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Зачем искать новых Колотовых, когда можно накупить иностранцев? В «Рубине» уже 11 мигрантов
28 августа 20:16
автор: Виталий Славин
автор фото: ФК "Рубин"

Зачем искать новых Колотовых, когда можно накупить иностранцев? В «Рубине» уже 11 мигрантов

Шизофрения в российском футболе продолжает настойчиво пробивать дно. Молдавский «Шериф», тебе крышка! В казанском «Рубине» уже 11 легионеров при вроде как еще действующем в РПЛ лимите в 8 иноземцев в заявке.

При чем здесь Тирасполь? Так именно там базируется главная сенсация отбора Лиги чемпионов-2021! Местный «Шериф» последовательно грохнул сербскую «Црвену звезду» и хорватское «Динамо». Так 175-я страна в рейтинге ФИФА впервые получила представительство в групповом этапе ЛЧ. При этом в основе команды нет ни одного чистокровного молдаванина! Круто? Еще как! Мечта любого эффективного менеджера. Учись, Россия!

И она учится. Мгновенно! Не беда, что вскоре преемник Карпина будет комплектовать сборную из генералов подворотен и песчаных карьеров. Зато мы с помощью импортного вторсырья порвем всех в лоскуты в еврокубках! И даже когда-нибудь выйдем из группы Лиги чемпионов! Хотя бы в Лигу Европы.

Сегодня в 16:00 по казанскому времени официальный сайт «Рубина» осчастливил всех своих многочисленных поклонников:

- «Рубин» подписал контракт на пять лет с 23-летним датским полузащитником Андерсом Дрейером. Новичок будет выступать за нашу команду под номером 11. Дрейер родился 2 мая 1998 года в г. Брамминг (Дания). Основная позиция – правый полузащитник. Выступал за «Эсбьерг» (Дания), «Брайтон» (Англия), «Сент-Миррен» (Шотландия), «Херенвен» (Нидерланды), «Мидтьюлланн» (Дания). В составе клуба «Мидтьюлланн» чемпион Дании (2019/20) и участник Лиги чемпионов. Выступал за юношеские и молодежную сборные Дании.

Добавим от себя в портфолио скандинава. Дрейер на молодежном чемпионате Европы-2021 забил гол в матче группового этапа со сборной России (3:0). В нынешнем сезоне в активе Дрейера девять матчей, три гола и пять результативных передач.

Самое распрекрасное в этой новости - с каким вурдалакским сладострастием ее отработали к клубном твиттере. Подпись «Наш обновленный плейлист» сопроводили отрывком из хита 30-летней давности забубенного дуэта Слейнгард – Дот с доставшей всю планету кричалкой – No Limit! В смысле – мы делаем, что хотим, и гордимся этим.

Тем самым пресс-служба «Рубина» открыто постебалась над РФС и РПЛ с ее нынешней квотой в 8 легионеров, куда, кстати, не входят армяне, белорусы, казахстанцы, киргизы. Ведь Дрейер стал одиннадцатым легионером в ростере татарстанцев.

Лично мне от всего этого и вправду беспредельного ногомячного бреда давно не смешно и не грустно. Знаете, почему российский футбол – дырявое отстойное днище, а наш хоккей – почти Пик Коммунизма? Потому что предел мечтаний мазохистов мяча любым способом вытолкать воспитанников отечественной школы из дома в самую захолостную заграницу. Зато их коллег-шайбийстов вся Россия пытается удержать на родине любой ценой – законами на уровне Госдумы, миллиардами рублей, увещеваниями и слезными просьбами. Только, мальчишки, не уезжайте в Мекку хоккея – в НХЛ.

Вот и вся разница! И пресс-служба «Рубина» с песнями и плясками на костях местных выпускников ДЮСШ только что это прекрасно подтвердила. В то время как соседи из «Ак Барса» сделали все, чтобы оставить у себя до 2023 года надежду «барсов» и сборной России 20-летнего Дмитрия Воронкова, а выдающемуся татарину Данису Зарипову запретили покидать команду, пока не разменяет пятый десяток лет.

Ну а теперь самое лакомое. Перечислим поименно всех этих 11 иноагентов, которые поведут команду, подарившую СССР и Европе великого технаря и работягу Виктора Колотова, в светлое будущее развитого капитализма (данные взяты с сайта «Рубина»):

- Филип Уремович (Хорватия) – 20 игр, 0 голов;

- Сильвие Бегич (Босния и Герцеговина) – 0, 0;

- Монтассар Тальби (Франция) – 0,0;

- Дарко Йевтич (Швейцария) – 10, 0;

- Хвича Кварацхелия (Грузия) – 23, 2;

- Оливер Абильдгор (Дания) – 11, 0;

- Ин Бом Хван (Южная Корея) – 0, 0;

- Сеад Хакшабанович (Швеция) – 0,0;

- Мицуки Сайто (Япония) – 0, 0

- Джордже Деспотович (Сербия) – 18, 7;

- Андерс Дрейер (Дания) – 0, 0.

Ляпота! Если исключить Деспотовича, два забитых мяча на всю легионерскую рать?! Повторяю: данные с официального сайта клуба. Зато все Восточное полушарие Земли можно славно изучить.

Мне совершенно по барабану, как боссы волжан умудряются обходить регламент РПЛ, отзаявляя - из-за травм? - и дозаявляя свою великолепную десятку гастарбайтеров, которая сегодня получила новое пополнение. Однако факт налицо. Лимит еще не отменили, а в «Рубине» уже полная команда иностранцев, если кото-то из них в рамку определить.

Но рассудит нас не табло. Нет! А трибуны казанского стадиона. Когда споют «No Limit». Либо забьют на футбол. Который к России не будет иметь никакого отношения. Мы же в конце концов – не Молдавия!

источник: «Советский спорт»
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