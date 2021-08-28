Валерий Карпин: Игрокам в сборной не хватает шуток Дзюбы? Теперь я буду клоуном

- Кто изгнал Юрия Жиркова из расположения сборной? - Никто не изгонял. Это не расположение сборной, а Новогорск. Я узнал об этой ситуации из интернета. Переговорил с Куличенко. Он подошел к Жиркову и тренеру по физподготовке. Они спросили: мы будем мешать, не будем? Он сказал: наверное, не лучший вариант, если вы здесь будете. На этом разговор закончился.

- До матча с хорватами три дня, удастся за такой срок что-то изменить? - Времени мало. Удастся что-то или нет, посмотрим после игры.

- А с основным голкипером определились? - К Кафанову вопрос, узнайте у него. Я узнаю, кто будет стоять на воротах накануне матча, 31 августа часов в одиннадцать вечера.

- Уже определились с капитаном сборной? - Нет. Может, завтра решим, или послезавтра.

- К сборной сейчас приковано большое внимание общественности, чувствуете давление? - Нет. Давления не ощущаю, есть интерес.

- Вы могли бы объяснить по поводу изменений в штабе сборной? Поменялись врачи, другой персонал.

- Поменялись врачи потому, что они ушли в свои клубы.

- Это правда, что вы запросили у них определенные данные, они не смогли их предоставить и поэтому решили, что работать не будут?

- По какой причине они ушли – вопрос не ко мне. Спросите у них. Это их решение. То, что мы запросили у них данные – правда. У любого доктора должна быть история болезни пациента, то есть кандидата в сборную. Мне нужна такая информация. Тут нет ничего сверхъестественного. Они не предоставили данные и ушли.

- А Евгений Савин почему ушел?

- Потому что решили поменять начальника команды. Но это не мое решение, а федерации.

- Матч с хорватами пройдет в Лужниках, и будет всего три тысячи зрителей, как вы воспринимаете эту ситуацию?

- С большим сожалением. Конечно, нам нужна поддержка. Для меня непонятная ситуация, но мы живем в таких реалиях.

- Правда ли, что была попытка перенести игру с хорватами на «Динамо»?

- Да, попытка была, но хорваты отказались. Я понимаю почему. Три тысячи болельщиков на «Динамо» звучат по-другому, чем в Лужниках.

- Вы пытались пообщаться с Роспотребнадзором, который на некоторые мероприятия разрешает собирать чуть ли не по пятьдесят тысяч человек?

- Общался не я, а федерация.

- Правда ли, что в сборной порядки теперь стали строже, например, массаж и другие процедуры стали обязательными, плюс убрали сахар из рациона?

- Это правда, как и в любой профессиональной команде.

- Вы определились со схемой на игру с хорватами?

- Вы все увидите.

- Для вашего дебютного матча начинать с главным соперником по группе – это плюс?

- Учитывая, что мало времени на подготовку и знакомство, понятно, что лучше было бы начать с Мальты. До сборов я общался со многими ребятами, чтобы хоть как-то познакомиться.

- Вы говорили, что сборной не хватает смелости и дерзости. Что имели в виду?

- Уважать любого соперника надо, а бояться нет. Не должно быть дрожащих коленок.

- За считанные дни до матча успеете отработать две-три схемы, или у вас в голове есть одна генеральная линия?

- Одну бы отработать, какие две-три? Другие схемы легче к восприятию – осторожно играть в атаке и стоять сзади. Многие наши футболисты это умеют.

- Гилерме сегодня не тренировался с вратарями. С чем это связано?

- У него немного воспалился ахил, но это у него происходит практически после каждой игры. Поэтому решили дать ему паузу. Завтра он будет готов.

- Каково функциональное состояние футболистов, которые приехали в сборную?

- Усталость есть, особенно у тех, кто играл вчера. Это нормально. А о накопившейся усталости говорить смешно, даже если кто-то участвует в еврокубках. Прошло всего семь-восемь матчей.

- У хорватов не будет играть Модрич. Это облегчит задачу?

- Хорватия – это не только Модрич. Да, им будет его не хватать, но это их проблемы.

- Почему в сборной сейчас много совместителей: врачи, пресс-атташе. С чем это связано?

- С тем, что эту работу можно совмещать, а работу главного тренера нельзя. Если бы я понял, что могу совмещать без потери качества, то работал бы и там, и там. Но я понял, что не смогу. Я до сборов проделал большой объем работы. Если бы был еще «Ростов», я бы сошел с ума.

- Почему в сборной запретили сахар?

- Потому что они – профессиональные футболисты.

- Но до этого они ели сахар.

- До этого, может, они и водку пили. Сахар ничего хорошего не дает профессиональному футболисту.

- Сами не едите сахар?

- Ем. Я же не футболист.

- Какие продукты еще в сборной под запретом?

- Много чего. Все жирное.

- В команде появилось много новых лиц. Может, еще будете игроков ФНЛ брать в сборную?

- Если будут соответствовать уровню, почему нет?

- РФС презентует лозунг сборной: «Погнали». Что это означает для вас?

- Каждый может интерпретировать это по-своему. Например, погнали соперника. Или погнали наши городских.

- Что вы думаете по поводу реформы, которую предложили голландцы: деление чемпионата на четыре группы?

- Для нашей страны это не подходит. Гладкий чемпионат нам более чем удобен. Надо менять другие вещи. Например, воспитывать детских тренеров. Все беды идут оттуда. Если не будет хороших учителей, то и учеников тоже, а значит и конкуренции.

- Кто фаворит в предстоящем матче?

- Хорваты.

- За пару недель мы рухнули в рейтинге УЕФА на десятое место. Как прекратить падение?

- Что бы мы ни делали, это нельзя выправить за день или два, на это уйдет, минимум, лет пять.

- От кого из футболистов вы ждете проявления лидерских качеств? Может, от Джикии, Головина?

- Да, от них жду. Однако, можно не быть лидером, но тащить команду. Месси – лидер?

- Да.

- С чего вы взяли? Он ни одного слова не говорит ни на поле, ни в раздевалке.

- Отсутствие в сборной Дзюбы, который всегда был лидером на поле и подавлял остальных, может позволить другим стать лидерами?

- Может, да, а может, и нет. Кто знает.

- Игроки говорят, что им не хватает шуток Дзюбы.

- Я теперь буду шутить. Я буду клоуном.

- Вы будете пропагандировать среди игроков отъезд за границу, чтобы сборная становилась сильнее?

- Это все на откуп самих футболистов. Смотря куда ехать. Чем больше будет конкурентной среды, тем лучше для прогресса.