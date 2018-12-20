Девушки дня. Где и с кем отдыхают футболисты чемпионата России

Футбол 20 декабря 2018 19:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Первая часть сезона российской премьер-лиги завершилась на прошлой неделе. Футболисты, по обычаю, уехали греться из холодной Москвы в теплые страны.

«Советский спорт» проследил, с кем и куда отправились игроки разных клубов отдыхать от российского футбола.

Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

В компании с полузащитником железнодорожников по теплым странам путешествует его девушка – французская модель Селия Жаунет. Пара уже побывала на Мальдивах и успела похвастаться видом на Тадж-Махал (Индия).

Зе Луиш («Спартак»)

Девушка форварда красно-белых Леся давно сводит с ума многих мужчин благодаря своему инстаграму. Профессиональная танцовщица составила компанию Зе Луишу и отправилась вместе с ним в Мексику.

Роберт Мак («Зенит»)

Словацкий нападающий с женой Сьюзаной и детьми греет косточки на Мальдивах. Может, ему удалось пересечься с Крыховяком и обсудить турнирной положение в РПЛ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🎄Najkrajší darček 👉🏼🌊🌴 #maldives #happyfimaly #makfamily Публикация от Zuzana Mak (@zuzkamak) 18 Дек 2018 в 11:50 PST

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Левый защитник «быков» со своей женой Анико Ваго не стал ничего придумывать и отправился на родину в Эквадор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️ Публикация от A N I K O ▫️V A G O (@vagoani) 16 Дек 2018 в 9:38 PST

Артур Юсупов («Ростов»)

Полузащитник команды Валерия Карпина отдыхает в компании своей сестры и крестных детей в Дубаи.

Вячеслав Подберезкин («Рубин»)

Любимым место отдыха наших футболистов являются Мальдивы. Что в очередной раз доказал хавбек казанской команды со своей девушкой Анной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️ Публикация от Viacheslav Podberezkin (@bereza_jr) 20 Дек 2018 в 5:07 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AR (@annet_ryabukha) 17 Дек 2018 в 6:52 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AR (@annet_ryabukha) 15 Дек 2018 в 2:44 PST

Павел Погребняк («Урал»)

Новичок команды из Екатеринбурга со своей женой Марией воспользовался перерывом в чемпионате, чтобы официально отдохнуть, хотя ему это можно было делать и по ходу сезона. Выбор тот же - Мальдивы. На островах уже можно собрать сборную России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💗💗💗 Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 17 Дек 2018 в 9:31 PST

P.S. Футболисты ЦСКА так молоды, что отдыхают по-скромному. Либо просто что-то скрывают.