Руй Витория: У меня нет конфликта с игроками «Спартака», каждый из них может подтвердить это

– Мы сегодня проиграли, но самое сложное сделали в ходе игры – забили. Потом потеряли внимание и позволили сопернику создать два момента. Они забили второй мяч, поскольку Жиго не успел вернуться в оборону. Игра непростая и поражение незаслуженное, потому что контролировали матч, а «Сочи» создал всего два момента.
– Владимир Федотов сказал, что «Сочи» воспользовался свободными зонами. Почему при равном счете свободных зон не было? Может, надо было попытаться удержать счет, а не бежать вперед и создавать свободные зоны?
– В моменте с первым голом мы начали хорошую атаку, грамотно расставились, была фланговая подача, но игрок не подошел на вторую линию атаки, чтобы играть в мяч. Защитники его выбили, он попал на ногу игроку «Сочи» и была разыграна контратака. Про второй гол я уже говорил. Жиго не успел вернуться и соперник этим воспользоваться. В этом есть и заслуга соперника, и нехватка нашего внимания. Нельзя после того, как мы забили, позволять сопернику изменять ход игры за семь минут. Нужна более зрелая игра. А мы потеряли внимание и были наказаны за это. Но «Сочи» создал только два момента, в первом тайме моментов у соперника вообще не было.
– «Спартак» проиграл на старте сезона три матча из шести. Не было ли у вас мыслей об отставке или вы верите в команду?
– Я борец по натуре и просто так не сдамся. Я верю в свое дело. Такие моменты бывают не только в футболе, но и в жизни. Сейчас непростой момент. Не то, что мы хотели в начале чемпионата. Но я не повернусь спиной к этой ситуации, буду стараться все делать для «Спартака» и верю в то, что я делаю.
– Сейчас перерыв на матчи сборной. Есть возможность перевести дух, но при этом у «Спартака» много игроков уедут в сборные. Как вы будете действовать в этой ситуации?
– В этой паузе мы будем работать с теми, кто остался. Их не так уж и мало. У нас будут Соболев, Понсе, Мозес. В обороне также есть игроки, кто не уедет. Айртон, Жиго, Кутепов, Рассказов. Девять игроков не будет.
– Бросилось в глаза, что когда молодые игроки выходили на замену, вы пытались рассказать защитникам, как нужно перестроиться, но они вас не понимали. Вам не кажется, что они потеряли контакт с вами? И неужели Крал настолько слаб, что выходит Хендрикс?
– Поскольку Жиго не смог продолжить игру, Джикия должен был играть в центре обороны, а Айртон и Мозес на флангах. Ребята этого не поняли, был шум, но они быстро перестроилась. Что касается Крала и Хендрикса, Хендрикс разминался в этот момент и мы посчитали, что это будет лучшим выбором, потому что он может разворачивать игру за счет передач, а не бега. В этом Йоррит получше и может решить. Но когда проигрываешь, возникает много вопросов.
– Ходят разговоры, что у вас конфликт с некоторыми игроками из-за ваших методик в тренировках. Это правда?
– Можете спросить у любого игрока, это неправда и точка. Никакого конфликта нет.
– «Спартак» не забил в официальных матчах больше одного мяча. Почему после Кубка Париматч такая низкая реализация моментов?
– Такова реальность. Помните, как в последнюю неделю предсезонки мы забивали много мячей? Потом что-то сломало ситуацию, может духа не хватает. Мы постоянно работаем над завершением атак. Ребята много бьют по воротам и я думаю, это стечение обстоятельств.
– Вы говорили, что публично не обсуждаете трансферы, но можете сказать, есть ли договоренность о том, что кто-то пополнит «Спартак» до конца трансферного окна?
– Когда я пришел, мы предоставили в клуб список позиций, которые необходимо усилить. Понимали, что эти вопросы не решаются за два дня. Но я ничего не обсуждал и не буду публично это делать. Это внутренние вопросы. Несмотря на ситуацию, я не буду разглашать информацию.