- Мы очень рано успокоились. Плюс «Шинник» во втором тайме раскрепостился и стал играть в футбол. Все команды на нас выходят с удвоенной и даже утроенной энергией. Нам всегда приходится тяжело. Но если мы будем играть так, как это было в первом тайме, то никакие силы нам не помешают. А так играть, как мы во втором тайме, нельзя, - сказал специалист.