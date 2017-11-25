В составе «Тамбова» отличились Андрей Мурнин и Олег Чернышов. У «Факела» гол в активе Дмитрия Мичуренкова.

«Тамбов» набрал 45 очков и занимает четвертое место. У «Факела» 21 очко и 19-е место.

В следующем туре «Тамбов» на выезде сыграет с «Ротором», а «Факел» - со «Спартаком-2». Базовый день тура 4 марта 2018 года.

ФНЛ

25-й тур

«Факел» - «Тамбов» - 1:2

Голы: Мичуренков, 28 – Мурнин, 4, Чернышов, 57