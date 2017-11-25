Андрей Тихонов: На нас все выходят с удвоенной и даже утроенной энергией
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов — о ничье в матче 25-го тура ФНЛ с «Шинником» (3:3).
- Мы очень рано успокоились. Плюс «Шинник» во втором тайме раскрепостился и стал играть в футбол. Все команды на нас выходят с удвоенной и даже утроенной энергией. Нам всегда приходится тяжело. Но если мы будем играть так, как это было в первом тайме, то никакие силы нам не помешают. А так играть, как мы во втором тайме, нельзя, - сказал специалист.