«Динамо» зажигает, Смолов забивает. Ничья в московском дерби с «Локомотивом» (видео)

СТАБИЛЬНОСТЬ ШВАРЦА, ПОИСК НИКОЛИЧА

В пятницу «Локомотив» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы («Лацио», «Марсель» и «Галатасарай»), а через несколько часов вышел на дерби с «Динамо» доказывать себе и болельщикам, что не все так безнадежно, как кажется на первый взгляд.

Бело-голубые в нынешнем сезоне насколько хороши, что по итогам пяти туров лидировали в турнирной таблице. Собственно, им победа была необходима, чтобы сохранить первую строчку после побед «Зенита» и «Сочи» над другими столичными клубами – ЦСКА и «Спартаком», соответственно. Сандро Шварц окончательно определился с основным составом и по сравнению с предыдущей игрой не сделал ни одного изменения. К сожалению для еще недавно вызывавшегося в сборную Романа Евгеньева и к радости новичка Дениса Макарова.

Марко Николич тоже не склонен к резким переменам, тем не менее он чаще прибегает к ротации. По сравнению с матчем против «Краснодара» на скамейку присели Станислав Магкеев и Виталий Лисакович (он и правда совсем не впечатлил), а Антон Миранчук не попал даже в заявку. Вернулись в основу Пабло (центр обороны) и Дмитрий Живоглядов, чье появление и вызвало череду перестановок – Дмитрий Рыбчинский ушел на левый фланг полузащиты, а Франсуа Камано вернулся в линию нападения.

СМОЛОВ ПРОДАЛ ДУШУ ДЬЯВОЛУ?

Динамовская стабильность в составе приятно отражается на поле стабильностью в игре – легкой, зрелищной, скоростной, атакующей. Подопечные Шварца сразу так взвинтили темп, что у железнодорожников закружилась голова. Этот вихрь вылился в логичный голевой момент Даниила Фомина, которому ассистировал Константин Тюкавин, но удар с линии штрафной у полузащитника не получился, а вскоре более опытные железнодорожники подстроились под соперника и сократили количество опасных атак на свои ворота.

«Локо» на время отодвинул игру от своих ворот и в середине тайма открыл счет. Остается только гадать, кому Федор Смолов продал душу, чтобы так бесподобно раскладывать мячи по углам, поскольку он опять поразил ворота в ситуации, когда гола не просматривалось. Получив мяч у лицевой линии, через стеночку с Рыбчинским добрался почти до линии штрафной, простым движением развернул оппонента и в окружении троих защитников пробил сквозь частокол ног точнехонько в дальний нижний угол. Присутствовавший на игре Валерий Карпин может быть доволен.

Смолов похозяйничал в штрафной и выбрал идеальный момент для удара – вынимай ⚽ pic.twitter.com/HLQwdPZpue — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021

Динамовцы нынче не из тех, кто может бросить играть. Они с новыми силами лихо бросились в атаку, и вновь оборона «Локо» оказалась на грани. Будь игроки хозяев поточнее в завершении, Гилерме пришлось бы куда труднее. Выручать партнеров ему пришлось дважды – когда Макаров, раскачав оппонента, пробил в противоход в ближний угол, и после выстрела Себастьяна Шиманьски из-за пределов штрафной. Однако выстрел у поляка получился таким удачным, что даже среагировать вратарь не сумел и с укором посмотрел на опорников Дмитрия Баринова и Даниила Куликова, нараспашку раскрывших калитку в свою зону.

Шиманьски остался один перед штрафной и увидел свободный угол. Гилерме, извини 🤷‍♂️ pic.twitter.com/CTNlw4BkyG — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021

В целом впечатления от первого тайма остались очень приятные. Две тренерские команды продемонстрировали высокие скорости, яркие эмоции и желание побеждать. И если железнодорожники редко угрожали воротам Антона Шунина (сумасшедший момент имел Дмитрий Рыбчинский, чей удар из пустых ворот отбил Иван Ордец), то бело-голубые за тайм нанесли аж 15 (!) ударов. Правда, многие из них – с дальней дистанции. Отсюда всего два попадания в створ.

УВЕРЕННОСТЬ И НЕВЕЗЕНИЕ

Потрясает фантастическая уверенность динамовцев в своих силах. Никола Моро в центре поля перебрасывает мяч себе за спину, оставляя не у дел Куликова, Фомин и Шиманьски раздают проникающие передачи, а Макаров и Арсен Захарян в каждом эпизоде пытаются обострять дриблингом или собственными ударами. Они настолько часто берут игру на себя, что бьют в разы чаще даже нападающего Константина Тюкавина, которому достается только добивание. Показательно, что на исходе часа игры у Захаряна было 7 (!) ударов, у Макарова – 4, а у Тюкавина только 1. Зато этот удар он наносил с линии вратарской после сейва Гилерме.

У Николича тоже очень тактически обученная команда, но на сей раз контратаки совсем не проходили. Причиной тому очень слабый матч двух главных двигателей мяча вперед на скорости Рифата Жемалетдинова и Франсуа Камано. Первого бело-голубые выключили из игры, а второй просто в нее не попал. Среди всех партнеров они реже всех получали мяч, поэтому лямку приходилось тащить Смолову, опускавшемуся к центру поля.

Гвинеец поразил аж… шестью передачами (при точности 55%) за 90 минут, но Николич почему-то до последнего продолжал держать его на поле, а первой заменой на 73-й минуте оказалась вынужденная – Дмитрий Живоглядов получил повреждение, и за «Локомотив» дебютировал новичок Алексис Бека-Бека. К усилению игры серб приступил за считанные минуты до свистка. Совсем не похож на себя и Дмитрий Баринов, не доигравший из-за удаления пару минут до конца матча.

Хозяева были значительно ближе к победе. Так, минут за 15 до конца Ордец, замыкая скидку Фабиана Вальбуэна, с пары метров в падении попал в штангу. Но на сей раз не повезло – многочисленные моменты так и не привели ко второму голу, и динамовцам пришлось довольствоваться ничьей и вторым местом в таблице. «Зенит» возвращает себе лидерство, но если бело-голубые продолжат в том же духе, смогут навязать чемпиону серьезную борьбу.

РПЛ

6-й тур

«Динамо» - «Локомотив» - 1:1 (1:1)

Голы: Смолов, 23 – 0:1. Шиманьски, 41 – 1:1.

«Динамо»: Шунин, Варела, Вальбуэна, Ордец, Лаксальт, Фомин, Моро, Макаров (Нжи, 88), Шиманьски (Скопинцев, 75), Захарян, Тюкавин (Грулев, 81).

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов (Бека-Бека, 73), Едвай, Пабло, Рыбус, Жемалетдинов (Ненахов, 87), Баринов, Куликов (Лисакович, 87), Рыбчинский, Камано, Смолов (Бабкин, 90+6).

Предупреждения: Рыбус, 29. Жемалетдинов, 33. Шиманьски, 46. Баринов, 64.

Удаление: Баринов, 90+4 (2 жк).

Судья: Левников (Санкт-Петербург).