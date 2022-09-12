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Головин побеждает, а Роналду проигрывает: главные события первого тура Лиги Европы

Вслед за Лигой чемпионов стартовал и групповой этап второго по значимости европейского клубного турнира – Лиги Европы. Результативность в ЛЕ не дотягивает до лигочемпионской, но зато по накалу страстей младший по рангу еврокубок точно не уступает ЛЧ. Рассказываем о самых интересных матчах первого тура группового этапа.
Головин побеждает, а Роналду проигрывает: главные события первого тура Лиги Европы
12 сентября 2022 11:47
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Соцсети ФК "Манчестер Юнайтед"

«Манчестер Юнайтед» - «Реал Сосьедад» - 0:1

Манкунианцы в этой встрече не впечатлили. Большую часть игрового времени мячом и инициативой владели именно испанцы, которые и забили единственный мяч в этой игре, благодаря усилиям Брайса Мендеса, реализовавшего одиннадцатиметровый удар на 59-й минуте. В составе «МЮ» можно отметить и отыгравшего от звонка Каземиро, совсем недавно перешедшего из мадридского «Реала», но особого внимания заслуживает персона Криштиану Роналду. Португалец, у которого, мягко говоря, не задался старт сезона во всех смыслах, появился на поле с первой минуты и стал одним из самых заметных на поле игроком «Юнайтед». КриРо отметился и голом, блистательно головой пробив под саму перекладину, но мяч был отменен из-за офсайда.

«Црвена Звезда» - «Монако» - 0:1

Встреча двух неудачников квалификационного раунда Лиги чемпионов завершилась победой команды Александра Головина, которому в составе сербского клуба мог противостоять россиянин Егор Пруцев, но брат игрока «Спартака» остался в запасе. Именно Головин и стал одним из главных творцов единственного и победного гола монегасков. Славолюб Срнич сбил нашего полузащитника в собственной штрафной, за что его команда поплатилась пропущенным с пенальти мячом, который уверенно отправил в ворота Брил Эмболо.

«Ференцварош» - «Трабзонспор» - 3:2

Команда Станислава Черчесова добилась красивой победы, пусть и осталась в меньшинстве уже на 16-й минуте после ужасающего фола Элдара Чивича, едва не отправившего грубым ударом с голеностоп соперника на операционный стол. К тому моменту венгерский клуб уже успел открыть счет, а к середине первой половины встречи даже увеличили свое преимущество. Турки старались и забили в итоге дважды, но гол под занавес первого тайма с одиннадцатиметровой отметки Токмака Нгуена, забившего и первый мяч в матче, предопределил победу команды Черчесова, которая по итиогам первого тура возглавила турнирную таблицу группы «Н», опережая «Монако» по разнице мячей.

«Омония» - «Шериф» - 0:3

Побеждавший в прошлом сезоне «Реал» в Лиге чемпионов «Шериф» начал выступление в Лиге Европы с уверенной победы на Кипре, где переиграл местную «Омонию». Матч мог и не завершиться, ведь после первого мяча молдавского клуба, который записал на свой счет Атимвен, реализовавший пенальти, нигериец показал неприличный жест в адрес поклонников киприотов. На поле полетели посторонние предметы, а стакан с водой угодил точно в главного судью. Встреча была прервана, но 10 минут спустя продолжилась. «Шериф» довел дело до уверенной победы. В следующем туре молодованам встречаться с «МЮ», в матче с которым команды поспорят за первое место в квартете.

«Лацио» - «Фейеноорд» - 4:2

Итальянский клуб просто растоптал на поле голландского соперника, с которым делал все что хотел и забивал голы на любой вкус. Лучшим в составе римлян стал Матиас Весино Фалеро, оформивший дубли и ассистировавший Луису Альберто в моменте, когда уже на 4-й минуте был забит первый гол в матче.

источник: «Советский спорт»
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