необходимости чувствительными штрафами бить по рукам нечистоплотным людишкам-ворюгам. Вот потому в КХЛ, в отличие от шизофренической РПЛ, более или менее разумные зарплаты. Хотя футбол в России такой же, как хоккей в Грузии. Только там - любители, а у нас - долларовые миллионеры. Ибо нет такой простой вещи, как потолок зарплат.

Ну а по поводу отмены лимита…Просто достали недоумки, враги и предатели отечественного футбола. Ну хотите вы вслед за баскетбольными российскими деятелями доказать, что Солнце вращается вокруг Земли – флаг отрицателям законов природы и общества в руки! Только не нойте через несколько лет, что Россия вслед за Олимпиадой забыла о финальных турнирах ЧМ и Евро, потому что сборную элементарно формировать не из кого. Поздравляю всех отечественных болел: в соответствии с реформой РПЛ, по которой лимит ослабят с «8+17» на «10+15» в заявке, преемник Карпина сможет в каждом туре чемпионата России гарантированно наблюдать аж 16 кандидатов в сборную.

Впрочем, какой, к лешему, это будет чемпионат России?! Патологическое гульбище вампиров-шабашников со всего мира за наш с вами счет!

Что любопытно, Семак в конце интервью сам же торпедировал все сказанное им в начале.

Посочувствовал Карпину, что комплектовать ему сборную уже сейчас крайне сложно. Центральных защитников вообще нет, а в ФНЛ эту позицию заполонили ни на что не годные старички за 30 и много больше лет.

Вспомнил славное советское прошлое, при котором было много хороших своих методик, дававших результат. Даже в футболе! И добавил, что общее число детей, занимающихся футболом, стало гораздо меньше, чем было при великой советской державе.

Так о какой же конкуренции постоянно талдычат изо всех гаджетов? Как считанное количество наших в принципе мальчишек смогут выиграть конкуренцию у состоявшихся мужиков-легионеров? Тем более из футбольных стран типа Бразилии или Аргентины. Правильно: никак и никогда. Кроме разовых исключений. Типа Кириленко в баскетболе и Головина в футболе. Никто же не удивляется, что в КХЛ нет грузинских игроков.

Что в итоге: тихо хороним сборную? Или формируем ее целиком из натурализованных латиноамериканцев?

Может, нашим спортивным небожителям все-таки спуститься на землю? Посмотреть, как живут – точнее, выживают! – рядовые граждане их страны и попробовать самим жить по средствам? Как все! Тогда и проблема лимита сама собой мгновенно отпадет.

Слабо, господин Семак? Слабо! Или, может быть, я ошибаюсь?