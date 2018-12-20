Девушки дня. Где и с кем отдыхают футболисты чемпионата России - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 19:35Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Девушки дня. Где и с кем отдыхают футболисты чемпионата России

    Первая часть сезона российской премьер-лиги завершилась на прошлой неделе. Футболисты, по обычаю, уехали греться из холодной Москвы в теплые страны.

    «Советский спорт» проследил, с кем и куда отправились игроки разных клубов отдыхать от российского футбола.

    Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

    В компании с полузащитником железнодорожников по теплым странам путешествует его девушка – французская модель Селия Жаунет. Пара уже побывала на Мальдивах и успела похвастаться видом на Тадж-Махал (Индия).

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    Let me show you this amazing place 🙌 Follow me 😉 @discoversoneva resort

    Публикация от Célia Jaunat (@celiajaunat)

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    When the night falls on Maldives... Last moment before... India 🙌

    Публикация от Célia Jaunat (@celiajaunat)

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    So happy to visit one of Wonders of the World 🤩 And you which monument do you want visit more than anything ?

    Публикация от Célia Jaunat (@celiajaunat)

    Зе Луиш («Спартак»)

    Девушка форварда красно-белых Леся давно сводит с ума многих мужчин благодаря своему инстаграму. Профессиональная танцовщица составила компанию Зе Луишу и отправилась вместе с ним в Мексику.

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    Just having fun with my 🐻 #obebê #mckevinho #mckekel @kevinho @mckekel

    Публикация от LESYA 🌺 (@alesenka_lesenka)

    Роберт Мак («Зенит»)

    Словацкий нападающий с женой Сьюзаной и детьми греет косточки на Мальдивах. Может, ему удалось пересечься с Крыховяком и обсудить турнирной положение в РПЛ.

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    ✨Good Morning from Paradise✨ #happy #birthday to #velaaprivateisland 🐢 #maldives

    Публикация от Zuzana Mak (@zuzkamak)

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    🎄Najkrajší darček 👉🏼🌊🌴 #maldives #happyfimaly #makfamily

    Публикация от Zuzana Mak (@zuzkamak)

    Кристиан Рамирес («Краснодар»)

    Левый защитник «быков» со своей женой Анико Ваго не стал ничего придумывать и отправился на родину в Эквадор.

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    Mango love 🍈❤️ #ecuador @cristianramirez1994

    Публикация от A N I K O ▫️V A G O (@vagoani)

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    ❤️

    Публикация от A N I K O ▫️V A G O (@vagoani)

    Артур Юсупов («Ростов»)

    Полузащитник команды Валерия Карпина отдыхает в компании своей сестры и крестных детей в Дубаи.

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    Мамке тоже хочется сесть в красивую позу))) Вообще ощущать себя красивой и стройной мамой двоих детей это круто, хоть инстаграм и пропагандирует нам всяческих фитоняшек, но в обычной жизни таких женщин не очень много, и лично у меня вечная дилемма - вкусно поесть или остаться с плоским животом 🤪 и я не редко выбираю первый вариант (это видно на фото)))), никак не могу совладать с собой))) Ведь выражение -живем один раз одинаково хорошо подходит и к стремлению к хорошей фигуре и к желанию вкусно поесть))))

    Публикация от Елена Юсупова (@jusyaa)

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    Два ангела 👼 👼 и их крестный отец 😀😀😀

    Публикация от Артур Юсупов (@jusup8)

    Вячеслав Подберезкин («Рубин»)

    Любимым место отдыха наших футболистов являются Мальдивы. Что в очередной раз доказал хавбек казанской команды со своей девушкой Анной.

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    ❤️

    Публикация от Viacheslav Podberezkin (@bereza_jr)

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    Публикация от AR (@annet_ryabukha)

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    Публикация от AR (@annet_ryabukha)

    Павел Погребняк («Урал»)

    Новичок команды из Екатеринбурга со своей женой Марией воспользовался перерывом в чемпионате, чтобы официально отдохнуть, хотя ему это можно было делать и по ходу сезона. Выбор тот же - Мальдивы. На островах уже можно собрать сборную России.

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    💗💗💗

    Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

    P.S. Футболисты ЦСКА так молоды, что отдыхают по-скромному. Либо просто что-то скрывают.

    #рпл#крыховяк гжегож#фк локомотив#зе луиш#фк спартак#мак роберт#фк зенит#рамирес кристиан#фк краснодар#юсупов артур#подберезкин вячеслав#фк рубин#погребняк павел#фк урал#фк цска#Футбол-Россия
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