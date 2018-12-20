Девушки дня. Где и с кем отдыхают футболисты чемпионата России

Первая часть сезона российской премьер-лиги завершилась на прошлой неделе. Футболисты, по обычаю, уехали греться из холодной Москвы в теплые страны.
«Советский спорт» проследил, с кем и куда отправились игроки разных клубов отдыхать от российского футбола.
Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
В компании с полузащитником железнодорожников по теплым странам путешествует его девушка – французская модель Селия Жаунет. Пара уже побывала на Мальдивах и успела похвастаться видом на Тадж-Махал (Индия).
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Let me show you this amazing place 🙌 Follow me 😉 @discoversoneva resort
Публикация от Célia Jaunat (@celiajaunat)
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When the night falls on Maldives... Last moment before... India 🙌
Публикация от Célia Jaunat (@celiajaunat)
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So happy to visit one of Wonders of the World 🤩 And you which monument do you want visit more than anything ?
Публикация от Célia Jaunat (@celiajaunat)
Зе Луиш («Спартак»)
Девушка форварда красно-белых Леся давно сводит с ума многих мужчин благодаря своему инстаграму. Профессиональная танцовщица составила компанию Зе Луишу и отправилась вместе с ним в Мексику.
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Just having fun with my 🐻 #obebê #mckevinho #mckekel @kevinho @mckekel
Публикация от LESYA 🌺 (@alesenka_lesenka)
Роберт Мак («Зенит»)
Словацкий нападающий с женой Сьюзаной и детьми греет косточки на Мальдивах. Может, ему удалось пересечься с Крыховяком и обсудить турнирной положение в РПЛ.
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✨Good Morning from Paradise✨ #happy #birthday to #velaaprivateisland 🐢 #maldives
Публикация от Zuzana Mak (@zuzkamak)
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🎄Najkrajší darček 👉🏼🌊🌴 #maldives #happyfimaly #makfamily
Публикация от Zuzana Mak (@zuzkamak)
Кристиан Рамирес («Краснодар»)
Левый защитник «быков» со своей женой Анико Ваго не стал ничего придумывать и отправился на родину в Эквадор.
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Mango love 🍈❤️ #ecuador @cristianramirez1994
Публикация от A N I K O ▫️V A G O (@vagoani)
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Публикация от A N I K O ▫️V A G O (@vagoani)
Артур Юсупов («Ростов»)
Полузащитник команды Валерия Карпина отдыхает в компании своей сестры и крестных детей в Дубаи.
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Мамке тоже хочется сесть в красивую позу))) Вообще ощущать себя красивой и стройной мамой двоих детей это круто, хоть инстаграм и пропагандирует нам всяческих фитоняшек, но в обычной жизни таких женщин не очень много, и лично у меня вечная дилемма - вкусно поесть или остаться с плоским животом 🤪 и я не редко выбираю первый вариант (это видно на фото)))), никак не могу совладать с собой))) Ведь выражение -живем один раз одинаково хорошо подходит и к стремлению к хорошей фигуре и к желанию вкусно поесть))))
Публикация от Елена Юсупова (@jusyaa)
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Два ангела 👼 👼 и их крестный отец 😀😀😀
Публикация от Артур Юсупов (@jusup8)
Вячеслав Подберезкин («Рубин»)
Любимым место отдыха наших футболистов являются Мальдивы. Что в очередной раз доказал хавбек казанской команды со своей девушкой Анной.
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Публикация от Viacheslav Podberezkin (@bereza_jr)
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Павел Погребняк («Урал»)
Новичок команды из Екатеринбурга со своей женой Марией воспользовался перерывом в чемпионате, чтобы официально отдохнуть, хотя ему это можно было делать и по ходу сезона. Выбор тот же - Мальдивы. На островах уже можно собрать сборную России.
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Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
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Как вам фотка? Хотите увидеть как создаются такие красивые кадры? #maldiviana #travel_with_maldiviana #мальдивиана #maldivianacom
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
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Уморили сегодня мамку😂 мне кажется дети никогда не устают😂 вчера за 21 ч дороги они поспали всего 3 часа, а сегодня в 8 утра уже встали😂 пошли нырять в масках, устроили соревнования в бассейне, а впереди ещё футбол🙈Ну как так? Откуда столько энергии🙈 #maldiviana #travel_with_maldiviana #мальдивиана #maldivianacom
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
P.S. Футболисты ЦСКА так молоды, что отдыхают по-скромному. Либо просто что-то скрывают.