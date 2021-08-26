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Соперники «Зенита»: «Челси», «Ювентус» и «Мальме». Итоги жеребьевки Лиги чемпионов
26 августа 21:09
автор: Артем Зибрак
автор фото: УЕФА

Соперники «Зенита»: «Челси», «Ювентус» и «Мальме». Итоги жеребьевки Лиги чемпионов

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов-2021/22. Единственному представителю России «Зениту» достался действующий победитель турнира.

СОПЕРНИКИ «ЗЕНИТА» (ГРУППА H)

«Челси»

«Ювентус»

«Мальме»

В целом жребий питерцам благоволил, насколько это возможно в таком статусном турнире с такими сильными соперниками. Если «Челси» – победитель Лиги чемпионов (не зря в жеребьевке принимал участие бывший защитник «Зенита» и «Челси» Бранислав Иванович) и явный фаворит группы, то «Ювентус» один из наиболее проблемных грандов из второй корзины, а «Мальме» – пожалуй, один из самых сладких вариантов в четвертой корзине.

Впрочем, иллюзий питать не стоит – побороться с туринцами за вторую строчку будет неимоверно сложно, даже если они потеряют Криштиану Роналду. А как хотелось бы лишний раз увидеть его в городе на Неве. Однако по крайней мере на третью строчку и выход в плей-офф Лиги Европы сине-бело-голубые вполне могут рассчитывать.

ГРУППА А

«Манчестер Сити»

«ПСЖ»

«Лейпциг»

«Брюгге»

Особенно привлекательной выглядит встреча двух клубов-олигархов, принадлежащих ближневосточным богачам. Парижане собрали под своими знаменами едва ли не всех самых ярких звезд планеты, но и «горожанам» есть чем похвастать. Неслучайно оба клуба были финалистами Лиги чемпионов двух предыдущих сезонов. А уж новая очная встреча Лионеля Месси и Криштиану Роналду, если последний все-таки переедет в Манчестер, точно придется болельщикам по вкусу.

Жаль только «Лейпциг» – мало того, что «быков» по итогам прошлого сезона серьезно растащили (ушли Юлиан Нагельсманн и ключевые защитники), так еще и в группе достались, пожалуй, самые сложные соперники.

Группа B

«Атлетико»

«Ливерпуль»

«Порту»

«Милан»

Именно мадридский клуб остановил мерсисайдцев в Лиге чемпионов весной 2020-го. Наверняка подопечные Юргена Клоппа точат зуб за ту неудачу. Как бы ни закончилось новое противостояние этих команд, вряд ли они позволят оппонентам зацепиться за плей-офф. Тем не менее, отметим, что «Порту» весной дошел до четвертьфинала, а «Милан» был самым сильным соперником из четвертой корзины.

Группа C

«Спортинг»

«Боруссия» Д

«Аякс»

«Бешикташ»

Очевидным фаворитом в этом квартете будет клуб из Германии, но в нынешнем сезоне он пока не выглядит непобедимым, да и в целом в последние годы Лига чемпионов – не его турнир. К тому же «Спортинг», «Аякс» и «Бешикташ» отнюдь не подарок. В целом это довольно ровная группа, в которой возможно все.

Группа D

«Интер»

«Реал»

«Шахтер»

«Шериф»

Миланцы встречались с мадридцами прошлой осенью также на групповом этапе. Для итальянцев та кампания получилась крайне неудачной – два поражения (2:3 на выезде и 0:2 в гостях) и последнее место в группе. Более того, эта группа на 75% повторяет прошлогоднюю, только тогда «Интеру, «Реалу» и «Шахтеру» досталась в соперники «Боруссия» М, и выбравшаяся в 1/8 финала. Особенно обидно тогда было «горнякам», уступившим немцам лишь по дополнительным показателям.

В соперники им достался еще один клуб из Восточной Европы – наделавший шума в квалификации дебютант группового этапа «Шериф», ставший первым клубом из Молдавии, забравшимся так высоко.

Группа E

«Бавария»

«Барселона»

«Бенфика»

«Динамо» К

Каталонцы впервые сыграют с «Баварией» после легендарного поражения со счетом 2:8, так что мотивированы будут донельзя. Правда, если тогда в их составе еще был Месси, то теперь взять реванш будет еще сложнее. Тем не менее, выходить из группы они обязаны – обидчик «Спартака» «Бенфика» смотрелась очень неоднозначно в противостоянии с ПСВ в квалификации, а динамовцам просто тяжело конкурировать с грандами в силу класса. Прошлой осенью они проиграли «Барселоне» в обоих матчах – 1:2 на выезде и 0:4 дома.

Группа F

«Вильярреал»

«Манчестер Юнайтед»

«Аталанта»

«Янг Бойз»

Встреча «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед» – повторение финала Лиги Европы прошлого сезона. В той игре победителем вышла команда Унаи Эмери. Тем не менее, такой итог жеребьевки кажется вполне подходящим для «Аталанты», за которую выступает Алексей Миранчук. Бергамаски в прошлом сезоне уже добирались до плей-офф и теперь имеют возможность повторить тот успех.

Группа G

«Лилль»

«Севилья»

«Зальцбург»

«Вольфсбург»

Самая ровная группа, в которой выделяется только испанская команда. Она и будет фаворитом на выход в плей-офф, тогда как шансы остальных смотрятся чуть скромнее. Более того, попавший в первую корзину чемпион Франции после своего триумфа потерял чуть ли не всех ключевых исполнителей от тренера до лидеров на поле, так что был лакомым соперником для всех участников. Почти наверняка «догов» ждет последнее место в группе, тогда как австрийцы и немцы разыграют между собой вторую путевку в 1/8 финала.

источник: «Советский спорт»
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