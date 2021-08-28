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Рифат Жемалетдинов: При Карпине мы более раскрепощено чувствуем себя в сборной
28 августа 21:47
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Рифат Жемалетдинов: При Карпине мы более раскрепощено чувствуем себя в сборной

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал о том, что поспособствовало его прогрессу в этом сезоне.

- Далер Кузяев сказал, что с приходом Валерия Карпина в сборной России поменялся быт. В чем это проявляется?
- Мне кажется, что стало веселее. Мы чувствуем себя в команде более раскрепощено. Но прошел только один день, и пока не понятно, как будет дальше.

- До этого было не так весело?
- Было тяжелее.

- Вы пропускаете матч с хорватами. Помните об этом, ведь прошло уже много времени?
- Мне сразу об этом сказали. Да я и сам все время держал это в голове. Конечно, обидно.

- Что поменялось с игровой точки зрения в упражнениях на тренировках с приходом Карпина?
- Сегодня был только первый день занятий. Вчера некоторые ребята еще проводили матчи чемпионата, поэтому сегодня была восстановительная тренировка.

- Карпин всегда пристально следит за весом футболистов. Следит ли он за этим в сборной?
- Да, и поэтому некоторые продукты убраны из рациона. Например, сахар. Нам уже объяснили, что можно есть, а что нельзя.

- То есть ранее в меню у футболистов была возможности включить тортики, а сейчас нет?
- С этим стало тяжелее.

- Это рекомендации только на время сборов или в принципе?
- Это рекомендации кандидатам в сборную России, да и вообще футболистам в целом.

- Какое впечатление от знакомства с Луисом Мартинисем?
- Положительное. Отмечу весь тренерский штаб.

- У вас получается очень крутой год. Понимаете, за счет чего прибавили в игре?
- Я стал больше работать.

- Некоторые считают, что вы прибавили из-за того, что вам надо было переподписывать контракт, поэтому надо было играть лучше.
- Стал больше работать и стал лучше играть.

- Что вы изменили в отношении к себе?
- Много аспектов. Начал больше внимания уделять работе в зале, стал меньше употреблять плохой пищи. Стараюсь есть только здоровую.

- Вы с кем-то говорили об этом? Может, с Алексеем Миранчуком?
- Нет, я ни с кем об этом не говорил. Просто сделал такой шаг для себя.

- На тренировке Виктор Онопко много бил по воротам голкиперам. Он до сих пор в порядке?
- Я не видел, как бил Онопко, но видел пару ударов Карпина.

- На своей презентации Карпин сказал, что сборная станет дерзкой и наглой. И у него есть слоган – «погнали». Как вы его трактуете?
- Наверное, мы будем прессинговать, играть вперед, не будем играть от обороны, а станем действовать больше первым номером.

- Даже с Хорватией?
- С Хорватией вторым.

- В три центральных защитника?
- Это не значит, что именно в три центральных защитника. Будем встречать соперника в центре. Это называется играть вторым номером. А третьим номером – это когда садишься в защиту и играешь автобусом.

- То есть при Черчесове играли третьим номером?
- Смотря с кем. Игры были разные.

источник: «Советский спорт»
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