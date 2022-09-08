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Роналдо, Березуцкий и Лукаку: 5 лучших финалов в истории Лиги Европы

Роналдо, Березуцкий и Лукаку: 5 лучших финалов в истории Лиги Европы
08 сентября 2022 18:16
автор: Александр Стрельцов
автор фото: UEFA.com

Лига Европы, ставшая преемницей Кубка УЕФА, в четверг начинает свой турнирный путь. Вспоминаем самые памятные финалы второго по значимости европейского клубного турнира, в которых доводилось принимать участие и нашим командам.

«Ливерпуль» - «Алавес». 2001 год. 5-4

В финале, который стал самым результативным в истории турнира, англичане вели со счетом 3:1, но основное время закончилось со счетом 4:4. В дополнительное время право «золотого» гола сыграло за мерсисайдцев, пусть решающий гол записал на свой счет и Дельфи Хели, поразивший собственные ворота.

«Интер» - «Лацио». 1998 год. 3-0

В полуфинале итальянский клуб с большим трудом прошел московский «Спартак» (2:1, 1:2), в составе которого голами отметились Дмитрий Аленичев на выезде и Андрей Тихонов в Москве. Миланцы, в составе которых тогда блистали Юрий Джоркаефф, Иван Саморано и Тарибо Уэст, крупно обыграли в финале «Лацио» с Роберто Манчини в линии атаки. Главной звездой миланцев стал бразилец Роналдо, убежавший в середине второго тайма с центра поля один на один с вратарем и забивший третий мяч в ворота Луки Маркиджани, снявший все вопросы относительно победителя.

ЦСКА – «Спортинг». 2005 год. 3:1

Первая победа российского клуба в еврокубковых турнирах в истории. Команда Валерий Газзаевав которой блистали Вагнер Лав, Ивица Олич и Карвалью, а костяк составляли братья Березцукие, Игнашевич, Акинфеев и Жирков, красиво разобралась с лиссабонцами, хотя финал проходил на португальском «ЖозеАвеладу», родном для соперника армейцев стадионе. Хозяева поля открыли счет, но голы Юрия Жиркова, Алексея Березуцкого и Вагнера Лава склонили чашу весов в сторону армейцев.

«Зенит» - «Рейнджерс». 2008 год. 2:0

Второй еврокубок, а затем и Суперкубок Европы России принес «Зенит», обыгравший в финале шотландский «Рейнджерс». Дик Адвокат отлично прошел турнирный путь, обыграв по дороге к финалу «Вильярреал», «Олимпик», «Байер», а в полуфинале разгромив мюнхенскую «Баварию». В решающем матче победный гол записал на свой счет Игорь Денисов, открывший счет в середине второго тайма, а в уже компенсированное время все вопросы снял Игорь Зырянов, огорчивший «рейнджеров» на 94-й минуте.

«Севилья» - «Интер». 2020 год. 3:2

К своей 6-й победе в турнире севильцы подходили в ранге фаворита, пусть в соперниках был и грозный «Интернационале». Матч получился довольно драматичным. На перерыв команды ушли при счете 2:2, причем за первые 45 минут миланцы успели и повести в счете, и оказаться в роли отыгрывающихся. Решающий удар в матче нанес открывший счет в матче уже на 5-й минуте Ромелу Лукаку, поразивший собственные ворота в середине второго тайма.

источник: «Советский спорт»
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