«Факел» дома уступил «Тамбову»
Матч 25-го тура первенства ФНЛ «Факел» — «Тамбов» завершился победой гостей – 2:1.
В составе «Тамбова» отличились Андрей Мурнин и Олег Чернышов. У «Факела» гол в активе Дмитрия Мичуренкова.
«Тамбов» набрал 45 очков и занимает четвертое место. У «Факела» 21 очко и 19-е место.
В следующем туре «Тамбов» на выезде сыграет с «Ротором», а «Факел» - со «Спартаком-2». Базовый день тура 4 марта 2018 года.
ФНЛ
25-й тур
«Факел» - «Тамбов» - 1:2
Голы: Мичуренков, 28 – Мурнин, 4, Чернышов, 57