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Побоище в Ницце и заруба в Валенсии: главные события первого тура Лиги конференций

Параллельно с матчами Лиги Европы стартовал и групповой этап третьего по рангу европейского клубного турнира – Лиги конференций. Имена большинства участников этого турнира не столь громкие, как в ЛЧ или ЛЕ, но накал страстей порой зашкаливает. Рассказываем о самых ярких матчах первого тура.
Побоище в Ницце и заруба в Валенсии: главные события первого тура Лиги конференций
12 сентября 2022 11:53
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Соцсети ФК "Вест Хэм"

«Ницца» - «Кельн» - 1:1

Главные события в этом матче произошли не на футбольном поле, а на трибунах. Приезжие болельщик, бросавшие пиротехнику в местных, спровоцировали массовые беспорядки, в которых приняли участие даже некоторые стюарды и стражи правопорядка, охотно колотившие немецких фанатов. Один из болельщиков серьезно пострадал, свалившись с верхнего яруса на нижний, получив черпно-мозговую травму и повредив грудную клетку. В связи с происходящим на трибунах, матч был отложен почти на час. На футбольном же поле встреча соперников завершилась миром. На гол Штеффена Тиггеса, забитого на 19-й минуте, игроки «Кельна» ответили точным ударом Анди Делора с 11-метровой отметки во втором тайме.

«Вильярреал» - «Лех» - 0:1

Самый результативный мачт первого тура случился в Валенсии, где местный «Вильярреал» принимал «Лех». Поляки открыли счет уже на 2-й минуте, но до перерыва успели пропустить трижды. После перерыва гости смогли восстановить равновесие в счете, но на предпоследней минуте Франсис Коклен точным ударом принес испанскому клубу победу.

«Фиорентина» - РФШ - 1:1

Одна из главных сенсаций первого тура Лиги конференций произошла во Флоренции, где местные «фиалки» не смогли обыграть Рижскую футбольную школу. Команда Винченцо Итальяно повела на 56-й минуте, но в середине второго тайма пропустила ответный мяч, который позволил рижанам увезти из Италии очко.

«Словацко» - «Партизан» - 3:3

Самый напряженный в футбольном плане матч первого тура был сыгран в Чехии, где в городке Угерске-Градице местный клуб принимал «Партизан». Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте, а к 20-й вели уже с разницей в 2 мяча, но сербы, здорово начавшие второй тайм, смогли не только отыграться, но и выйти вперед, забив за 15 минут 3 гола в ворота Филипа Нгуиэна. Однако, сохранить победный счет «Партизану» не удалось. На 83-й минуте Либор Козак принес «Словацко» ничью, которая, впрочем, исходя из сценария встречи, вряд ли порадовала чешских болельщиков.

«Вест Хэм» - «Стяуа» - 3:1

В матче с самой яркой афишей в туре англичане одержали волевую победу над соперником из Румынии. Гости повели еще в первом тайме но во второй половине встречи лондонцы трижды подбирали ключи к воротам соперника, добившись уверенной по счету победы.

источник: «Советский спорт»
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Побоище в Ницце и заруба в Валенсии: главные события первого тура Лиги конференций
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Параллельно с матчами Лиги Европы стартовал и групповой этап третьего по рангу европейского клубного турнира – Лиги конференций. Имена большинства участников этого турнира не столь громкие, как в ЛЧ или ЛЕ, но накал страстей порой зашкаливает. Рассказываем о самых ярких матчах первого тура.
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