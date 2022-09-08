Подкинь Монеточку: главные должники российского шоу-бизнеса

Певица Монеточка, в миру известная как Елизавета Гырдымова, попала в черный список Федеральной службы судебных приставов, причиной чего стала задолженность артистки на сумму чуть свыше 500 000 рублей, которые она задолжала Стасу Костюшкину за нарушение авторских прав. Правомерность претензий Костюшкина признал суд, что подтвердила и экспертиза. Вспоминаем должников, которые не спешили расплачиваться. Напомним, что когда подтвержденный долг гражданина РФ превышает 30 000 рублей, на него накладывается запрет на выезд из страны.

Филипп Киркоров

Король российской эстрады в какой-то момент задолжал Федеральной службе судебных приставов (ФССП) аж 140 000 000 рублей. Эти долги накопились за неправильную парковку и штрафы за превышение скорости автомобиля Филиппа. Очевидно, что для Киркорова выставленные счета смехотворны, что он не сам находился за рулем, а его водитель получал указания не стремиться соблюдать правила дорожного движения. Однако, общая сумма, которая была погашена, впечатляет.

Тимати

Порядка 6 000 000 рублей требовали налоговики с известного репера, до недавнего времени возглавлявшего лэйбел «Блэк Стар». На него, и его товарищей был подан иск в суд, по которому должник должен был выплатить серьезную сумму. Все вопросы были закрыты, но история просочилась в сети.

Сын Валерии

Арсений Шульгин, сын знаменитой певицы Валерии, был обязан по суду выплатить несколько десятков миллионов рублей пострадавшим от деятельности его фирмы, торговавшей кальянами и приспособлениями для них. Муж певицы – Иосиф Пригожин – категорически отказался от долговых обязательств приемыша, утверждая, что отговаривал Арсения ввязываться в столь сомнительный бизнес.

Анастасия Волочкова

Балетная дива никак не может рассчитаться с налоговой инспекцией, которая требует от любительницы шпагатов плату за ее имущество – квартиру в центре Москвы, люксовую машину, землю и прочую недвижимость. Общая сумма задолженности в какой-то момент превышала 300 000 рублей, что, впрочем, для балерины не является критической суммой.

Кристина Асмус

Актриса, отсудившая огромные в денежном эквиваленте сбережения у комика Гарика Харламова, тоже попадала в базу ФССП. Ее долг не впечатлял своим размером, но после того, как ее экс-супруг на всю страну со сцены многократно рассказывал, как много досталось Кристине от него после развода, внимание к Аксмус со стороны налоговиков было неизбежно.