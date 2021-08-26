Молдавский «Шериф» показал всему миру, что лимит – дьявольское зло. Очередь за РПЛ и ФНЛ

- люксембуржец,

- ганец,

- малиец,

- гвинеец,

- малавиец,

- босниец.

Плюс в запасе:

- серб,

- тринидадец.

Уверен, большинство моих верных почитателей, искрящих в комментариях под каждой моей мощнейшей заметкой глубиной мысли, интеллекта и знания законов мироздания, затруднятся с ходу на карте мира показать страны этих волшебников мяча. Но ничего! Главное, как все давным-давно знают – результат. Взгляд на табло сейчас очень радует боссов «Шерифа» - на 25 млн евро от УЕФА за выход в групповую стадию ЛЧ можно несколько лет жить безбедно!

Учись, «Спартак»! Вот как надо комплектовать команду, вместо того чтобы платить миллионы твердой валюты Джикии, Зобнину и прочим Соболевым. Да еще полмиллиарда целковых на клубную академию палить. Вот он путь в космос! Нищий «Шериф» проложил. Знаете, какая там цена вопроса? Популярный агент из Монако Дмитрий Селюк давеча на Sovsport.ru все подробно разъяснил:

- В Молдавии в прошлом году отменили лимит, и вот вам первые результаты. Ведь откровенно – уровень чемпионата Молдавии ниже плинтуса. А теперь что мы видим? Чемпион Молдавии обыграл сначала чемпиона Сербии «Црвену звезду», теперь чемпиона Хорватии «Динамо». В Молдавии за каждого легионера клуб платит 3,5 тысячи евро. Эти деньги распределяются между клубами-аутсайдерами. Почему не сделать так же в России, в той же ФНЛ?

Видите, как все просто! Три с половиной штуки – и гуляй не хочу! Только что на эти деньги купят клубы аутсайдеры РПЛ и ФНЛ? Авоську мячей и тележку бэушных бутс? То есть мало того, что РПЛ завалили всякими иноземными дворниками (за редким исключением), которые который год надежно позорят Россию в еврокубках. Теперь под еще более никчемным импортом погребем и ФНЛ?

А что? А почему нет? «Шериф» ведь сумел, а мы, с миллиардами шальных денег от налогоплательщиков, чем хуже? Тем более что страстные поклонники моего таланта в комментариях по-доброму советуют: «Неумехи - дети нашего ЛИМИТА. ПЛАТИ ИМ САМ, а они будут делать вид для ТЕБЯ, что играют».

Ребят, я не собираюсь вам читать курс начальной школы. Это бесполезно, если вы не в состоянии понять, что я, как и все граждане России, даже работающие вчерную, но покупающие бензин, водку, сигареты - любые товары с акцизами, уже 30 лет как содержат весь этот так называемый профессиональный спорт РФ. Нет государственных денег. Есть деньги налогоплательщиков. Так что и вы, мои милые друзья, платите всем этим футболерам РПЛ и ФНЛ из своего-собственного кармана. Неважно, из кого та или иная команда сформирована - из стаи упырей-мигрантов или тех самых детей-неумех лимита.

Но лично я не хочу платить триллионы рублей - если взять на круг весь российский спорт с госучастием - ни своим, ни тем более забугорным нахлебникам! С какого перепуга! Нам ведь как-то предъявили: денег нет, но вы держитесь. А чем спортсмены-то отличаются от учителей, врачей, журналистов? Профессионалы, если они таковые, должны зарабатывать себе на свою роскошную жизнь сами. Чего тут непонятного! Либо играть, условно говоря, за тарелку щей. Как в том же «Шерифе», где легионерскую вакансию можно приобрести за шнурки какого-нибудь Малкома.

Потому я полностью поддерживаю вопль души Александра Мостового, на который я сегодня наткнулся в сети:

- Новые реформы – бред. Поделить чемпионат, какие-то круги, ну бред! Что касается лимита, опять же вопрос: почему, зачем и что. При отмене лимита у нас повысится уровень? Почему проблемы начинают искать там, где их нет? Проблема в корне – произошел переход от футбола к разврату. Я говорю о финансах. Раньше мы кричали, что у нас нет стадионов, полей и баз. Теперь у нас условия, поверьте, лучше, чем в Испании или Италии. Просто у нас крутятся огромные бабки, которые очень легко получить.

Ну вот и все. Лучше экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко не скажешь: государственные деньги – значит, ничьи деньги.

Вот генезис всех бед! А дурачкам рассказывают сказки про лимит. Да сколько можно бухтеть! Уберите вы наконец все ограничения! В ноль! И спляшите потом задорно на костях отечественного футбола. Плавали, знаем. Спросите у людей, помнящих Сергея и Александра Беловых, Александра Гомельского и Владимира Кондрашина, Геннадия Вольнова и Арменака Алачачяна. Нет в России больше баскетбола. Ни мужского, ни женского. Аминь.

Вот только пока я, как и вы, плачу за этот разврат из своего кошелька, буду, по определению моего наблюдательного фаната, ныть. Денно и нощно!