- Веселые у нас матчи получаются с «Крыльями» в этом году. 2:3 мы проиграли дома, где упустили ничью на последних минутах. Сегодня 3:3. Кому-то может быть такой футбол и нравится. «Крылья» имели безоговорочное преимущество в первом тайме. Мы поговорили с ребятами в раздевалке, они вышли на вторую половину, и у них получилось показать что-то похожее на футбол, - цитирует Побегалова официальный сайт ФНЛ.

Добавим, что «Крылья «Советов» сыграли вничью с «Шинником», ведя со счетом 3:0. После этой игры самарцы с 51 очком занимают третье место, у ярославцев 35 баллов и девятая строчка.

В следующем туре «Крылья Советов» 4 марта 2018 года сыграют на выезде с питерским «Динамо», а «Шинник» в тот же день примет «Томь».