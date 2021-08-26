Руй Витория: У меня нет конфликта с игроками «Спартака», каждый из них может подтвердить это

– Мы сегодня проиграли, но самое сложное сделали в ходе игры – забили. Потом потеряли внимание и позволили сопернику создать два момента. Они забили второй мяч, поскольку Жиго не успел вернуться в оборону. Игра непростая и поражение незаслуженное, потому что контролировали матч, а «Сочи» создал всего два момента.

– Владимир Федотов сказал, что «Сочи» воспользовался свободными зонами. Почему при равном счете свободных зон не было? Может, надо было попытаться удержать счет, а не бежать вперед и создавать свободные зоны?

– В моменте с первым голом мы начали хорошую атаку, грамотно расставились, была фланговая подача, но игрок не подошел на вторую линию атаки, чтобы играть в мяч. Защитники его выбили, он попал на ногу игроку «Сочи» и была разыграна контратака. Про второй гол я уже говорил. Жиго не успел вернуться и соперник этим воспользоваться. В этом есть и заслуга соперника, и нехватка нашего внимания. Нельзя после того, как мы забили, позволять сопернику изменять ход игры за семь минут. Нужна более зрелая игра. А мы потеряли внимание и были наказаны за это. Но «Сочи» создал только два момента, в первом тайме моментов у соперника вообще не было.

– «Спартак» проиграл на старте сезона три матча из шести. Не было ли у вас мыслей об отставке или вы верите в команду?

– Я борец по натуре и просто так не сдамся. Я верю в свое дело. Такие моменты бывают не только в футболе, но и в жизни. Сейчас непростой момент. Не то, что мы хотели в начале чемпионата. Но я не повернусь спиной к этой ситуации, буду стараться все делать для «Спартака» и верю в то, что я делаю.