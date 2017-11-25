«Кубань» с минимальным счетом переиграла «Сибирь»
Футболисты «Кубани» на своем поле переиграли «Сибирь» в матче 25-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.
Единственный мяч на 2-й минуте встречи ударом с 11-метровой отметки забил полузащитник краснодарской команды Алексей Гай.
После этой игры «Кубань» набрала 32 очка и поднялась на десятую строчку в турнирной таблице. «Сибирь» с 39 очками находится на седьмом месте.
В следующем туре «Кубань» 4 марта в гостях сыграет с «Оренбургом». В тот же день «Сибирь» дома примет «Луч-Энергию».