- Матч был боевой. Обе команды, думаю, болельщикам понравились - любят играть в футбол, комбинировать, - сказал специалист. - Игра шла так, что могла перевернуться что в одну сторону, что в другую. Используй мы свои моменты в начале игры - матч мог сложиться по одному сценарию, во втором тайме используй моменты «Енисей», все могло сложиться по-другому. Ребята молодцы, даже при счете 0:1 не опускали руки, за это их футбол вознаградил забитым голом. Играть в манеже для нас новинка, но ребята приспособились и к полю, и к манежу. Хочу пожелать удачи «Енисею» и лично Дмитрию Анатольевичу, с которым мы играли, вместе учились, давно знакомы с ним. Удачи!