С такой игрой зацепить бы очки у «Мальме». Азмун принес «Зениту» трудовую победу над ЦСКА

Алексей Березуцкий подстроился под сильного соперника, выставив троих центральных защитников. С этой целью ему пришлось вернуть в строй Виктора Васина, а Иван Обляков и Марио Фернандес взяли на себя роли латералей. А рядом с Максимом Мухиным в центре поля вышел Алан Дзагоев, впервые вышедший в старте в прошлом туре против «Ахмата» (2:0), тогда как сдавший в новом сезоне Никола Влашич остался на скамейке запасных.

С этим лигочемпионским настроением питерцы и вышли на матч с ЦСКА. Тем более, что соперник – вполне себе приличный спарринг-партнер в контексте будущих еврокубковых баталий. Готовясь к ним, Сергей Семак использовал в основе всю легионерскую квоту, так что Артем Дзюба вновь остался в запасе, а в центр нападения вышел только Сердар Азмун, которому с флангов помогали Малком (справа) и Клаудиньо (слева).

За полтора часа до стартового свистка футболисты «Зенита» в раздевалке прямо на стадионе, где и пройдет финал Лиги чемпионов, следили за жеребьевкой группового турнира и в прямом эфире узнали, что им в соперники достались действующий победитель турнира «Челси», а также «Ювентус» и «Мальме».

Сине-бело-голубые начали встречу с лигочемпионскими амбициями и сразу задавили соперника, а первый момент создали уже на четвертой минуте, когда Ярослав Ракицкий в своем неподражаемом стиле со своей половины поля идеально забросил мяч на ход Малкому. Бразилец красиво пробил с лета, но главный долгожитель армейцев Игорь Акинфеев сумел перевести мяч на угловой.

По стартовому натиску казалось, что долго гола ждать не придется, однако довольно быстро напор хозяев сошел на нет. Чуть ли не вся острота исходила от Малкома, но партнеры задействовали его редко. И сам бразилец не открывался за спину Облякову, предпочитая находить мяч между линиями, а обыграться ему было не с кем. В результате до штрафной гостей мяч доставлялся не столь часто и совсем не остро.

Армейцы несколько отдышались, осмотрелись и стали сами терроризировать Михаила Кержакова. Главной фигурой в атаке красно-синих был Антон Заболотный. Сначала он, зацепившись на мяч в чужой штрафной, откатил его Дзагоеву (тот внешней стороной стопы пробил в штангу), а затем сам головой замыкал подачу слева и тоже попал в каркас. Два эти эпизода подтвердили правоту Валерия Карпина – Заболотный справедливо вызван в сборную, поскольку находится в отличной форме, а Кержаков (оба раза глазами провожал мяч) имеет как минимум не менее сильных конкурентов на своей позиции.

Перемену в игре лучше всего продемонстрирует следующая статистика – к 11-й минуте хозяева вели в счете по ударам 5-0, а к перерыву было уже 5-6. То есть после куражного старта атакующая игра у «Зенита» пропала. С такой игрой питерцам зацепить бы очки у «Мальме», а не мечтать о борьбе с «Челси» и «Ювентусом».

ГДЕ БЫЛ БЫ СЕМАК, ЕСЛИ Б НЕ АЗМУН?

В раздевалки тренеры уходили с чувством досады. Семак был разочарован слабой игрой, а Березуцкий – нереализованными моментами. В перерыве оба они сделали по замене. У хозяев Вячеслава Караваева сменил Дмитрий Чистяков, и зенитовцы перешли на игру в три центральных защитника. А у гостей активного, но неэффективного Федора Чалова (что и неудивительно, если учесть, что он опять играет не в центре нападения) заменил Влашич.

Хозяева как будто бы вернули себе контроль над игрой, но выражался он во владении, а не усилении игры в атаке. До Азмуна мяч не доходил, Малком не брал игру на себя, а Клаудиньо был заперт на фланге и ничего интересного придумать не смог. В середине тайма Семак заменил его на Дзюбу, оставив левый фланг на откуп Дугласу Сантосу. Там же в полуфланге регулярно открывался и Артем.

Даже в центре поля гости смотрелись не хуже, за что вину должен взять в том числе инертный Далер Кузяев. Все шло к нулевой ничьей – первой в нынешнем сезоне РПЛ, – но чемпиона выручил высокий класс Азмуна. Он и создал оба момента «Зенита» во втором тайме. Сначала красиво пробил в прыжке после подачи углового (Акинфеев спас), а затем просочился прямо по центру миму Яку Бийола и Васина и ударом от дальней штанги забил единственный мяч. Формально ассистировал ему Дзюба, и это результативное действие стало для него первым в РПЛ.

Так «Зенит» провел очередной слабый матч, но все-таки прервал серию из двух матчей без побед и как минимум до пятницы вернул себе первую строчку. Но за выступление в Лиге чемпионов очень боязно.

РПЛ. 6-й тур

«Зенит» - ЦСКА – 1:0 (0:0)

Гол: Азмун, 82.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев (Сутормин, 80), Малком (Ерохин, 80), Клаудиньо (Дзюба, 64), Вендел (Кравцов, 90+1), Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Васин, Бийол, Обляков, Мухин (Зайнутдинов, 86), Дзагоев (Ахметов, 59), Чалов (Влашич, 46), Эджуке (Гайч, 86), Заболотный (Яковлев, 76).

Предупреждения: Дзагоев, 23. Мухин, 49.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).