Футболисты «Кубани» на своем поле переиграли «Сибирь» в матче 25-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч на 2-й минуте встречи ударом с 11-метровой отметки забил полузащитник краснодарской команды Алексей Гай.

После этой игры «Кубань» набрала 32 очка и поднялась на десятую строчку в турнирной таблице. «Сибирь» с 39 очками находится на седьмом месте.

В следующем туре «Кубань» 4 марта в гостях сыграет с «Оренбургом». В тот же день «Сибирь» дома примет «Луч-Энергию».