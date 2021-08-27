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Чемпионы Европы Инсинье и Иммобиле едут в Москву. Соперники «Спартака» и «Локомотива» по Лиге Европы
27 августа 14:58
автор: Артем Зибрак
автор фото: Italy24news.com

Чемпионы Европы Инсинье и Иммобиле едут в Москву. Соперники «Спартака» и «Локомотива» по Лиге Европы

Обоим московским клубам знатно не повезло с жеребьевкой группового этапа Лиги Европы.

СОПЕРНИКИ «СПАРТАКА»

«Наполи» (Италия)

Трансферная стоимость состава: 497 млн евро

Главный тренер: Лучано Спаллетти

Самые дорогие футболисты: Петр Зелиньски, Виктор Осимхен (по 50 млн)

Нынешнему «Спартаку» не до еврокубковых баталий. Такими темпами из РПЛ бы не вылететь – до зоны переходных матчей всего два очка. А тут еще грозные неаполитанцы во главе с экс-тренером «Зенита» Лучано Спаллетти. Итальянский специалист провел против красно-белых 10 матчей и в половине одержал победу (плюс две ничьи и три поражения).

В прошлом сезоне команду тренировал Дженнаро Гаттузо и едва не вывел ее в Лигу чемпионов, но драматично уступил конкурентам в самой концовке. Одним из лидеров неаполитанцев является воспитанник и капитан Лоренцо Инсинье, которого летом очень хотел «Зенит». В Петербурге ему побывать, видимо, не придется, а вот в Москву чемпион Европы заедет.

У красно-белых есть памятная встреча с «Наполи» еще с союзных времен. Тогда в составе итальянского клуба блистал великий Диего Марадона, но его команде это не помогло – после двух нулевых ничьих москвичи оказались лучше в серии пенальти и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Впрочем, это дела давно минувших дней.

«Лестер» (Англия)

Трансферная стоимость состава: 557 млн

Главный тренер: Брендан Роджерс

Самый дорогой футболист: Уилфред Ндиди (60 млн)

Одна из самых колоритных и тренерских команд Англии также совсем чуть-чуть не дотянулась до Лиги чемпионов, в самой концовке уступив «Челси» и «Ливерпулю». У «лис» очень обученная и тактически грамотная команда с группой ярких исполнителей во главе с Каспером Шмейхелем и Джейми Варди, заставшими еще чемпионский сезон.

«Лестер» отличается великолепной игрой в обороне, ставшей еще прочнее после перехода датчанина Янника Вестергора. Наряду с «Наполи» будет явным фаворитом группы.

«Легия» (Польша)

Трансферная стоимость состава: 25 млн

Главный тренер: Чеслав Михневич

Самый дорогой футболист: Лукиньяс (3,5 млн)

Один из лидеров чемпионата Польши, бывший клуб Станислава Черчесова и чуть ли не единственная надежда «Спартака» зацепиться за очки. Чемпион Польши также оказался неудачником в Лиге чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде загребскому «Динамо» (0:1, 1:1), а в групповой этап Лиги Европы благодаря победе над крепкой пражской «Славией» (2:1, 2:2) уже в отборе второго по значимости турнира.

Красно-белые дважды встречались с «Легией» в еврокубках – в первый раз в памятном сезоне-1995/96, когда на групповом этапе Лиги чемпионов набрали максимальные 18 очков (поляки тогда вышли со второго места), а затем в раунде плей-офф Лиги Европы сезона-2011/12, и вот это был форменный позор. Сыграв вничью в гостях 2:2, дома москвичи к 27-й минуте вели со счетом 2:0, но не смогли удержать даже ничью, пропустив победный мяч на 90-й минуте. Любопытно, что забивали команде Валерия Карпина Михал Кухарчик (потом играл в «Урале»), Мацей Рыбус (впоследствии выступал за «Локомотив») и Януш Гол (вскоре – «Амкар»).

Российским болельщикам хорошо знаком 33-летний капитан «Легии» Артур Енджейчик, в 2013-2015 годах выступавший за «Краснодар».

СОПЕРНИКИ «ЛОКОМОТИВА»

«Лацио» (Италия)

Трансферная стоимость состава: 327 млн

Главный тренер: Маурицио Сарри

Самый дорогой футболист: Сергей Милинкович-Савич (70 млн)

Железнодорожникам даже сложнее, поскольку в их группе вообще нет слабых команд. А если и есть, то она из России. Уж извините. «Лацио» в новом сезоне будет одной из самых непредсказуемых команд серии A, ведь после Симоне Индзаги ее возглавил не менее креативный Маурицио Сарри, сделавший в свое время из «Наполи» реального претендента на чемпионство.

Для классического саррибола у наставника есть главная фигура – прекрасный завершитель атак в лице чемпиона Европы Чиро Иммобиле.

Болельщики постарше помнят, как железнодорожники бились с римлянами в полуфинале Кубка Кубков в конце 90-х и очень обидно уступили из-за отмененного теперь правила выездного гола – 1:1 и 0:0.

«Марсель» (Франция)

Трансферная стоимость состава: 253 млн

Главный тренер: Хорхе Сампаоли

Самый дорогой футболист: Бубакар Камара (37 млн)

Одна из самых одиозных, любимых болельщиками и вместе с тем скандальных команд Франции, которая, как и «Спартак», переживает очень тяжелое похмелье после чемпионских подвигов 90-х. В позапрошлом сезоне «Олимпик» под руководством Андре Виллаш-Боаша пробился в Лигу чемпионов, но проиграл там пять матчей из шести, а в январе 2020-го серия неудач команды спровоцировала нападение фанатов на базу. Вы наверняка помните те видео, похожие на записи из зоны боевых действий.

Вообще с болельщиками у команды дела складываются так себе, причем не только со своими. В нынешнем уже сезоне аж в двух гостевых матчах провансальцев фанаты соперника атаковали футболистов (в играх с «Ниццей» и «Монпелье»), а в Ницце так и вовсе вывалили на поле и вступили в драку с игроками. Уверен, в Москве их ждет куда более спокойный прием.

«Галатасарай» (Турция)

Трансферная стоимость состава: 101 млн

Главный тренер: Фатих Терим

Самый дорогой футболист: Маркан (12 млн)

Стамбульский гранд в представлениях также не нуждается, а «Локомотив» встречался с ним в еврокубках дважды – в 2002 году на групповом этапе ЛЧ команды обменялись гостевыми победами, а осенью 2018-го – домашними. В том числе и после той игры в Москве «Аталанта» стала присматриваться к Алексею Миранчуку.

Тренирует стамбульцев прославленный местный специалист Фатих Терим (8-кратный чемпион Турции), а самым дорогостоящим футболистом является бразильский защитник Маркан, отметившийся в нынешнем сезоне удалением за драку с собственным партнером. После наложения длительной дисквалификации стали активно писать о том, что он может перейти в «Спартак» (указывались даже сумма трансфера 8,5 млн и длительность контракта – 4 года), но на данный момент официального подтверждения этой информации не последовало. Тем не менее, до Москвы он доберется в любом случае.

источник: «Советский спорт»
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