«Телеспорт» еще успешно подыскивал спонсоров для РФС, с чего и получал свои проценты, являясь, по сути, посредником. Но и здесь не обошлось без недовольных. Помнится, еще Алишер Аминов рассказывал о нетривиальном сотрудничестве компании Макаренко и РФС: «Телеспорт» — простой посредник между спонсорами и РФС. За одним лишь исключением: эта компания владеет всеми коммерческими правами федерации — договор на их отчуждение был заключен в 2012 году еще в период правления Сергея Фурсенко. Поэтому РФС формально получает деньги не от спонсоров, а от «Телеспорта». А какую комиссию от первоначальных спонсорских поступлений получает «Телеспорт» и что отдает федерации — вопрос».



Естественно, в таком случае просто необходимо искать выходы из ситуации. Взялись за трансляцию Ла Лиги, о которой упоминал выше Илья Рустамов. Показывают матчи через социальные сети. Но подводные камни есть и тут. Правда уже в отношении рядовых сотрудников. Илья Рустамов ранее уже упоминал об «альтруистичной» работе комментаторов футбольной студии «Телеспорта»:



«1,5 тысячи евро стоит купить один матч, так называемые, технические права – за прием спутника. Ребята пока зарплату не получают, они все на стажировке. Но абсолютно всем буду оплачивать еду, проезд. Чтобы они не думали об этом. В итоге порядка 150 тысяч рублей стоит эфир одного матча. Если в день их четыре, то надо умножать, соответственно, на четыре».



Кстати, комментаторы, работающие на новом телеканале «Сила», созданном «Телеспортом» для реализации прав на бои UFC, не говорят о каких-то больших зарплатах. По словам Максима Сырейщикова, «канал пока что работает в демо-режиме».

