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«Истинно русская игра – футбол. За «Зенит» бегают 8 иностранцев». Сколько будет на родине Горького?
25 августа 12:55
автор: Виталий Славин
автор фото: ФК «Нижний Новгород»

«Истинно русская игра – футбол. За «Зенит» бегают 8 иностранцев». Сколько будет на родине Горького?

Спасибо «Нижнему Новгороду». Новичок РПЛ в очередной раз показал, в каком королевстве кривых зеркал живет весь наш эрзац-профессиональный спорт.

Мне тут в отзывах на предыдущие заметки пишут всякое – одни благодарят, другие костерят и упрекают в некомпетентности. Вот только ничего конкретного предъявить не могут, ибо правду не задушишь, не убьешь. Она всегда побеждает.

Ну вот, к примеру, такая модная фитюлька недоумков разных калибров: лимит – дьявольское зло, потому что задирает в РПЛ в десятки раз цены на российских неумех. При этом почему-то в этой шизофренической лиге потолок зарплат, в отличие от КХЛ, где он уже доказал свою жизнеспособность, никто вводить не собирается. Конечно, кому охота светить, какие миллиарды рублей честных налогоплательщиков пилят в РПЛ все кому не лень!

Но вот «Нижний Новгород» ненароком изящно продемонстрировал всему трудовому народу РФ цену вопроса. Попутно обнулив мантру чудиков, что это проклятый лимит заставляет аборигенам платить миллионы баксов.

Все цифры на столе. «Нижний Новгород», как почти весь – будь он неладен! – профессиональный спорт России висит на шее государства. То есть на нашей с вами. Кому давным-давно ясно сказано: денег нет, но вы держитесь.

Как сообщили СМИ, на 2021 году флагманской футбольной команде региона из бюджета Нижегородской области щедрые депутаты – или кто там? – выделили аж 300 млн рублей. Однако, по мнению клуба, это сущие копейки. После перехода в РПЛ для достойного выступления необходимо изъять из кошельков нижегородцев не менее миллиарда, а на 2022 год запрошено и вовсе 1,8 млрд рублей!

Вот, друзья, где собака кучеряво порылась-то! Вот откуда сумасшедшие, ничем необоснованные зарплаты россиян и легионеров. А они, если убрать лимит, и за миску риса с радостью приедут к нам мячишко попинать. Молдавский «Шериф», победивший давеча в Лиге чемпионов загребское «Динамо», не даст соврать. Там остался лишь один игрок, доступный сборной, да и тот - натурализованный бразилец. Не волнуйтесь, ушлые эффективные топ-менеджеры легко справятся со всеми вероятными критериями привлечения ландскнехтов в РПЛ.

Но вернемся на родину Максима Горького. Деятели волжского новичка РПЛ, поняв, что доить в области больше некого, не нашли ничего лучшего, кроме как обратиться со слезной просьбой найти им генерального спонсора в… министерство спорта РФ. Надо отдать должное главе ведомства Олегу Матыцину. Ответил он как истинный государственник:

- Мы видим, что тот объем инвестиций, который идет в профессиональный спорт со стороны региональных бюджетов и государственных корпораций, не выливается в конкретный результат. Поэтому в ближайшие годы государство из этой сферы будет уходить. Чтобы профессиональный спорт не умер, необходимо найти какую-то новую модель управления клубами, маркетинга и рекрутирования игроков. Нужна новая стратегия развития профессионального спорта в России с учетом его важности для регионов и имеющейся инфраструктуры.

Браво! Мои аплодисменты! Это было сказано в середине июля. Вот только по-прежнему кто-то кое-где у нас порой честно – читай, по средствам – жить не хочет. Ну да, как соревноваться с олигархами РПЛ, для которых не миллионы народных рублей, а миллиарды – сущие семечки! «Томь», «Тамбов» - кто еще угодил в эту ловушку чудовищного неравноправия, обусловленного отсутствием потолка зарплат?

Возможно, «Нижний Новгород» так и барахтался бы с «ничтожными» 300 миллионами в кармане, если бы не подоспело 800-летие города. Привычный для нашего постыдного профессионального спорта трюк сработал и на сей раз. Глава государства дал поручение найти «бедствующему» клубу генспонсора среди госкорпораций. То есть за все хотелки гламурных футболеров – неважно, наши это будут или гастарбайтеры – платить опять будем мы. Областных депутатов уже нагнули. Они оперативно переписали региональный бюджет на 2021 год и дополнительно отстегнули «Нижнему Новгороду» - профессиональному клубу, который должен на свое существование сам себе зарабатывать! – 350 млн рублей налогоплательщиков. Денег нет, но вы держитесь!

Хотя я согласен – прекрасный стадион, построенный в Нижнем к ЧМ-2018, не должен простаивать. Но министр спорта тогда, в июле, совершенно справедливо подчеркнул:

- Федеральные власти по предложению президента России решили исключить бюджетное финансирование для спорта высоких достижений. Нужна новая стратегия развития профессионального спорта в России с учетом его важности для регионов и имеющейся инфраструктуры.

Однако РФС и РПЛ вместо того, чтобы обуздать безумные траты в их хозяйстве, как это успешно сделали ФХР и КХЛ, занимаются откровенным наперсточничеством. Сами отправляют в космос зарплаты доморощенных и привозных (за редким исключением) лузеров – последние еврокубковые кампании тому свидетельство, а потом дурят недалекому пиплу голову: дескать, лимит во всем виноват.

Хотелось бы только спросить, а как быть с замечанием Владимира Путина, который еще в 2015 году сказал тогдашнему руководителю РФС Виталию Мутко, что «в футболе для легионеров сделали маленькие ограничения; нужно еще жестче». Благодаря этой директиве квоту в РПЛ вернули к варианту «6+5», что помогло Станиславу Черчесову спустя три года триумфально выступить на домашнем ЧМ, а затем по инерции мощно пройти отбор Евро-2020.

В октябре 2017 года глава государства публично пропесочил тогдашнего президента «Зенита» Сергея Фурсенко, который на заседании в Кремле неосторожно бросил фразу о том, что футбол – это истинно русская игра.

- Молодец, Сергей. Истинно русская игра – футбол. Восемь иностранцев бегают за «Зенит» на поле в Лиге Европы, - парировал президент РФ. - Во молодец! И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Интересно вы нам все рассказали…

То-то еще будет, Владимир Владимирович! Заговорщики и враги отечественного футбола надумали вовсе отменить лимит! Уже восьмерым мигрантам вполне официально можно находиться на поле не только в еврокубках, но и в чемпионате России. Вскоре, как планируют подпольщики, варягов будет десять. И потекут за рубеж бурными реками конвертированные в доллары и евро миллиарды рублей российских налогоплательщиков. В том числе от госкорпорации, которой поручат спасать «Нижний Новгород»

источник: «Советский спорт»
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