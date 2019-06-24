Девушка, пригласившая Глушакова в женский футбол: кто она?

Ксения Коваленко – не только классный защитник (или защитница?) женского футбольного ЦСКА и сборной России. Она по праву может гордиться и прочими достижениями. Например, тем, что журнал FHM включил ее в топ-100 самых сексуальных девушек планеты в 2014 году.
Напомним, что Ксения пригласила Дениса Глушакова в женский футбол, после того как полузащитник, разорвавший контракт со «Спартаком», выставил в соцсети пост «Ищу работу».
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