Россия может отказаться транслировать Олимпиаду, Месси продлил контракт с «Барселоной», триллер в Рурском дерби. Главные новости дня
Краткий обзор главных новостей дня от «Советского спорта».
1. Василий Уткин сообщил, что в случае отстранения сборной России российские каналы полностью откажутся от показа Олимпиады-2018.
2. Лионель Месси продлил контракт с «Барселоной» до 2021 год
3. В чемпионате Германии «Шальке» вырвал ничью в матче с дортмундской «Боруссией», уступая 0:4.
4. В чемпионате России «Тосно» обыграл «Арсенал».
5. «Халл Сити» Леонида Слуцкого потерпел очередное поражение.
6. «МЮ» одержал минимальную победу над «Брайтоном».
7. «Тоттенхэм» спасся от поражения в матче с «Вест Бромвичем» благодаря голу Харри Кейна.
8. «Реал» обыграл «Малагу» благодаря голу Роналду.
9. Сборная Франции вышла вперед в матче Кубка Дэвиса против бельгийцев.
10. В КХЛ «Ак Барс» обыграл «Барыс».
11. Московское «Динамо» уступило «Витязю».
12. Степан Федоров занял третье место на этапе Кубка мира по санному спорту.
Текст дня: Вот только с личным – привет. Получится ли у Шипулина одержать главную победу?