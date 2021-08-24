Дюков, возьми топор! Головы готовы. Колонка Николая Яременко

Давно известно правило: нельзя ремонтировать пол, на котором ты живешь, на котором стоит сейчас твоя мебель. Просто не получится. Даже если и пол совсем сгнил, и у тебя желание починить огромно. Сначала надо пространство разгрести.

У нас в футболе чинят (точнее, пока только заявляют, что чинить собираются) именно так. Все понимают, что лимит – зло, все понимают, что с чемпионатом тоже давно пора что-то делать. Но собираются люди из клубов премьер-лиги и подавляющим большинством голосов принимают решение: мы против. И чемпионат нам нужен плоский, в два круга, нам так жить привычнее, без особых неожиданностей. Лучше почаще с «Уфой» и «Уралом» сыграем, чем все эти ваши придумки про зрелищность и почаще «Зенит» со «Спартаком». И лимит будет по чуть-чуть менять. Через год-другой надо бы с «8+17» на «10+15» перейти. Ну, революционеры, право слово!

Любое квотирование вредит экономике. Любая политика протекционизма убивает рынок. Между тем футболисты – не огурцы и не томаты. Тут без конкуренции никак.

И уже плешь проели постоянными рассуждениями в жанре «давайте после отмены лимита придумаем что-то такое, что помешает сюда завозить дешевых неликвидных футболистов из Африки и других нефутбольных стран». Надо ли напоминать, как иногда мы с «нефутбольными странами» играем? И зачем придумывать вместо одних искусственных ограничений другие? Вам шашечки или ехать, в конце концов? Или у вас в половине клубов этот самый неликвид, только с российскими паспортами, не играет уже сейчас? Только вы ему при этом платите втридорога…

Спасибо господину Дюкову за то, что хотя бы он разумен. Но можно, в конце концов, тогда Лигу не просто привезти поближе к себе – с Трубной на Воронцовскую, а собрать всё то болото у себя и стукнуть кулаком по столу: лимит – в утиль!