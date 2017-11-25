«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Шинником» (3:3) в 25-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличились Сергей Самодин (10-я минута), Данил Кленкин (26-я) и Сергей Корниленко (37-я), у гостей - Владислав Камилов (44-я), Дмитрий Самойлов (61-я) и Никита Дроздов (85-я).

Самарцы с 51 очком занимают третье место, у ярославцев 35 баллов и девятая строчка.

В следующем туре «Крылья Советов» 4 марта 2018 года сыграют на выезде с питерским «Динамо», а «Шинник» в тот же день примет «Томь».