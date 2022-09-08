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Левандовски, Гризманн и опозорившийся «Ливерпуль»: главные сюжеты первого тура Лиги чемпионов

Левандовски, Гризманн и опозорившийся «Ливерпуль»: главные сюжеты первого тура Лиги чемпионов
08 сентября 2022 18:12
автор: Александр Стрельцов
автор фото: UEFA.com

Старт главного европейского клубного турнира подарил россыпь сюжетов, каждый из которых претендует на внимание голливудских сценаристов. Рассказываем о самых ярких событиях, которые случились в самом начале группового этапа еврокубка.

«Атлетико» - «Порту» - 2:1

Самый драматичный матч за первые два игровых лигочемпионских дня был сыгран в Мадриде, где местный «Атлетико» принимал «Порту». Команда Диего Симеоне, получившая численное преимущество на 81-й минуте после удаления Мехди Тареми, смогла выйти вперед после гола Марио Эрмосо на первой компенсированной минуте. Однако, на 6-й добавленной к основному времени минуте португалыцы сравняли счет, реализовав 11-метровый удар. Однако, радость футболистов «Порту» длилась недолго – на 111-й минуте, до которой командам дал доиграть польский арбитр Шимон Марциняк, Антуан Гризманн точным ударом головой поразил головой сетку ворот Диогу Кошты, превратив сброс Акселя Витселя в голевую передачу – 2:1 в пользу «матрасников».

«Наполи» - «Ливерпуль» - 4:1

Команда Юргена Клопа, за последние годы выигрывавшая Лигу чемпионов и дважды выходившая в финал, была нещадно бита в Неаполе, где попала под каток местного «Наполи». В составе неаполитанцев двумя голевыми передачами отметился недавний игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия, вышедший на замену во втором тайме.

«Барселона» - «Виктория» - 5:1

Роберт Левандовски, перешедший этим летом в каталонский клуб, стал главным творцом победы над чешским клубом из города Пльзень, тремя тонными ударами под штангу, обеспечивший сине-гранатовым первую победу в Лиге чемпионов. Но особого внимания заслуживает последний гол в этой встрече, который ударом с разворота забил с передачи Усмана Дембеле Ферран Торрес, установивший окончательный счет в матче.

ПСЖ – «Ювентус»

Французский гранд просто уничтожил туринский клуб, а счет на табло не отражает реального соотношения сил соперников на поле. Дублем в составе парижан отметился самый дорогой игрок в мире Килиан Мбаппе, уже на пятой минуте эффектным ударом превративший в голевую выверенную передачу Неймара, а в середине первого тайма удвоившего преимущество своей команды. Ответный гол Уэстона Маккенни в начале второй половины встречи лишь подсластил горечь поражения «Юве». ПСЖ в оставшееся время был куда ближе к тому, чтобы увеличить преимущество, чем итальянцы, чтобы его сравнять счет.

«Лейпциг» - «Шахтер» - 1:4

После этой встречи главный тренер немецкого клуба Доменико Тедеско, еще совсем недавно возглавлявший московский «Спартак», был отправлен в отставку. Выдающийся матч провел за «Шахтер» провел Михаил Мудрик, которого приглашали этим летом крупные клубы, в числе которых был и лондонский «Арсенал», заявлявший о готовности выложить за игрока 30 000 000 евро. Дубль оформил в составе оранжево-черных Марьян Швед, а последнюю точку в матче, окончательно снявшую все вопросы о победителе, поставил Лассина Траоре – один из многих тезок-однофамильцев форварда, некогда выступавшего в чемпионате России в составе разных клубов.

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