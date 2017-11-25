Краткий обзор главных новостей дня от «Советского спорта».

1. Василий Уткин сообщил, что в случае отстранения сборной России российские каналы полностью откажутся от показа Олимпиады-2018.

2. Лионель Месси продлил контракт с «Барселоной» до 2021 год

3. В чемпионате Германии «Шальке» вырвал ничью в матче с дортмундской «Боруссией», уступая 0:4.

4. В чемпионате России «Тосно» обыграл «Арсенал».

5. «Халл Сити» Леонида Слуцкого потерпел очередное поражение.

6. «МЮ» одержал минимальную победу над «Брайтоном».

7. «Тоттенхэм» спасся от поражения в матче с «Вест Бромвичем» благодаря голу Харри Кейна.

8. «Реал» обыграл «Малагу» благодаря голу Роналду.

9. Сборная Франции вышла вперед в матче Кубка Дэвиса против бельгийцев.

10. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Барыс».

11. Московское «Динамо» уступило «Витязю».

12. Степан Федоров занял третье место на этапе Кубка мира по санному спорту.

Текст дня: Вот только с личным – привет. Получится ли у Шипулина одержать главную победу?