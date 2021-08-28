Зачем искать новых Колотовых, когда можно накупить иностранцев? В «Рубине» уже 11 мигрантов

При чем здесь Тирасполь? Так именно там базируется главная сенсация отбора Лиги чемпионов-2021! Местный «Шериф» последовательно грохнул сербскую «Црвену звезду» и хорватское «Динамо». Так 175-я страна в рейтинге ФИФА впервые получила представительство в групповом этапе ЛЧ. При этом в основе команды нет ни одного чистокровного молдаванина! Круто? Еще как! Мечта любого эффективного менеджера. Учись, Россия!

И она учится. Мгновенно! Не беда, что вскоре преемник Карпина будет комплектовать сборную из генералов подворотен и песчаных карьеров. Зато мы с помощью импортного вторсырья порвем всех в лоскуты в еврокубках! И даже когда-нибудь выйдем из группы Лиги чемпионов! Хотя бы в Лигу Европы.

Сегодня в 16:00 по казанскому времени официальный сайт «Рубина» осчастливил всех своих многочисленных поклонников:

- «Рубин» подписал контракт на пять лет с 23-летним датским полузащитником Андерсом Дрейером. Новичок будет выступать за нашу команду под номером 11. Дрейер родился 2 мая 1998 года в г. Брамминг (Дания). Основная позиция – правый полузащитник. Выступал за «Эсбьерг» (Дания), «Брайтон» (Англия), «Сент-Миррен» (Шотландия), «Херенвен» (Нидерланды), «Мидтьюлланн» (Дания). В составе клуба «Мидтьюлланн» чемпион Дании (2019/20) и участник Лиги чемпионов. Выступал за юношеские и молодежную сборные Дании.

Добавим от себя в портфолио скандинава. Дрейер на молодежном чемпионате Европы-2021 забил гол в матче группового этапа со сборной России (3:0). В нынешнем сезоне в активе Дрейера девять матчей, три гола и пять результативных передач.